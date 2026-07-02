Специальная оценка условий труда — это проверка условий труда работников . Работодатель приглашает независимых экспертов, они приезжают в офис или на производство, смотрят, в каких условиях работают люди, проводят измерения, если они нужны, и определяют класс условий труда.

Вредными факторами могут быть, например, шум, химикаты, плохое освещение, высокие физические нагрузки, эмоциональные перегрузки.

Проще говоря, СОУТ отвечает на простой вопрос: насколько безопасно и тяжело человеку выполнять свою работу именно на этом рабочем месте.

Спецоценка обязательна для всех компаний и ИП, у которых есть наемные сотрудники . Процедуру проводят не реже одного раза в пять лет. Результаты действуют столько же.

СОУТ не проводят для надомников и постоянных удаленщиков. Также оценка не требуется, если работодатель — физическое лицо без статуса ИП или религиозная организация.