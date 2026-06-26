По оценке платформы Solar Staff, речь может идти о 3–5% активных самозанятых из 16,6 млн людей с таким статусом.

Если вы фрилансер и сами находите клиентов в соцсетях или по сарафанному радио, вас это не коснется. Речь именно о тех, кто берет разовые задания через специальный сервис-посредник.

Как будет работать новый механизм

Вы сможете легально оказывать услуги одной организации через агрегатор не дольше 60 часов в месяц. Как только вы достигнете этой отметки, платформа не даст взять следующий заказ от этого юридического лица.

При этом вы спокойно сможете брать задачи от любых других клиентов. Количество компаний, с которыми вы сотрудничаете, никто не ограничивает.