Вы работаете бесплатно и не замечаете этого. Как это прекратить — или превратить в деньги
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
*По данным SuperJob.
Какие виды работы без оплаты встречаются
Понять, где заканчиваются ваши прямые обязанности и начинается бесплатный труд, не всегда просто. Особенно когда в компании нет четких правил. Вот в каких формах чаще всего встречается неоплачиваемая работа.
1. Регулярные задержки и переработки
Это самая распространенная форма. Вы регулярно задерживаетесь после рабочего дня, выходите в выходные и праздники и ничего за это не получаете. Хотя по закону сверхурочные должны оплачиваться, на практике эти часы часто не фиксируются в табеле.
Во многих компаниях переработки негласно считаются нормой и маркером лояльности. Уходишь в 18:00 — значит, недостаточно вовлечен.
2. Работа вне графика
Сообщения, звонки и задачи в нерабочее время стали нормой для многих компаний. От сотрудника ждут быстрого ответа вечером, в выходные, в отпуске и даже на больничном. Формально никто не заставляет, но молчание воспринимается как отсутствие вовлеченности.
Вечерняя коммуникация: все эти «быстрые» вопросы в мессенджерах после 20:00 или в выходные. Это кража времени сотрудника под видом «просто спросил».
На первый взгляд кажется, что это занимает минуты: тут ответить коллеге, там отправить файл. Но если посчитать за месяц, то набегает немало часов и «здравствуй, дополнительная нагрузка».
Другая ситуация: в договоре прописан стандартный 8-часовой график, но по факту позиция подразумевает дежурства или постоянную доступность. Человек числится как сотрудник с 09:00 до 18:00, но должен быть на связи круглосуточно — и это нигде не зафиксировано и никак не оплачивается.
3. Задачи ушедших коллег
Когда человек увольняется, его задачи временно раскидываются по команде без доплаты. Часто это «временно» растягивается на месяцы или даже годы. Компания экономит на найме нового человека, а дополнительная нагрузка постепенно ложится на тех, кто остался.
Есть «ничей» функционал в силу того, что человек уволился, и задача ни за кем конкретно не закреплена. Например, вы рекрутер, ваш основной функционал — только подбор персонала, но в компании нет человека, который занимается адаптацией. Вам могут подкинуть задачу провести экскурсию, познакомить с командой.
Часто эту нагрузку маскируют под развитие. Говорят: «Это отличная возможность прокачать навыки» или «Ты же хотел расти». На деле человек просто тянет две должности за одну зарплату, пока компания «ищет замену».
Проблема в том, что чем дольше сотрудник справляется с двойной нагрузкой, тем меньше мотивации у руководства что-то менять. Зачем нанимать нового человека, если и так работает?
4. «Ничьи» задачи
Заполнять загадочную таблицу раз в неделю, чистить диски от мусорных файлов, вносить мелкие исправления в документы — почти в каждой компании есть задачи, которые формально нельзя назвать чьей-то обязанностью. Их и вешают на самого расторопного сотрудника без изменения должностной инструкции.
Такие задачи накапливаются постепенно. Помогли один раз — второй ноги сами ведут человека в вам. В итоге вы становитесь «тем, кто всегда поможет», и берете на себя всю операционку. При этом в KPI и оценке результатов эта работа никак не учитывается.
5. Обучение и адаптация новичков
Наставничество редко оплачивается отдельно, хотя требует серьезных временных затрат. Опытный сотрудник вводит в курс дела новичков, отвечает на вопросы стажеров, обучает джунов — все это в «свободное время».
Онбординг новичков часто ложится на опытных сотрудников де-факто, без отражения в задачах и KPI. Человек тратит 3−5 часов в неделю на развитие джунов, но это нигде не зафиксировано.
Где-то наставничество вообще не воспринимается как работа. Считается, что это естественная часть корпоративной культуры: опытные помогают новичкам. Звучит красиво, но на практике один человек делает свою работу плюс бесплатно выполняет функции тренера.
Проблема усиливается, когда текучка высокая. Только обучил одного новичка — уже привели следующего. И так по кругу, без какой-либо компенсации.
6. Просьбы о помощи
Это одна из самых незаметных форм бесплатной работы. Сотрудника постоянно просят «взглянуть», «дать быстрый фидбек», «подключиться на 15 минут» или «помочь с задачей». Каждая такая просьба кажется мелочью, но в сумме они съедают заметную часть недели.
Бесплатная сверхурочная работа может быть частью корпоративной культуры, где поощряется взаимовыручка, но за ней часто стоит «волонтерская» деятельность, когда одни более хитрые коллеги пользуются доверчивостью других. Конечно, не каждая такая безвозмездная помощь является следствием манипуляции, но если это становится тенденцией, то стоит задуматься: «А не позволяю ли я себя использовать?»
Почему сотрудники работают бесплатно
Вот по каким причинам сотрудники соглашаются работать бесплатно:
- страх потерять работу или испортить отношения с руководителем;
- желание показать себя, доказать компетентность;
- размытые должностные обязанности — непонятно, где заканчивается «моя работа»;
- токсичная корпоративная культура, «командная работа» и давление коллектива;
- надежда, что переработки заметят — и благодаря им повысят зарплату.
Если в компании считают, что переработки — это признак вовлеченности, а отказ — недостаток лояльности, бесплатная работа быстро становится нормой. Чем дольше сотрудник молча тянет лишние задачи, тем выше риск, что это запишут в его стандартные обязанности.
В нашей культуре вопросы о деньгах часто приравнивают к бунту. Люди боятся испортить отношения или остаться за бортом, когда рынок штормит. Поэтому выбирают молча терпеть.
Как понять, работаете ли вы бесплатно
Для этого психолог Alter Елизавета Бохенек рекомендует задать себе такие вопросы.
- Я соглашаюсь на это потому, что правда хочу, или потому, что мне неудобно отказать?
- Если бы мне сразу сказали, что за это не заплатят и это никак не повлияет на повышение, я бы все равно согласился?
- Это действительно разовая помощь или уже повторяющаяся история?
- Начинают ли из-за этого проседать мои важные задачи и другие сферы жизни?
- Чувствую ли я злость, усталость или ощущение, что мной пользуются?
- Это действительно моя обязанность или я взялся за нее только потому, что больше никто не захотел?
- Что я говорю себе перед отказом? Какие мысли у меня всплывают? Например: «я всех подведу», «обо мне плохо подумают», «меня станут меньше ценить»?
Очень важный маркер — то, что происходит внутри. Если вы раз за разом соглашаетесь, но при этом злитесь, выгораете или чувствуете обиду, это часто говорит о том, что ваши границы уже начинают нарушаться.
Постоянное согласие не делает человека ни лучше, ни значимее. Зато оно быстро приводит к усталости и внутреннему опустошению. Личные границы возникают тогда, когда человек понимает: его ценность не измеряется тем, как часто он отвечает «да».
Как перестать работать бесплатно
Есть два сценария: вы не хотите работать сверх нормы в принципе или готовы брать дополнительные задачи, но за деньги.
Как отказаться от бесплатной работы: алгоритм
Шаг 1. Зафиксируйте свои реальные обязанности
Возьмите должностную инструкцию или трудовой договор и выпишите, что реально входит в вашу работу. Сравните с тем, что вы делаете фактически.
Выпишите все задачи за последние 2−4 недели и отметьте, что входит в вашу роль, а что нет. Это нужно для разговора с руководителем — не как жалоба, а как факты.
Размытые границы роли — одна из главных причин, почему сложно аргументированно отказать. Когда функционал не описан, формально все оказывается «в рамках должности».
Если круг задач слишком размыт, зафиксируйте его сами: соберите список того, что вы реально делаете за месяц, и предложите руководителю утвердить это как вашу рабочую зону ответственности. Так вы заранее договариваетесь о границах и потом можете спокойно говорить «нет» лишнему, опираясь не на эмоции, а на ваше соглашение.
Шаг 2. Научитесь отказывать экологично
Главная задача на этом этапе — убрать эмоции и говорить не из позиции обиды, а из позиции приоритетов. Не отвечать «мне просто не хочется», а опираться на факты.
Например, «если я возьму эти задачи, мне придется делать основные проекты на износ, и их качество пострадает. Мне бы хотелось найти решение, которое не приведет к выгоранию и сохранит результат».
Не отвечайте на просьбу сразу, а возьмите паузу. Тем, кому сложно отказывать, часто хочется тут же сказать: «Да, конечно». Но лучше сначала дать себе время и ответить так: «Мне нужно посмотреть на свою загрузку, и я вернусь с ответом». Даже короткая пауза помогает снизить напряжение и принять более взвешенное решение.
Как грамотно отказывать
|Шаг
|Диалог
|Компенсация. Говорите человеку что-то приятное и позитивное.
|«Мне очень ценен наш проект, и я рад возможности над ним работать».
|Четкий обоснованный отказ. Обязательно произносите слово «нет».
|«Нет, я не смогу задержаться сегодня, у меня важные планы на вечер». «Я не смогу дополнительно взять эту работу, иначе я не успею сделать качественно текущие задачи».
|Альтернатива. Предложить другой вариант.
|«Завтра я могу начать рабочий день с просмотра этих документов». «Могу поручить это Евгению». «В следующий раз давай заранее просчитаем объем работы».
Важно, следуя этому алгоритму, не переходить на оправдания, не использовать слишком много аргументов и сохранять спокойствие. В большинстве случаев отказ, произнесенный четко, спокойно и доброжелательно, воспринимают с уважением.
Шаг 3. Установите границы рабочего времени
Пока рабочее время не обозначено, оно легко растягивается до позднего вечера. Особенно на удаленке, где граница между «я уже закончил» и «я еще на связи» быстро стирается. Поэтому время доступности лучше обозначать прямо: в статусе, календаре или рабочем чате.
Расставляйте приоритеты не только в рабочих задачах (чтобы не нахватать лишнего и не срывать дедлайны), но и в личных делах и потребностях. Обязательно ставьте в расписание полноценный отдых, обед, выходные. Тренируйтесь придерживаться графика работы и отдыха — это поможет вам с большей уверенностью не жертвовать личным временем. Поверьте, если вы будете уважать свои границы, вы почувствуете это уважение и от окружающих тоже.
Если работа заканчивается в 18:00, это не значит, что в 18:07 нужно отвечать на «быстрый вопрос». В офисе нормально вставать и уходить вовремя. На удаленке нормально отключать уведомления после работы, если вечерние ответы не вписываются в ваш график.
Шаг 4. Фиксируйте переработки
Пока дополнительная нагрузка абстрактна, с ней легко спорить. Как только появляются цифры, разговор становится конкретным. Поэтому имеет смысл хотя бы две недели записывать, что именно вы делали сверх своей обычной работы, сколько времени это заняло и по чьей просьбе появилась задача.
Пример дополнительной нагрузки
|Задача
|Кто просил
|Сколько времени заняла
|Периодичность
|Написать дополнительный пост
|Маркетолог
|1 час
|Каждая неделя по 2 поста
Это может быть простая таблица, заметка в телефоне или календарь — выберите наиболее удобный для себя вариант.
Шаг 5. Поговорите с руководителем
Когда факты собраны, можно переходить к разговору. Объясните, как часто вы задерживались, какие дополнительные задачи брали, сколько времени это заняло и что из основной работы из-за этого сдвинулось.
Такой подход переводит разговор из плоскости «мне тяжело» в плоскость приоритетов и распределения нагрузки.
Отфиксируйте объем и скажите руководителю: «Можно ли как-то сократить, потому что мне некомфортно, или это не входит в мои основные должностные обязанности». Но здесь важно понимать настрой руководителя и общую конъюнктуру — есть сокращения или нет, чтобы не получить конфликтную ситуацию и не потерять работу.
Можно воспользоваться таким шаблоном: «У меня сейчас есть основная зона ответственности — [название]. Плюс за последний месяц я трачу дополнительно [X] часов на [задача]. Это приводит к тому, что страдает [другие задачи]. Давайте посмотрим, что мы можем скорректировать».
Пример: «За последний месяц я [X] раз задерживался на [X] часа, помогал отделу [X] и обучал новичка. Я хочу работать в рамках своего графика. Как нам перераспределить задачи?"
Здесь важно не нападать, а показывать, что проблема уже влияет на работу и требует решения.
Если руководитель начинает давить, разговор стоит возвращать к договоренностям: что входит в вашу роль, какой график закреплен и какие задачи в приоритете. В таком формате вы не конфликтуете, а предлагаете навести порядок в зоне ответственности.
Как добиться денег за неоплачиваемую работу
Шаг 1. Оцените объем дополнительной работы
Если дополнительные задачи вам интересны и вы готовы их делать, но хотите за это получать деньги, первым делом нужно оценить масштаб.
- Сколько часов в неделю или месяц уходит на задачи вне ваших обязанностей?
- Насколько они сложные?
- Требуют ли они вашей экспертности или это что-то, с чем справится любой?
Проанализируйте не только время, но и результат. Что эта работа дала компании? Если вы адаптировали трех новичков или провели обучение для филиалов, это поддается оценке. Когда результаты видны, проще выстраивать аргументацию для повышения или доплаты.
Шаг 2. Сформулируйте предложение
Когда объем работы посчитан, нужно подготовить аргументацию. Не «я много делаю», а «вот что я делаю, вот какой результат это дало компании, и вот что я предлагаю».
Ценность может быть разной: вы обучили новичков и они быстрее вышли на результат, взяли задачи отдела и проект не сорвался, провели тренинг для регионов и продажи выросли.
Если пока похвастаться нечем, обозначьте, что это требует дополнительного времени, поэтому вы хотели бы получить вознаграждение.
Не ждите, что руководитель сам предложит справедливую цифру. Исследуйте рынок, оцените свою нагрузку и назовите сумму.
Сформулируйте конкретные предложения, что и в каком формате интересно. Например, мне интересны эти задачи, готов ими заниматься после основных примерно 10 часов в неделю и с такой оплатой. Готов взять на себя вот эти 2 функции, но с вот таким планом роста.
Шаг 3. Инициируйте разговор
Когда вы уже посчитали объем лишней работы и поняли, чего хотите, пора переходить к разговору. Здесь лучше не заходить с жалобой.
Разговор должен быть конкретным. Если вы несколько месяцев обучаете новичков, берете задачи за уволившегося коллегу или системно задерживаетесь по вечерам, это уже не разовая помощь, а дополнительная нагрузка. Значит, ее можно обсуждать как отдельную часть работы.
Как просить оплаты разных задач
|Форма бесплатной работы
|Диалог
|Расширение функционала
|«За последние три месяца я регулярно выполняю задачи, которые не входят в мою должностную инструкцию: [конкретный список]. Это занимает около [X] часов в неделю. Я вижу, что это нужно команде, и готов продолжать, но предлагаю обсудить условия — либо пересмотреть зарплату, либо официально расширить мои обязанности с соответствующей доплатой».
|Наставничество
|«Я обучаю новичков уже полгода — за это время адаптировал троих сотрудников. Наставничество не входит в мои KPI и не оплачивается. Предлагаю либо включить это в мои официальные обязанности с доплатой, либо найти другой формат обучения».
|Переработки
|«Я заметил, что регулярно остаюсь после работы и выхожу на связь в выходные. За последний месяц это [X] дополнительных часов. Я готов продолжать, если мы оформим это как сверхурочные с оплатой или компенсацией отгулами. Как нам это лучше организовать?»
|Задачи ушедшего коллеги
|«После ухода [имя] я взял на себя часть его функций: [список]. Это было временной мерой, но прошло уже [X] месяцев, и нагрузка сохраняется. Предлагаю либо нанять нового сотрудника, либо пересмотреть мои условия, если эти задачи останутся за мной».
Если компания не готова платить прямо сейчас, это не значит, что тема закрыта. Можно обсуждать промежуточный вариант: временную доплату, бонус по итогам периода или понятный срок, когда к разговору вернутся.
Шаг 4. Будьте готовы к отказу
Даже сильная аргументация не гарантирует, что вы добьетесь своего. Поэтому к разговору лучше подходить не только с просьбой, но и с планом на случай отказа.
Если работодатель не готов оплачивать дополнительную нагрузку, нужно решить, готовы ли вы и дальше делать эту работу бесплатно.
Что делать, если руководитель отказывает
|Варианты
|Диалог
|Уточните причину
|Можете объяснить, почему сейчас это невозможно?
|Предложите альтернативу
|«Если сейчас нет бюджета на повышение, можем ли мы обсудить компенсацию отгулами или перераспределение задач?»
|Вежливо, но твердо откажитесь от дополнительной нагрузки
|«Тогда я сосредоточусь на своих прямых обязанностях».
Шаг 5. Фиксируйте договоренности письменно
Устные договоренности легко забываются, особенно когда речь идет о деньгах. Даже если разговор прошел хорошо и руководитель сказал «договорились», это еще не гарантия, что через месяц все останется в силе. Поэтому любые изменения в нагрузке и оплате лучше фиксировать письменно.
- Если согласовали доплату или расширение функций, попросите оформить дополнительное соглашение к трудовому договору или приказ.
- Если это пока неформальная договоренность, можно оформить в виде письма: «Как мы и обсудили, я беру на себя задачи X и Y, с оплатой Z начиная с такого-то числа».
Компании, которые уважают своих сотрудников, воспринимают разговоры о вознаграждении за переработки нормально. А те, кто видит в этом угрозу лояльности, скорее всего, изначально строят отношения на эксплуатации, а не на партнерстве.
Если компания системно не готова оплачивать вашу работу, это сигнал, чтобы пора начать искать новую. Не так уж много причин работать там, где не ценят своих сотрудников.