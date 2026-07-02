Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляцииИндекс ТВЗ
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Как мы считаем индекс «Теперь вы знаете» и что он показал в июле
В первый рабочий день 2026 года мы зафиксировали цены на 17 товаров в четырех торговых сетях. Это продукты (молоко, хлеб, сыр, бананы и т. п.) и непродовольственные вещи (зубная паста, туалетная бумага, батарейки и другое) — никакой экзотики, только то, что любой потребитель покупает часто или почти каждый день.
Затем в начале каждого месяца мы смотрим, как изменились ценники на эти товары.
Мы выбрали 17 товаров конкретных марок. То есть не просто сыр «Российский», а от одного из производителей. Нам было важно, чтобы каждую позицию можно было найти сразу в четырех московских супермаркетах — «Ленте», «Магните», «Перекрестке», «Дикси».
Цены фиксируем те, по которым товар можно купить по карте лояльности магазина. Некоторые сети не дают скидки по карте, но начисляют кешбэк — это мы не учитывали. Брали только цены, по которым можно купить здесь и сейчас. Если продукт шел по акции, записывали цену с учетом скидки.
В выборку рандомно попали продукты конкретных брендов (для удобства подсчета):
- молоко «Домик в деревне»,
- бананы 1 кг,
- яйца «Окские» С0,
- хлеб «Бородинский» «Черемушки»,
- чай «Гринфилд» листовой,
- колбаса «Клинский» «Докторская»,
- сыр «Брест-Литовск» «Российский»,
- гречка «Мистраль»,
- макароны «Шебекинские»,
-пельмени «Цезарь»,
- оливки Bonduelle,
- «Сникерс супер» 80 г,
- бумага туалетная ZEWA,
- зубная паста Colgate,
- презервативы Contex,
- подгузники Pampers,
- батарейки GP Super.
Индекс «Теперь вы знаете» не претендует на звание «настоящей инфляции». Но он показывает, как ведут себя цены для обычных потребителей на обычные повседневные товары в обычных московских супермаркетах.
Результат за 6 месяцев 2026 года оказался неожиданным. Наша потребительская корзина с января по июль подешевела на 1,25% — с 3050 до 3011 рублей.
Как менялись цены на потребительскую корзину ТВЗ
|Товар
|Цена 12 января
|Цена 1 июля
|Изменение (руб.)
|Изменение (%)
|Молоко 3,2%, 950 мл
|124,47
|121,22
|−3,25
|−2,61%
|Бананы 1 кг
|124,44
|131,39
|+6,95
|+5,58%
|Яйца С0
|138,97
|139,97
|+1,00
|+0,72%
|Хлеб «Бородинский» 390 г
|65,74
|71,49
|+5,75
|+8,75%
|Чай листовой 200 г
|303,72
|287,72
|−16,00
|−5,27%
|Колбаса «Докторская» 400 г
|331,22
|257,70
|−73,52
|−22,21%
|Сыр «Российский» 200 г
|189,97
|188,97
|−1,00
|−0,53%
|Гречка 900 г
|129,97
|109,22
|−20,75
|−15,97%
|Макароны (рожок полубублик) 450 г
|64,24
|67,49
|+3,25
|+5,06%
|Пельмени 800 г
|372,47
|340,97
|−31,50
|−8,47%
|Оливки без косточки 300 г
|172,22
|171,22
|−1,00
|−0,58%
|«Сникерс» 80 г
|90,49
|90,99
|+0,50
|+0,55%
|Туалетная бумага 3-слойная, 8 шт.
|234,97
|230,22
|−4,75
|−2,02%
|Зубная паста 100 мл
|141,22
|149,85
|+8,63
|+6,11%
|Презервативы 3 шт.
|170,72
|166,22
|−4,50
|−2,63%
|Подгузники (9–15 кг) 46 шт.
|1187,22
|1189,72
|+2,50
|+0,21%
|Батарейки AA 4 шт.
|307,47
|284,97
|−22,50
|−7,32%
|Итого
|3049,52
|3011,35
|−38,17
|−1,25%
Полные данные за каждый месяц с разбивкой по торговым сетям смотрите в нашей онлайн-таблице.
Что дорожает
Хлеб «Бородинский» прибавил 8,75% — и это, пожалуй, главный сюрприз полугодия. Товар, который в прошлые месяцы демонстрировал завидную стабильность, за июнь уверенно вырос в цене.
Макароны, зубная паста и бананы медленно, но верно дорожают из месяца в месяц — и прибавили уже на 5-6%.
Что дешевеет
Колбаса подешевела сильнее всего, почти на четверть. Но радоваться рано — это в значительной мере статистический эффект. Отдельные сети периодически выставляют цену вдвое выше конкурентов, и когда она возвращается к норме, среднее по четырем магазинам резко падает.
Гречка потеряла почти 16% — и здесь картина более однородная: цены снижались в большинстве сетей.
Батарейки стали доступнее на 7%. Возможно, сказывается укрепление рубля в первом полугодии.
Где цены почти не меняются
Молоко, яйца, сыр и оливки — чемпионы по стабильности. Изменения у всех четырех в пределах 1%.
Яйца, которые еще недавно были главным инфляционным раздражителем, на этот раз ведут себя тихо: +0,72% за полгода.
Товары-«прыгуны»
Колбаса и пельмени — снова самые нестабильные позиции. Причина та же: отдельные сети периодически выставляют цены вдвое выше конкурентов, из-за чего среднее по корзине скачет от месяца к месяцу.
Туалетная бумага продолжает жить своей жизнью: ретейлеры активно играют с акциями, и разброс цен в одной сети за полгода — от 189 до 340 рублей за упаковку.
Презервативы резко дорожали в июне (+17,5% за месяц из-за одной сети), но в июле откатились: итоговое изменение с начала года — всего −2,63%.
Какова официальная инфляция с начала 2026 года
С начала года цены выросли на 3,94%, по данным Росстата на 24 июня.
Получается, за полгода инфляция почти достигла уровня, к которому Центробанк с помощью высокой ключевой ставки пытается привести годовую инфляцию — 4%.
составляла годовая инфляция на середину июня.
Но это официальные данные. Если вы спросите случайного прохожего, как, по его мнению, выросли цены за год, он назовет цифры вдвое выше официальных. Опросы показывают: люди оценивают годовую инфляцию «по ощущениям» в 12,4%.
Почему инфляция у всех разная
Официальная инфляция, индекс «Теперь вы знаете» и ваша личная инфляция — три разных числа. И все три правильные.
Росстат считает инфляцию по корзине из более чем 500 товаров и услуг. Туда входит все: продукты, одежда, лекарства, услуги ЖКХ, билеты на самолет, туры за рубеж. Допустим, авиабилеты подешевели на 20% — это потянет общий индекс вниз, даже если гречка и молоко подорожали.
Но большинство из нас не летает на самолете каждую неделю и не покупает шубу каждый сезон. Поэтому у каждого своя инфляция. И она вполне может быть выше официальной. Или ниже, как показал наш эксперимент.
А как вы оцениваете инфляцию по вашей потребительской корзине? Пишите в комментариях.