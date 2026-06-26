60 часов в месяц. Самозанятым ограничили время работы на одного заказчикаКого коснутся новые правила и будут ли они работать
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На кого распространяются новые лимиты
Новые правила затронут самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые ищут подработку через цифровые агрегаторы.
Речь о приложениях вроде «Яндекс Смены» или «Авито Подработки», уточняет «Коммерсантъ». Через них компании просят выложить товар на полки, поработать кассиром в супермаркете или выдавать покупки в пункте выдачи.
компаний хотя бы раз привлекали самозанятых специалистов, чтобы закрыть кадровые дыры.
Новые правила затрагивают далеко не всех. Они сработают, только если ваша профессия попадает в список из правительственного постановления.
Документ закрепляет конкретный перечень отраслей. В него вошли:
- строительство;
- складское хозяйство и транспорт;
- оптовая и розничная торговля;
- обслуживание зданий и дворов;
- производство продуктов и общепит;
- операции с недвижимостью;
- образование;
- IT и разработка;
- кадровый аутсорсинг;
- реклама и маркетинг;
- сухопутные перевозки;
- спорт, отдых и развлечения.
По оценке платформы Solar Staff, речь может идти о 3–5% активных самозанятых из 16,6 млн людей с таким статусом.
Если вы фрилансер и сами находите клиентов в соцсетях или по сарафанному радио, вас это не коснется. Речь именно о тех, кто берет разовые задания через специальный сервис-посредник.
Как будет работать новый механизм
Вы сможете легально оказывать услуги одной организации через агрегатор не дольше 60 часов в месяц. Как только вы достигнете этой отметки, платформа не даст взять следующий заказ от этого юридического лица.
При этом вы спокойно сможете брать задачи от любых других клиентов. Количество компаний, с которыми вы сотрудничаете, никто не ограничивает.
Чиновники запросили у популярных сервисов статистику о том, сколько времени самозанятые тратят на работу с разными заказчиками, и рассчитали норму именно на основе этих показателей, утверждают источники «Коммерсанта».
Площадкам предстоит переписать алгоритмы так, чтобы счетчик крутился автоматически — до сих пор подобной фиксации на платформах не было, сказала руководитель налогового департамента Solar Staff Анастасия Рязанцева.
Чтобы система без сбоев останавливала переработки, многим сервисам придется серьезно перекроить свои внутренние процессы и научиться строже отслеживать цепочки общения заказчиков и исполнителей.
Зачем власти вводят новые лимиты
Правительство хочет превратить скрытые трудовые отношения в официальные. Речь о ситуациях, когда вы годами берете задачи у одной фирмы, трудитесь по графику штатного сотрудника, но остаетесь без оплачиваемых больничных и отпуска.
Новые правила закроют лазейки для тех компаний, которые маскируют штат под подрядчиков и экономят на налогах. Инициатива принесет дополнительные деньги в бюджет, а людям даст настоящие социальные гарантии, сказала управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
Больше всего от нововведений выиграют жители небольших городов, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец: «В крупных городах и центрах все гораздо проще: и работнику, и работодателю можно быстрее найти другие варианты. А в небольших населенных пунктах остаются только официальные трудовые отношения, что, конечно, гораздо выгоднее человеку».
Скорее всего, крупный бизнес постарается обойти лимиты. Руководители начнут переводить расчеты на другие свои фирмы или частично уйдут в серую зону, прогнозирует Екатерина Косарева.
Сможет ли бизнес обойти новые правила
Самая очевидная схема — переводить самозанятых с одной дочерней компании на другую внутри общего холдинга. Как только таймер достигает 60 часов, вы формально меняете заказчика и подписываете договор с новым юридическим лицом из этой же группы. Технически закон разрешает такой шаг.
Но налоговики давно смотрят не только на бумаги, но и на реальную экономику бизнеса. Инспекторы легко отследят махинации с помощью обмена данными между платформами. Они расценят поочередную работу на разные фирмы одного холдинга как незаконное дробление, предупреждает управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.
ВАЖНО
Рисков для самого исполнителя тут нет. Переквалификация договоров означает лишь то, что вы получите полные права наемного работника. Все штрафы и наказания грозят исключительно бизнесу.
Если инспекторы докажут факт схемы, налоги пересчитают так, словно весь холдинг — это одно целое предприятие. Налоговая просто сложит вместе ваши отработанные часы и все выплаченные в группе компаний деньги.
Компаниям-нарушителям грозит перерасчет 13% НДФЛ и около 30% страховых взносов, а еще штрафы до 40% от суммы долга. Дополнительно юридическое лицо накажут на сумму от 50 000 до 100 000 рублей. За крупные недоимки руководители могут понести даже уголовную ответственность, объясняет Артем Денисов.
Сама цифровая платформа тоже получит штраф за то, что пропустила такие заказы и не заблокировала доступ вовремя.
Впрочем, компании могут использовать и несколько платформ, распределяя часы между ними, сказала Анастасия Рязанцева. Кроме того, спорным остается вопрос, как считать часы: с момента выхода на смену или только чистое время выполнения заказов. Это может создать лазейку для манипуляции отчетностью, добавила она.