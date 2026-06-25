Как гарантированно потерять работу в 2026 году? 10 вредных советов
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Мир меняется, технологии меняются, требования меняются. Но вы стойте на своем: «Раньше это работало — и сейчас сработает, проверено же...»
Если в 2020 году вы проходили курс повышения квалификации раз в два года — вы считались старательным. Сейчас, в эпоху внедрения нейросетей в рутинные процессы, новое знание теряет актуальность уже через полгода.
Представьте диалог на совещании:
— Сергей, почему ты не хочешь посмотреть новый модуль по автоматизации отчетности? Там всего 2 часа вебинара.
— Иван Иванович, я двадцать лет отчитывался в Excel, и ничего. А эти ваши нейросети только глючат. Я лучше по старинке.
Поздравляем Сергея. Еще год такой стойкости — и его навыки станут так же бесполезны, как умение работать с дискетами. В итоге руководитель уволит его не за то, что он не знает, а за то, что он не хочет знать.
2. Регулярно напоминайте руководителю о своей незаменимости
Помогут фразы в духе «Уволюсь, и где вы еще найдете такого специалиста?»
Практика показывает, что после таких заявлений руководство, конечно же, начинает думать о том, как вас удержать, а не о том, как снизить зависимость от одного человека.
Разговор в коридоре:
— Ольга, мне нужен этот отчет к завтрашнему утру.
— Знаете, если я буду делать этот отчет, я не успею закрыть продажи. Хотите, чтобы продажи встали? Тогда ищите другого специалиста. Ой, а найти-то некого... Вот видите!
Руководитель кивает, улыбается и ставит заметку в телефон: «Срочно искать замену Ольге». Он начинает работать над тем, чтобы ее незаменимость перестала быть проблемой для бизнеса. Через два месяца, когда он найдет двух новичков, которые будут делать ту же работу за те же деньги, ее попросят освободить стол.
3. Не интересуйтесь бизнесом
Делайте только то, что написано в должностной инструкции. Не задавайте вопросов. Не предлагайте улучшений. Не пытайтесь понять, как ваша работа влияет на общий результат.
Пусть инициативу проявляют другие. Ведь «инициатива наказуема», а дополнительная работа «любит дураков».
Пример:
— Антон, почему клиент ушел от нас?
— Я сделал все по техническому заданию. Написал код, как просили.
— Антон, но он ушел, потому что мы неправильно рассчитали нагрузку на сервер. Ты же мог заметить, что ТЗ устарело?
— Это не моя проблема, я делал то, что сказали.
Именно с Антоном расстанутся в первую очередь, когда придет приказ сократить 15% штата. Потому что его ценность равна стоимости написанного кода, который можно заказать на фрилансе за полцены. А если бы он спросил: «А зачем мы это делаем? Как это поможет клиенту?» — он бы стал стратегом. Но он не спросил.
4. Считайте, что результаты говорят сами за себя
Никому не рассказывайте о своих достижениях. Не фиксируйте результаты. Не показывайте вклад в цифрах. Если вас не заметили — искренне удивляйтесь.
Сценарий:
— Алексей, в этом квартале мы не выполнили план. Почему?
— Ну как же, я привлек 5 новых клиентов лично!
— А где это записано? Ты докладывал? Показывал отчет? Сравнивал с прошлым годом?
— Ну... я просто сделал.
В 2026 году тот, кто не умеет продавать свои успехи внутри компании, становится невидимкой. А невидимок увольняют, даже если они работают в поте лица.
5. Жалуйтесь, но ничего не меняйте
Рынок плохой. Компания плохая. Руководитель плохой. Проекты плохие. Главное — не задавать себе вопрос: «Что зависит лично от меня?» Мало ли какие ответы придут в голову.
Диалог:
— Опять эти отчеты! Никто не ценит мой труд. За такую зарплату я вообще ничего делать не должен.
— Олег, а ты пробовал поговорить с руководством о пересмотре задач?
— А что говорить? Они все знают. Они специально нас мучают.
Олег будет сидеть и ждать, пока кто-то придет и сделает его жизнь лучше. А в это время бизнес решает: «Мы не можем уволить жалобщика? Можем. И прямо сейчас».
6. Противьтесь изменениям
Новая система? Новый процесс? Новые задачи? Сразу объясняйте, почему это не сработает.
Гибкость сегодня одно из самых ценных качеств. Поэтому ее отсутствие очень быстро становится заметным. Но вы-то помните, кто гнется, может и прогнуться, а это не про вас.
Представьте такой диалог с коллегой:
— Алина, слышала, с понедельника новый софт для планирования задач внедряют?
— Бред. Это же опять все виснуть будет. Я лучше по-старому делать буду, у меня нет времени разбираться.
В итоге при внедрении софта Алина будет саботировать его, стараться обходить, жаловаться на интерфейс. Через месяц компания поймет, что система действительно ускоряет работу — у всех, кроме нее. Вскоре Алину попросят на выход, потому что она банально не вписывается в новый рабочий уклад.
7. Не просите обратную связь
Если не спрашивать, что можно улучшить, то и расстраиваться не придется.
Продолжайте работать так, как привыкли. После искренне удивляйтесь неожиданным результатам оценки эффективности или отказу в повышении.
Сценарий:
— Петр, мы не можем повысить тебя в этом году. Ты не дотягиваешь по софт-скиллам.
— Но я не знал! Вы никогда мне этого не говорили!
— Вы не спрашивали, Петр. Мы думали, вы и сами видите свои промахи.
Петр — «слепой» специалист, который был уверен в своей гениальности, но для бизнеса выглядел «середняком». Просить обратную связь страшно, потому что там может быть критика. Но критика — это план действий, а ее отсутствие — неизвестность.
8. Говорите: «Это не моя работа»
Как только появляется новая задача или возможность проявить себя, сразу обозначайте границы. Желательно это делать демонстративно, а то руководитель может не понять. Так вы точно не попадете в кадровый резерв, интересные проекты и список кандидатов на развитие.
Диалог в середине рабочего дня:
— Мария, можешь помочь отделу продаж с подготовкой презентации для крупного клиента? Они просят наш экспертный взгляд.
— Я бухгалтер. Я считаю цифры, а не рисую картинки. Это не моя работа.
Иногда мы путаем отстаивание границ с ленью. Через полгода компания решит, что раз Мария делает только свою работу, то ее функции легко автоматизировать или передать на аутсорсинг. Так отказ от «не своей» работы становится отказом от будущего в этой компании.
9. Будьте уверены, что лояльность автоматически гарантирует карьерный рост
Помните: если вы работаете в компании какое-то количество лет, значит, она вам по определению должна.
Стаж ведь действительно важен. Да и что это за компания, если в ней оценивают не количество лет, а актуальность навыков, результаты и способность приносить пользу здесь и сейчас.
Реальность:
— Николай, нам жаль, но ваш отдел расформировывают. Мы предлагаем вам сокращение.
— Как? Я тут 15 лет! Я начинал с этой компанией с нуля!
— Мы ценим ваш вклад, но сейчас нам нужны другие навыки. Спасибо за годы работы.
Лояльность еще нужно заработать. Николай, который просто «отсиживал» время в надежде на бонус за выслугу лет, в результате окажется в начале списка на увольнение.
10. Считайте, что руководитель сам догадается о ваших карьерных планах
Хотите развиваться? Расти? Участвовать в интересных проектах? Главное — никому об этом не говорить. Пусть руководитель читает ваши мысли, на то он и руководитель.
А если вдруг окажется, что вас не рассматривают на новые роли, всегда можно сказать: «Меня недооценили». И вы тут совсем ни при чем.
Представим такой диалог с начальником:
— Почему назначили Семенова, а не меня? Я же лучше работаю!
— А я вообще не знал, что ты хочешь на это место. Семенов пришел, показал свой план, доказал, что готов. Ты молчал.
В эпоху анабиоза рынка скромность — это гарантированная потеря работы. Никто не будет отдавать повышение тому, кто его не просит, потому что есть десять других, кто готов почти на все ради новой должности.