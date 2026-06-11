Отсрочка по НДС, отмена штрафов за декларации и защита миноритариев. Бизнес-итоги недели

Кажется, чем крупнее предприятие, тем надежнее оно стоит на ногах. Однако исследователи Высшей школы экономики доказали обратное. Они проанализировали отчетность более 5 млн юридических лиц и выяснили странную вещь: средние и крупные фирмы исчезают с рынка чаще микропредприятий.

Пока в вашей компании работает пара человек, вы можете годами балансировать на грани окупаемости. Но стоит нанять несколько десятков людей и нарастить выручку, как ситуация меняется.