Риски для самого самозанятого: штрафов нет, но есть нюанс

Закон не штрафует за саму потерю статуса. Утрата права на льготный режим — это экономическое событие, после утраты статуса человек оказывается на более дорогом и сложном налоговом режиме.

Потеря льготных ставок

Вместо 4–6% по НПД придется платить НДФЛ 13% (а при доходе от 5 млн рублей — от 15% и выше). Разница ощутимая: с дохода в 1 млн рублей самозанятый при работе с физлицами отдавал 40 тысяч рублей налогов, а как обычное физлицо заплатит 130 тысяч рублей.

Невозможность вернуться на самозанятость до конца года

Если статус утрачен из-за превышения лимита, заново стать самозанятым можно только с 1 января следующего года. При повторной регистрации в качестве плательщика НПД необходимо погасить все задолженности по налогу, пеням и штрафам.

Обязательные страховые взносы

Самозанятый страховые взносы платит добровольно. Если он регистрирует ИП после потери статуса, взносы становятся обязательными. В 2026 году фиксированные взносы ИП составляют 57 390 рублей, и платить их нужно даже при нулевом доходе.

Необходимость вести отчетность и аннулирование чеков

На НПД вся бухгалтерия сводилась к формированию чеков в приложении. На других режимах (декларации, книги учета) — расчет налогов вручную или с помощью бухгалтера. Это другой уровень административной нагрузки. При этом ФНС потребует отозвать чеки за период, где режим уже не действовал. Сумма уплаченного НПД с этих чеков зачислится на счет налогоплательщика как переплата.

Потеря заказчиков

Для многих компаний работа с самозанятым — это удобный и экономичный формат. Когда исполнитель теряет статус, у заказчиков (если это юридическое лицо) возникают обязанности налогового агента, вопросы к бухгалтерии и мысли — а стоит ли продолжать с вами работать.

Чем рискует заказчик — и почему это головная боль бухгалтера

Для бизнеса утрата исполнителем статуса самозанятого — это внезапная финансовая и бюрократическая нагрузка, которая возникает без предупреждения.

Заказчик становится налоговым агентом

Как только исполнитель теряет статус, все выплаты этому человеку с момента потери — это выплаты обычному физлицу. Значит, с них нужно было удержать НДФЛ и заплатить около 30% страховых взносов.