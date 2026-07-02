Мы выбрали 17 товаров конкретных марок. То есть не просто сыр «Российский», а от одного из производителей. Нам было важно, чтобы каждую позицию можно было найти сразу в четырех московских супермаркетах — «Ленте», «Магните», «Перекрестке», «Дикси».

Цены фиксируем те, по которым товар можно купить по карте лояльности магазина. Некоторые сети не дают скидки по карте, но начисляют кешбэк — это мы не учитывали. Брали только цены, по которым можно купить здесь и сейчас. Если продукт шел по акции, записывали цену с учетом скидки.

В выборку рандомно попали продукты конкретных брендов (для удобства подсчета):

молоко «Домик в деревне»,

бананы 1 кг,

яйца «Окские» С0,

хлеб «Бородинский» «Черемушки»,

чай «Гринфилд» листовой,

колбаса «Клинский» «Докторская»,

сыр «Брест-Литовск» «Российский»,

гречка «Мистраль»,

макароны «Шебекинские»,

-пельмени «Цезарь»,

оливки Bonduelle,

«Сникерс супер» 80 г,

бумага туалетная ZEWA,

зубная паста Colgate,

презервативы Contex,

подгузники Pampers,

батарейки GP Super.

Индекс «Теперь вы знаете» не претендует на звание «настоящей инфляции». Но он показывает, как ведут себя цены для обычных потребителей на обычные повседневные товары в обычных московских супермаркетах.