Можно воспользоваться таким шаблоном: «У меня сейчас есть основная зона ответственности — [название]. Плюс за последний месяц я трачу дополнительно [X] часов на [задача]. Это приводит к тому, что страдает [другие задачи]. Давайте посмотрим, что мы можем скорректировать».

Пример: «За последний месяц я [X] раз задерживался на [X] часа, помогал отделу [X] и обучал новичка. Я хочу работать в рамках своего графика. Как нам перераспределить задачи?"

Здесь важно не нападать, а показывать, что проблема уже влияет на работу и требует решения.

Если руководитель начинает давить, разговор стоит возвращать к договоренностям: что входит в вашу роль, какой график закреплен и какие задачи в приоритете. В таком формате вы не конфликтуете, а предлагаете навести порядок в зоне ответственности.

Как добиться денег за неоплачиваемую работу

Шаг 1. Оцените объем дополнительной работы

Если дополнительные задачи вам интересны и вы готовы их делать, но хотите за это получать деньги, первым делом нужно оценить масштаб.

Сколько часов в неделю или месяц уходит на задачи вне ваших обязанностей?

Насколько они сложные?

Требуют ли они вашей экспертности или это что-то, с чем справится любой?

Проанализируйте не только время, но и результат. Что эта работа дала компании? Если вы адаптировали трех новичков или провели обучение для филиалов, это поддается оценке. Когда результаты видны, проще выстраивать аргументацию для повышения или доплаты.

Шаг 2. Сформулируйте предложение

Когда объем работы посчитан, нужно подготовить аргументацию. Не «я много делаю», а «вот что я делаю, вот какой результат это дало компании, и вот что я предлагаю».

Ценность может быть разной: вы обучили новичков и они быстрее вышли на результат, взяли задачи отдела и проект не сорвался, провели тренинг для регионов и продажи выросли.

Если пока похвастаться нечем, обозначьте, что это требует дополнительного времени, поэтому вы хотели бы получить вознаграждение.