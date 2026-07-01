Google распрощался с GIF-складом Tenor. Вспоминаем лучшие гифки ушедшей эпохиОт Гомера Симпсона в кустах до бегущего Форреста
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Танцующий ребенок (Baby Cha-Cha) — дедушка всех гифок
В 1996 году в интернете появилось трехмерное изображение танцующего младенца. Оно стало одной из первых интернет-сенсаций. Гифка вторглась на киберфорумы и даже появилась в популярном сериале «Элли МакБил».
«Танцующий малыш» — это памятник эпохе, когда интернет только начинал становиться массовым. Если вы ее не знаете, то, скорее всего, родились после 2005-го. Ее используют, чтобы показать радость в ответ на хорошие новости или просто поднять настроение в чате. Классика, которая работает до сих пор.
Гомер Симпсон исчезает в кустах
Фрагмент из 16-й серии пятого сезона «Симпсонов». Гомер узнает, что семье Фландерс нужно отдохнуть от него, и медленно пятится назад, пока не исчезает в кустах. Идеальная гифка, чтобы выйти из неловкой ситуации, когда тебя застали врасплох, или просто исчезнуть из разговора без объяснений. Гомер — наш духовный наставник в искусстве избегания ответственности.
Майкл Джексон ест попкорн
Кадр из клипа «Thriller» 1983 года. Молодой Майкл Джексон сидит в кинотеатре и жует попкорн. Лучшая гифка для наблюдения за чужим спором или скандалом. Идеально для ситуаций, когда вы не хотите влезать, но хотите посмотреть, чем все кончится.
«Я здесь просто чтобы посмотреть на шоу!»
Рэп-баттл, когда ваш аргумент — это лучший панч
Гифка из пародии на рэп-баттл, где один персонаж дает настолько убедительный ответ, что оппонент просто не знает, что сказать. Когда вы скинули в чат аргумент, после которого собеседник замолкает навсегда, — победа за вами.
Аплодисменты Орсона Уэллса
Кадр из фильма «Гражданин Кейн», где герой медленно аплодирует с каменным выражением лица. Прекрасно подходит, чтобы поставить человека в неловкое положение. Если, конечно, он смотрел фильм либо уже в курсе значения мема slow clap.
По сюжету фильма, медиамагнат Кейн в исполнении Орсона Уэллса первым встает и начинает аплодировать своей супруге во время ее провального выступления в опере. Так что эти аплодисменты с двойным дном — ироничный способ похвалить кого-то, если вы не уверены, что он это заслужил.
Моргающий парень
Одна из самых вирусных гифок в истории. Дрю Скэнлон, бывший продюсер Twitch, с удивлением реагирует на слова товарища: «Занимаюсь земледелием с помощью мотыги». Универсальный ответ на любой неожиданный вопрос. «Ты сделал домашку?» — моргание. «У тебя все нормально?» — моргание.
Шак и котенок
Смонтированная версия рекламного ролика с Шакилом О’Нилом и характерным движением кошек. Эта гифка всегда уместна. Просто потому что она есть. Когда не знаешь, что ответить, но скинуть что-то надо.
Ди Каприо в роли Гэтсби
Кадр из фильма «Великий Гэтсби» 2013 года, где Лео поднимает бокал. С иронией, когда кто-то рассказывает, как он «все схватывает на лету», а на деле сплошной провал. Или искренне, чтобы поздравить с успехом. Универсальная гифка на все случаи жизни.
Девочка из «Малыши и диадемы»
Кадр из реалити-шоу о детских конкурсах красоты. Участница с выражением лица, одновременно милым и озорным. Когда совершил что-то нехорошее и хочешь смягчить наказание. «Ну простиии, я же не специально».
«Думай головой»
Герой веб-сериала стучит пальцем по виску. Мем стал популярным с фразой: «Когда ты намеренно ее злишь, чтобы она пожелала спокойной ночи в 6 вечера, и ты мог спокойно играть в FIFA». Для гениальных, но сомнительных решений. «Я придумал план. Он плохой, но это план».
Реакция Хлои
Девочка по имени Хлоя с подозрительным взглядом. Когда что-то кажется подозрительным. «Я знаю, что вы что-то скрываете».
50 Cent смеется над тобой
Кадр из сериала «Окружение». Когда встречаете хвастливого человека. «Ага, конечно, ты очень крутой». Ироничная реакция на чей-то успех, в который вы не верите.
Мальчик и курица
Одно из самых вирусных видео 2008 года. Мальчик показывает «свое кунг-фу», но не готов сразиться с обычным петухом. Когда ты явно не готов к тому, что произойдет. «Я думал, будет легко. Я ошибался».
Форрест Гамп убегает
Культовая сцена из фильма 1994 года. Чтобы избежать неловкого разговора без объяснений. Просто беги. Беги, Форрест, беги.
«До встречи» от Терминатора
Кадр из фильма, где Т-800 прощается, погружаясь в расплавленный металл. Когда нужно обозначить, что все кончено. «Ну все, пока. Я в ад, а вы как хотите».
Что дальше?
С закрытием API Tenor мы теряем не кнопку, мы теряем скорость. Раньше можно было найти гифку за полсекунды, не отрываясь от клавиатуры. Теперь же — добро пожаловать в 2010-е: открываешь браузер, заходишь на сайт, ищешь, копируешь, вставляешь. Как в старые добрые времена, когда люди сидели на форумах и пересылали друг другу ссылки на «Я.ру» с картинками.
Но если честно, эти гифки никуда не денутся. Они стали частью нашего цифрового фольклора, пережили смену платформ, поколений и трендов. Они — наш общий язык, который не требует перевода. И пусть теперь их придется искать чуть дольше, но от этого они не станут менее смешными или уместными.
Google уничтожил API, но не убил мемы. Танцующий ребенок, исчезающий Гомер и моргающий парень останутся с нами. Даже если Tenor когда-нибудь закроется совсем, что ж, будем хранить их на жестком диске. Как фотографии из отпуска, только смешнее.