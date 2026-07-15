Как понять, что самозанятый теряет статус, и что делать до и после. Гайд
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Почему можно потерять статус самозанятого
Самозанятый может потерять статус добровольно, когда сам решает сняться с учета, или принудительно — когда нарушает условия режима и ФНС снимает его автоматически.
Налог на профессиональный доход — это экспериментальный льготный налоговый формат, правила которого прописаны в федеральном законе № 422-ФЗ. Налоговый режим действует до 31 декабря 2028 года (если не будет продлен позже). Лимит в 2,4 млн рублей не индексировался с момента запуска эксперимента в 2019 году. Считаются только доходы от профессиональной деятельности.
Главные причины принудительного снятия
- Превышение лимита дохода — 2,4 млн рублей в год (до вычета налога). Это самая частая причина утраты статуса. Как только доход превысит эту сумму, налоговая автоматически снимает физлицо с учета как плательщика НПД до конца календарного года. Статус снимается в тот же день, когда доход пробил потолок.
- Запрещенные виды деятельности. Перепродажа чужих товаров, торговля подакцизными товарами (алкоголь, сигареты и т. п., полный список здесь), добыча полезных ископаемых, посредничество. Даже разовая продажа — уже основание.
- Наем сотрудников. Привлекать подрядчиков по ГПХ — можно. Нанимать сотрудников по трудовому договору — нет.
- Работа на бывшего работодателя. Закон запрещает оказывать услуги в качестве самозанятого компании, которая была вашим работодателем в течение последних двух лет. Это правило придумали специально против схемы «уволили — оформили как самозанятого».
- Фиктивная самозанятость. Скоринговые системы ФНС анализируют регулярность платежей, соотношение сумм, число заказчиков у одного исполнителя (если есть только один заказчик — это подозрительно). Если налоговая увидит в самозанятом скрытого сотрудника — статус НПД слетит с последствиями и для него, и для заказчика.
- Совмещение с другими налоговыми режимами. НПД нельзя применять одновременно с УСН, ОСНО, патентом или ЕСХН. Если ИП на НПД попытается параллельно работать по упрощенке — он слетит с НПД.
Что изменится в 2026 году
С 1 октября 2026 года вступает в силу новое ограничение для тех, кто работает через цифровые платформы (например, агрегаторы услуг, такси, доставки). В определенных сферах (строительство, общепит, маркетинг, IT и др.) исполнитель не может работать на одного заказчика через платформу более 60 часов в месяц в течение полугода. При превышении этого лимита ФНС расценит отношения как трудовые. Такое изменение вводится в том числе для социальных и пенсионных гарантий.
Все задания, выплаты и параметры взаимодействия фиксируются в системах цифровых платформ, а технологические инструменты позволяют заранее учитывать новые требования законодательства. Например, при необходимости платформа может автоматически отслеживать продолжительность работы с одним заказчиком, уведомлять исполнителя о приближении установленных лимитов и предлагать альтернативные задания у других компаний.
Риски для самого самозанятого: штрафов нет, но есть нюанс
Закон не штрафует за саму потерю статуса. Утрата права на льготный режим — это экономическое событие, после утраты статуса человек оказывается на более дорогом и сложном налоговом режиме.
Потеря льготных ставок
Вместо 4–6% по НПД придется платить НДФЛ 13% (а при доходе от 5 млн рублей — от 15% и выше). Разница ощутимая: с дохода в 1 млн рублей самозанятый при работе с физлицами отдавал 40 тысяч рублей налогов, а как обычное физлицо заплатит 130 тысяч рублей.
Невозможность вернуться на самозанятость до конца года
Если статус утрачен из-за превышения лимита, заново стать самозанятым можно только с 1 января следующего года. При повторной регистрации в качестве плательщика НПД необходимо погасить все задолженности по налогу, пеням и штрафам.
Обязательные страховые взносы
Самозанятый страховые взносы платит добровольно. Если он регистрирует ИП после потери статуса, взносы становятся обязательными. В 2026 году фиксированные взносы ИП составляют 57 390 рублей, и платить их нужно даже при нулевом доходе.
Необходимость вести отчетность и аннулирование чеков
На НПД вся бухгалтерия сводилась к формированию чеков в приложении. На других режимах (декларации, книги учета) — расчет налогов вручную или с помощью бухгалтера. Это другой уровень административной нагрузки. При этом ФНС потребует отозвать чеки за период, где режим уже не действовал. Сумма уплаченного НПД с этих чеков зачислится на счет налогоплательщика как переплата.
Потеря заказчиков
Для многих компаний работа с самозанятым — это удобный и экономичный формат. Когда исполнитель теряет статус, у заказчиков (если это юридическое лицо) возникают обязанности налогового агента, вопросы к бухгалтерии и мысли — а стоит ли продолжать с вами работать.
Чем рискует заказчик — и почему это головная боль бухгалтера
Для бизнеса утрата исполнителем статуса самозанятого — это внезапная финансовая и бюрократическая нагрузка, которая возникает без предупреждения.
Заказчик становится налоговым агентом
Как только исполнитель теряет статус, все выплаты этому человеку с момента потери — это выплаты обычному физлицу. Значит, с них нужно было удержать НДФЛ и заплатить около 30% страховых взносов.
Ставки по НДФЛ в 2026 году
|Ставка НДФЛ
|Доход физлица
|13%
|до 2,4 млн рублей
|15%
|от 2,4 млн до 5 млн рублей
|18%
|от 5 млн до 20 млн рублей
|20%
|от 20 млн до 50 млн рублей
|22%
|свыше 50 млн рублей
Необходимо подать отчетность: форму 6-НДФЛ, расчет по страховым взносам, подраздел 1.1 формы ЕФС-1. При этом формально подраздел 1.1 ЕФС-1 нужно подать не позднее рабочего дня, следующего за днем утраты исполнителем статуса. На практике компания узнает об этом позже — и автоматически попадает на штраф за просрочку.
Нет чека — нет расхода
Самозанятый обязан формировать чек в «Моем налоге» по каждой выплате. Если он потерял статус и не может выдать чек, расходы заказчика становятся документально неподтвержденными. Для компаний на ОСНО это увеличение налоговой базы: расходы нельзя учесть, а значит, налог на прибыль вырастает.
Штрафы за неуплату
Если компания не удержала НДФЛ и не начислила взносы за бывшего самозанятого, ФНС доначислит их самостоятельно. Плюс штраф по статье 122 НК РФ: 20% от суммы недоимки при неумышленной неуплате и 40% — при умышленной. Плюс пени за каждый день просрочки.
Компания должна выплатить исполнителю за разработку дизайна 100 тысяч рублей.
Если он самозанятый, компания переводит ровно 100 тысяч рублей.
Если на момент выплаты исполнитель потерял статус, бухгалтер должен удержать НДФЛ (13 тысяч рублей) и выплатить на руки 87 тысяч рублей. Сверху компания обязана перечислить в бюджет 30% страховых взносов (30 тысяч рублей). Если бухгалтер не проверил статус и перевел все 100 тысяч рублей, ФНС доначислит взносы (30 тысяч рублей), НДФЛ (13 тысяч рублей). Будет получен штраф за невыполнение обязанностей налогового агента (20% от неудержанного налога) и пени (например, за 45 дней просрочки по пеням выйдет 1225 рублей).
Переквалификация в трудовые отношения
Это самый дорогой сценарий. Если ФНС решит, что самозанятый фактически работал как штатный сотрудник, последствия будут масштабнее: доначисление НДФЛ и взносов за весь период сотрудничества, административный штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей на организацию и возможная приостановка деятельности на срок до 90 суток.
ФАКТ
Неофициальные доходы в России получают до 24,9 миллиона человек — при учете тех, кто подрабатывает или получает часть зарплаты в конверте, — предприниматели, полностью или частично не декларирующие доход, пенсионеры с неофициальными доходами и самозанятые с признаками трудовых отношений.
ФНС для выявления подмены трудовых отношений использует автоматическую скоринговую систему МАРМ («Мобильное автоматизированное рабочее место»). Она в режиме реального времени анализирует чеки НПД и финансовые потоки.
Четкой границы для решения таких вопросов нет, контролирующие органы учитывают комплексно совокупность признаков.
По словам Юферевой, переквалификация в трудовые отношения может грозить в следующих случаях:
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Применение внутреннего трудового распорядка по отношению к исполнителю: график, обеспечение рабочим местом, выполнение однотипных задач (как будто человек работает на одной должности) и т. д.
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Стабильные отношения с исполнителем — регулярные выплаты, сотрудничество более трех месяцев.
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Наличие у исполнителя других заказчиков — если доход приходит только от одного юрлица, то это сигнал для налоговой.
При переквалификации договора с самозанятым в трудовой НПД, уплаченный самозанятым, не засчитывается в счет обязанности компании по НДФЛ. Компания обязана заплатить НДФЛ 13% и взносы 30% из собственных средств — сверху.
Что нового в 2026 году С 16 февраля действует обновленный порядок мониторинга. Появился ежеквартальный контроль: ФНС передает сведения в комиссии по нелегальной занятости, если у компании 10+ самозанятых с выплатами более 25 тысяч рублей каждому, которые в прошлом квартале были ее сотрудниками. Годовые пороги стали мягче: с 10 до 35 человек и с 20 тысяч до 35 тысяч рублей среднемесячного дохода.
Как действовать самозанятому: три варианта действий
Как только вы поняли, что статус будет утрачен (или уже утрачен), сообщите каждому заказчику. Это не просто вежливость: если заказчик переведет вам деньги после утраты статуса и не удержит НДФЛ, проблемы будут и у него, и у вас. Нужно решить, как работать дальше. Здесь три варианта.
1. Зарегистрировать ИП
Если планируете продолжать работать на себя, это наиболее логичный путь. Подайте заявление на регистрацию ИП через «Госуслуги», МФЦ, ФНС или через банк. В течение 30 дней после регистрации подайте уведомление о переходе на УСН (форма № 26.2-1). Если пропустите срок, по умолчанию окажетесь на ОСНО — с НДС и полной отчетностью.
2. Если вы уже ИП на НПД
У вас есть 20 дней с момента утраты права на НПД, чтобы подать уведомление о переходе на УСН или ЕСХН. Не уложитесь — окажетесь на общем режиме.
3. Остаться физлицом
Тогда ваши заказчики-юрлица будут платить за вас НДФЛ и взносы. Это увеличивает нагрузку на заказчика примерно на 43%, и далеко не все на это согласятся. Если причина утраты — превышение лимита, повторная регистрация возможна с 1 января следующего года. Если причина устранена раньше (например, вы прекратили запрещенную деятельность и погасили долги), можно вернуться в любой момент.
Что делать заказчику, чтобы себя обезопасить
Для компаний и ИП, которые работают с самозанятыми, главное — не оказаться в ситуации, когда исполнитель уже лишился статуса, а вы об этом не знаете и продолжаете платить ему как плательщику НПД.
До заключения договора:
- Проверяйте статус перед каждой выплатой. На сайте ФНС работает бесплатный сервис проверки статуса плательщика НПД. Достаточно ввести ИНН исполнителя и дату — система покажет, является ли он самозанятым на эту дату.
- Запросите у исполнителя справку о постановке на учет из «Моего налога» с электронной подписью ФНС.
- Пропишите в договоре: обязанность иметь статус НПД на момент каждого акта и оплаты, обязанность выдавать чек, обязанность немедленно уведомлять о потере статуса, штрафные санкции за неуведомление.
Во время сотрудничества:
- Проверяйте статус в день каждой оплаты, а не в день подписания акта. Даты должны совпадать. Также вы можете попросить у самозанятого справку о постановке на учет. Он выпустит ее в приложении «Мой налог» с электронной подписью ФНС, которая придаст справке юридическую силу.
- Собирайте чеки из «Моего налога» на каждую оплату. Нет чека — нет расхода в налоговом учете.
- Отслеживайте объем загрузки. С октября 2026 года 60 часов в месяц у одного заказчика — официальный индикатор риска.
- Формулируйте предмет договора как результат («разработка лендинга по ТЗ», «ремонт помещения»), а не как функцию («ведение соцсетей», «работа менеджера по продажам»).
Если исполнитель потерял статус:
- Остановите выплаты в старом формате. Как самозанятому платить уже нельзя.
- Определите, сколько времени прошло между потерей статуса и моментом, когда вы об этом узнали. За это время вы стали налоговым агентом — придется доплатить НДФЛ и взносы, подать уточненную отчетность.
- Договоритесь с исполнителем о новом статусе. Оптимально — регистрация ИП: тогда вы возвращаетесь к договору с ИП без агентских обязанностей.
- Перезаключите договор или подпишите допсоглашение с новым статусом, реквизитами и датой смены режима.
Контроль за использованием режима НПД усиливается с каждым годом. Обе стороны могут себя защитить, но только если следят за ситуацией заранее, а не разбираются с последствиями постфактум.