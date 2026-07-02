Что такое СОУТ и зачем она бизнесу — правила, лайфхаки и ошибки работодателейКак спецоценка условий труда помогает сократить расходы и снизить риски
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Специальная оценка условий труда — это проверка условий труда работников. Работодатель приглашает независимых экспертов, они приезжают в офис или на производство, смотрят, в каких условиях работают люди, проводят измерения, если они нужны, и определяют класс условий труда.
Вредными факторами могут быть, например, шум, химикаты, плохое освещение, высокие физические нагрузки, эмоциональные перегрузки.
Проще говоря, СОУТ отвечает на простой вопрос: насколько безопасно и тяжело человеку выполнять свою работу именно на этом рабочем месте.
Спецоценка обязательна для всех компаний и ИП, у которых есть наемные сотрудники. Процедуру проводят не реже одного раза в пять лет. Результаты действуют столько же.
СОУТ не проводят для надомников и постоянных удаленщиков. Также оценка не требуется, если работодатель — физическое лицо без статуса ИП или религиозная организация.
Если у работника гибридный график (часть времени дома, а часть в офисе), СОУТ проводить нужно, но оценка затронет только офис
Как проводят специальную оценку условий труда
Спецоценку проводят совместно комиссия работодателя и привлеченные профильные эксперты. Замеры делает только аккредитованная испытательная лаборатория.
У руководителей компаний на практике есть такая иллюзия, будто им нужно только оплатить все работы, а сторонняя организация сама все сделает и за все будет отвечать. В реальности компании самой нужно собрать много информации, данных для эксперта СОУТ, организовывать замеры и оформить итоговые документы, ознакомить работников о результатах спецоценки, подать декларацию соответствия условий труда в Роструд, если для этого есть основания.
Подготовка
Чтобы запустить СОУТ, директор собирает комиссию из нечетного числа участников — минимум 3 человека).
В комиссию включают представителей компании, среди которых обязательно есть специалист по охране труда, а также представитель профсоюза (если он есть). Руководитель компании или ИП возглавляет эту комиссию.
Если в компании нет штатного специалиста по охране труда, его функции может взять на себя привлеченный по договору эксперт.
До начала СОУТ комиссия готовит и утверждает перечень рабочих мест для проверки и график работ. Составляет перечень специалист по охране труда. Работодатель утверждает документ внутренним приказом и хранит его в кадровом архиве.
Лайфхак
Если у вас микропредприятие в сфере IT, финансов, страхования, права, бухгалтерского учета и некоторых других видов деятельности, СОУТ можно провести самостоятельно. Для этого комиссия работодателя заполняет проверочный лист. Если вредных факторов не обнаружат, останется подать декларацию соответствия условий труда. Если выявят хотя бы один вредный фактор, придется проводить СОУТ по общим правилам.
С 1 сентября 2026 года перечень подходящих видов деятельности для упрощенной СОУТ расширят) с 12 до 55. Воспользоваться этим смогут не только и малые предприятия, а также некоторые НКО.
Проблема нумерации рабочих мест при СОУТ
Сложность работы с перечнем рабочих мест в том, по какой логике присваивать каждому рабочему месту индивидуальный номер (ИНРМ), чтобы не было путаницы и дублей.
ИНРМ — это постоянный идентификатор: по нему в системе ФГИС СОУТ связывают результаты спецоценки с конкретным рабочим местом. По нему же отслеживают динамику условий труда на конкретном рабочем месте.
Если компания проводит повторную или внеплановую СОУТ, номер того же рабочего места должен остаться прежним.
Допустим, у вас уволился программист и через год пришел новый. Его место должно иметь тот же номер, который присваивали 5-10 лет назад, даже если структура компании сильно поменялась.
Закон разрешает использовать для нумерации не более 8 знаков — цифры от 1 до 99 999 999 и букву «А».
Как снизить риск ошибки:
- закрепите правила нумерации рабочих мест во внутреннем документе;
- ведите единый реестр ИНРМ, чтобы можно было сопоставить старые и новые номера рабочих мест;
- при очередной СОУТ передавайте организации, проводящей оценку, перечень рабочих мест с уже присвоенными ИНРМ;
- не меняйте ИНРМ без необходимости — при повторной и внеплановой СОУТ номер рабочего места должен совпадать с первоначальным.
Основные этапы оценки
Работодатель выбирает подрядчика и подписывает договор. Выбранная организация проводящая СОУТ, должна иметь аккредитованную лабораторию и не менее пяти сертифицированных экспертов.
Минтруд ведет реестр таких компаний, его можно изучить на официальном сайте.
Когда перечень рабочих мест утвержден, эксперты приступают к измерениям:
1. Поиск вредных факторов. Эксперты проверяют рабочие места. Если вредных факторов нет, рабочие места признают безопасными, а измерения отменяют.
Лайфхак
Вы можете законно сэкономить на проверке, если на предприятии есть аналогичные рабочие места — например, одинаковые столы менеджеров в одном кабинете с одной вентиляцией. В таком случае достаточно исследовать только 20% таких мест (но не менее двух). Результаты распространяются на всю группу аналогичных мест.
2. Замеры. Если опасности найдены, к делу подключается испытательная лаборатория. Ее специалисты измеряют параметры производственной среды и трудового процесса — освещенность, шум, ультразвук или вибрацию.
3. Оценка защиты. Эксперты оценивают уровень воздействия факторов с учетом применения и эффективности средств индивидуальной и коллективной защиты. Для этого изучают их маркировку и сертификаты, которые подтверждают соответствие требованиям технического регламента.
По этим документам эксперты определяют класс условий труда — о них расскажем ниже.
Оформление результатов
После завершения замеров лаборатория готовит отчет о специальной оценке условий труда. Его подписывают члены комиссии, а утверждает председатель. По действующим правилам Минтруда отчет можно подписать электронной подписью.
В течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета работодатель направляет его титульный лист в организацию, которая проводила СОУТ.
Затем эта организация в течение 10 рабочих дней вносит сведения в Федеральную государственную информационную систему учета результатов СОУТ (ФГИС СОУТ).
После этого работодатель должен:
- ознакомить сотрудников с результатами СОУТ под подпись в течение 30 календарных дней;
- разместить на сайте компании сводные данные о классах условий труда, если у организации есть сайт.
Если по результатам СОУТ условия труда признали оптимальными или допустимыми (1-й или 2-й класс), работодатель подает в Роструд декларацию соответствия условий труда.
Подать декларацию можно в течение 30 рабочих дней со дня внесения сведений о результатах СОУТ в ФГИС СОУТ. Это делают на бумаге или в электронном виде через сайт Роструда с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
Роструд регистрирует декларацию в ФГИС СОУТ в течение 15 рабочих дней.
Декларация действует до следующей СОУТ, если условия труда на рабочих местах не меняются и не происходят несчастные случаи или аварии, из-за которых потребуется внеплановая спецоценка.
Какие условия труда бывают — классификация
Закон разделяет все условия труда на четыре класса. Они влияют на размер компенсаций работникам и страховых взносов.
Нормальные условия труда
К ним относятся два первых класса:
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1-й класс (оптимальные). Вредных факторов нет или они минимальны. Высокий уровень работоспособности человека полностью сохраняется.
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2-й класс (допустимые). Вредные воздействия есть, но укладываются в рамки санитарных норм. Организм работника полностью восстанавливается во время отдыха к началу следующей смены.
Если характеристики производственной среды и трудового процесса соответствуют требованиям 1-го или 2-го класса, условия признают безопасными.
Условия труда с вредными и опасными факторами
- 3-й класс (вредные).. Этот класс разделен на четыре подкласса — от 3.1 до 3.4.
Всем работникам с вредными условиями труда положена доплата к зарплате не менее 4% от оклада. Начиная с подкласса 3.2 появляется право на дополнительный оплачиваемый отпуск не менее семи календарных дней. А с подкласса 3.3 — еще и на сокращенную рабочую неделю продолжительностью не более 36 часов.
- 4-й класс — опасные условия. Вредные факторы настолько сильны, что могут угрожать жизни сотрудника уже во время рабочей смены или привести к развитию острого профессионального заболевания.
Работникам с 4-м классом положены те же гарантии, что и при подклассах 3.3–3.4: При этом работодатель обязан принять меры, чтобы устранить опасные факторы и снизить профессиональные риски.
|Класс условий труда
|Что получает работник
|1–2
|Компенсации не предусмотрены
|3.1
|Доплата к зарплате — не менее 4% от оклада
|3.2
|То же + дополнительный отпуск не менее 7 календарных дней
|3.3–3.4
|То же + сокращенная рабочая неделя — не более 36 часов
|4
|Те же гарантии, что для 3.3–3.4. Кроме того, работодатель обязан принять меры для устранения опасных факторов и снижения профессиональных рисков
В чем выгода от СОУТ для работодателя
Спецоценка — это инструмент экономической оптимизации бизнеса.
Становится меньше расходов и рисков
У сотрудников с такой работой, которая дает право на досрочную пенсию, класс условий труда определяет размер дополнительного тарифа страховых взносов.
Иными словами,чем безопаснее рабочее место, тем ниже дополнительный тариф страховых взносов по таким работникам:
- При 1-м и 2-м классе доптариф нулевой.
- При вредных условиях — от 2 до 7%, а при опасных — 8%
Лайфхак
Расходы на СОУТ можно частично компенсировать. Работодатель вправе уменьшить страховые взносы на травматизм за счет средств на финансирование предупредительных мер. Размер компенсации — до 20% от суммы взносов, начисленных за предыдущий год.
За нарушение правил проведения СОУТ работодателя штрафуют.
- до 80 000 ₽ — за первое нарушение;
- до 200 000 ₽ или приостановление деятельности на срок до 90 суток — за повторное.
Если из-за нарушения требований охраны труда, в том числе отсутствия СОУТ, произойдет несчастный случай, на руководителя могут завести уголовное дело.
Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
Условия труда улучшаются
Результаты СОУТ помогают работодателю понять, какие риски есть на рабочих местах и как их снизить.
На основе результатов специальной оценки можно:
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определить, какие средства индивидуальной и коллективной защиты (СИЗ и СКЗ) действительно нужны сотрудникам;
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установить или модернизировать системы вентиляции, освещения и другое оборудование;
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снизить риск производственных травм и профессиональных заболеваний.
Редко отмечают ту пользу, которая содержится в самом порядке проведения СОУТ. На Во время спецоценки организуется мониторинг рабочих мест, проверка условий труда внутри организации, инвентаризации оборудования и инструментов, относящихся к рабочему месту, изменения в штатном расписании.
CОУТ в реальной жизни — примеры и кейсы
Успешные примеры внедрения СОУТ
Швейная фабрика заказала СОУТ для проверки производственного цеха. Во время замеров эксперты зафиксировали высокий уровень шума от оборудования и присвоили рабочим местам вредный класс условий труда 3.2.
Это означало, что компании придется платить дополнительные страховые взносы в СФР по ставке 4%, согласно разъяснениям Соцфонда.
Чтобы снизить уровень шума, руководство заменило изношенные детали оборудования и установило шумопоглощающие экраны. После модернизации воздействие вредных факторов снизилось.
При повторной СОУТ замеры показали, что уровень шума соответствует установленным нормативам. Лаборатория подтвердила, что условия труда стали допустимыми, и рабочим местам присвоили 2-й класс.
Ошибки и недоработки
Руководитель торговой компании перевел трех менеджеров на гибридный график. Сотрудники три дня в неделю работали из дома, а два дня — в офисе за закрепленными рабочими местами.
Работодатель решил, что проводить СОУТ не нужно, поскольку считал их дистанционными сотрудниками.
Это ошибка. Как уже говорилось, спецоценку не проводят только для сотрудников, которые постоянно работают удаленно и не имеют рабочего места у работодателя. Если сотрудник регулярно работает в офисе, его рабочее место нужно включить в СОУТ.
Во время плановой проверки инспектор выявил нарушение. Компанию оштрафовали на 60 000 рублей. Кроме того, Роструд выдал предписание провести внеплановую СОУТ.
Рекомендации для работодателей
Чтобы СОУТ прошла без нарушений и не привела к лишним расходам, придерживайтесь нескольких правил.
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Не откладывайте проведение СОУТ. Плановую оценку проводят не реже одного раза в пять лет. Если появились новые рабочие места или изменились условия труда, проверьте, не требуется ли внеплановая СОУТ.
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Проверьте, нужна ли спецоценка всем рабочим местам. Например, для сотрудников, которые постоянно работают дистанционно, СОУТ проводить не нужно. Но если они регулярно работают в офисе за закрепленными рабочими местами, оценка обязательна.
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Выбирайте только аккредитованную организацию. Перед заключением договора убедитесь, что компания включена в реестр Минтруда, а ее эксперты имеют действующие сертификаты.
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Подготовьте рабочие места заранее. Во время оценки сотрудники должны работать в обычном режиме. Если оборудование временно отключено или технологический процесс изменен специально к проверке, результаты могут оказаться недостоверными.
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Не экономьте на средствах защиты. Если после СОУТ установить более эффективную вентиляцию, заменить оборудование или обеспечить работников сертифицированными СИЗ, это поможет снизить уровень вредных факторов. При повторной оценке класс условий труда может измениться.
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Следите за оформлением документов. После утверждения отчета вовремя ознакомьте работников с результатами, направьте необходимые сведения и, если условия труда признаны безопасными, подайте декларацию соответствия в Роструд.
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Используйте упрощенный порядок, если имеете на него право. Перед этим убедитесь, что организация соответствует требованиям по численности, доходу и коду ОКВЭД.