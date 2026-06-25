Как гарантированно потерять работу в 2026 году? 10 вредных советов

Если в 2020 году вы проходили курс повышения квалификации раз в два года — вы считались старательным. Сейчас, в эпоху внедрения нейросетей в рутинные процессы, новое знание теряет актуальность уже через полгода.

Представьте диалог на совещании:



— Сергей, почему ты не хочешь посмотреть новый модуль по автоматизации отчетности? Там всего 2 часа вебинара.



— Иван Иванович, я двадцать лет отчитывался в Excel, и ничего. А эти ваши нейросети только глючат. Я лучше по старинке.



Поздравляем Сергея. Еще год такой стойкости — и его навыки станут так же бесполезны, как умение работать с дискетами. В итоге руководитель уволит его не за то, что он не знает, а за то, что он не хочет знать.

2. Регулярно напоминайте руководителю о своей незаменимости

Помогут фразы в духе «Уволюсь, и где вы еще найдете такого специалиста?»

Практика показывает, что после таких заявлений руководство, конечно же, начинает думать о том, как вас удержать, а не о том, как снизить зависимость от одного человека.

Разговор в коридоре:



— Ольга, мне нужен этот отчет к завтрашнему утру.



— Знаете, если я буду делать этот отчет, я не успею закрыть продажи. Хотите, чтобы продажи встали? Тогда ищите другого специалиста. Ой, а найти-то некого... Вот видите!



Руководитель кивает, улыбается и ставит заметку в телефон: «Срочно искать замену Ольге». Он начинает работать над тем, чтобы ее незаменимость перестала быть проблемой для бизнеса. Через два месяца, когда он найдет двух новичков, которые будут делать ту же работу за те же деньги, ее попросят освободить стол.

3. Не интересуйтесь бизнесом

Делайте только то, что написано в должностной инструкции. Не задавайте вопросов. Не предлагайте улучшений. Не пытайтесь понять, как ваша работа влияет на общий результат.