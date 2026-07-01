Танцующий ребенок (Baby Cha-Cha) — дедушка всех гифок

В 1996 году в интернете появилось трехмерное изображение танцующего младенца. Оно стало одной из первых интернет-сенсаций. Гифка вторглась на киберфорумы и даже появилась в популярном сериале «Элли МакБил».

«Танцующий малыш» — это памятник эпохе, когда интернет только начинал становиться массовым. Если вы ее не знаете, то, скорее всего, родились после 2005-го. Ее используют, чтобы показать радость в ответ на хорошие новости или просто поднять настроение в чате. Классика, которая работает до сих пор.