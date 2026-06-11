Отсрочка по НДС, отмена штрафов за декларации и защита миноритариев. Бизнес-итоги недели

Отсрочка по НДС, отмена штрафов за декларации и защита миноритариев. Бизнес-итоги недели6–11 июня
Кому из предпринимателей разрешили не платить НДС
В Госдуму внесли законопроект: порог выручки, после которого бизнес обязан платить НДС, не будут снижать еще три года. Планку зафиксируют на уровне 20 млн рублей вплоть до 2030 года.
небольших компаний государство таким образм освободит от уплаты НДС в ближайшие годы. Бюджет недополучит из-за этого больше 250 млрд рублей.
Компаний на патентной системе (ПСН) это изменение не коснулось. Для них порог снизится до 15 млн рублей уже в 2027 году, а потом будет и вовсе 10.
Владелец подмосковной пекарни Денис Максимов зимой жаловался властям, что закроет заведение из-за неподъемных налогов. С апреля для общепита налог временно убрали. Финансовая нагрузка на пекарню сразу упала вдвое — бизнесмен удержался на плаву и даже открыл новую точку в соседнем городе.
Микробизнес выживает в России лучше средних компаний
Кажется, чем крупнее предприятие, тем надежнее оно стоит на ногах. Однако исследователи Высшей школы экономики доказали обратное. Они проанализировали отчетность более 5 млн юридических лиц и выяснили странную вещь: средние и крупные фирмы исчезают с рынка чаще микропредприятий.
Пока в вашей компании работает пара человек, вы можете годами балансировать на грани окупаемости. Но стоит нанять несколько десятков людей и нарастить выручку, как ситуация меняется.
- Бюрократия. Переход на новый уровень приносит обязательные аудиты и внутренние регламенты.
- Потеря льгот. Вырастая из строгих лимитов, компания теряет право на упрощенку.
- Долги. Руководители идут в банк и набирают кредиты, чтобы финансировать дальнейший захват рынка.
- Ссоры владельцев. Масштабирование часто требует партнеров, а они начинают перетягивать одеяло на себя, руша компанию изнутри.
Многие предприниматели умеют запустить стартап, но у них нет навыков управления корпорацией. Бизнес застревает в ловушке — издержки уже стали как у гиганта, а преимущества от большого масштаба еще не появились.
При этом прекращение работы — не всегда значит разорение.
малых и средних компаний закрываются из-за долгов и реального банкротства.
В большинстве случаев (63,2%) налоговая инспекция автоматически вычеркивает юридическое лицо из реестра просто из-за того, что собственник забыл сдать бумажку. А почти треть компаний учредители спокойно ликвидируют сами, когда хотят уйти в другую сферу или продать активы. Так что общая статистика ликвидаций часто говорит не о провале предпринимателя, а о холодном расчете.
Как государство будет защищать миноритарных инвесторов
Истории с национализацией активов перестали быть редкостью. Только за последние несколько лет государство забрало контроль над десятками гигантов — от автодилера «Рольф» и аэропорта Домодедово до крупных IT-компаний.
Если раньше бизнес изымали за грубые коррупционные нарушения или вывод за рубеж, то теперь список претензий стал шире. При этом под удар могут попасть и простые миноритарные инвесторы.
Поворотным моментом стала деприватизация Соликамского магниевого завода. Тогда пермская прокуратура добилась того, чтобы акции предприятия забрали у всех без исключения: в том числе у обычных людей, которые честно купили эти бумаги на Мосбирже.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина тогда раскритиковала такие методы. Она предупредила: инвесторы просто перестанут нести деньги на организованный фондовый рынок.
Чтобы успокоить инвесторов, Минфин, ЦБ и Генпрокуратура создают специальную межведомственную рабочую группу. Замминистра финансов Иван Чебесков пообещал, что чиновники проработают прозрачный механизм взаимодействия в спорных ситуациях.
Экспертное сообщество просит внести четкие поправки в законодательство:
- Прямо запретить забирать имущество и акции у тех, кто не участвует в судебном процессе.
- Обязать прокуроров собирать более жесткие доказательства: одно лишь знакомство или общие бизнес-проекты в прошлом не могут означать соучастие.
- Прописать жесткий механизм защиты добросовестных покупателей квартир или акций. Чтобы человек не терял честно купленное только потому, что спустя пять лет прошлого владельца признали нарушителем.
Что еще важно и интересно
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Госдума отменила штрафы за забытые «нулевые» налоговые декларации для бизнеса и физлиц (например, при дарении недвижимости). Государство тратило на почтовые конверты и работу инспекторов больше, чем получало от взысканий в 1000 рублей, поэтому пустые бланки решили простить. Но счета нарушителям банки все равно заблокируют.
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