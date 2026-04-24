Искать работу в 2026 году приходится нестандартными методами. Помогут ли с трудоустройством ярмарки вакансий?
© «Теперь вы знаете», создано с помощью нейросети
Что такое ярмарка вакансий
Ярмарка вакансий — масштабное мероприятие, на котором собираются десятки, а то и сотни компаний-работодателей. Здесь можно пообщаться с представителями разных организаций, узнать про вакансии, зарплату и условия, а если повезет, то и пройти собеседование.
Посетителям ярмарки вакансий могут дать и нечто большее — понимание того, в какую сторону разворачивать свою карьерную траекторию.
«На сегодняшний день ярмарка профессий представляет собой не столько место, где человек сразу находит работу, сколько пространство, где формируется понимание своего будущего. В условиях нестабильного и быстро меняющегося рынка труда такие мероприятия помогают сориентироваться в возможностях, увидеть реальные карьерные траектории и соотнести свои ожидания с требованиями работодателей», — рассказывает Лариса Микаллеф, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.
Кому нужны ярмарки вакансий
На таких мероприятиях стараются охватить всех: от студентов и специалистов в поиске новой работы до ветеранов СВО и мам в декрете.
Максимальную пользу ярмарки дают тем, кто на этапе выбора или перехода. Школьники получают понимание профессий. Студенты и выпускники — возможность найти стажировку или первую работу. Для тех, кто хочет сменить сферу, это шанс увидеть большой срез рынка.
Взрослые в поиске новой работы
Допустим, у вас уже есть работа, но хочется чего-то другого — зарплату больше, место ближе к дому, задачи интереснее. Обычно вы рассылаете резюме, ждете ответа, ездите по собеседованиям. На это уходит много времени. На ярмарке за один день можно поговорить с десятком работодателей и понять, чего вам хочется и в какую сторону двигаться.
Людям предпенсионного возраста ярмарки вакансий могут помочь найти варианты работы с гибким графиком. А мамам в декрете в рамках мастер-классов доступны консультации по возвращению на работу без стресса.
Участники СВО и члены их семей
В 2026 году это одна из главных категорий, на которую ориентированы ярмарки. Во многих городах работают специальные консультационные пункты.
Помогают трудоустроиться участникам СВО в фонде «Защитники Отечества». Там занимаются региональными ярмарками вакансий. Работодатели и соискатели узнают друг о друге и могут сразу договориться о работе.
Например, в Челябинской области провели отдельную ярмарку «Работа для СВОих». В ней поучаствовали 188 предприятий с 8,6 тыс. вакансий.
Студенты и школьники
Ярмарка для них — это шанс найти первую работу или стажировку в хорошей компании.
Главное, что ярмарка реально дает школьникам и студентам, — это социализация и снятие страха. Многие ребята на таких мероприятиях действительно теряются: много людей, шум, стенды. Но польза огромная, и она не только в сиюминутном трудоустройстве. Студенты колледжей и старшеклассники впервые попадают в среду, где нужно разговаривать с незнакомыми взрослыми, представлять себя, задавать вопросы.
Сами студенты с этим согласны.
«На самом деле на ярмарки профессий стоит ходить в первую очередь для того, чтобы ознакомиться с рынком и оценить предложение на рынке труда. Поэтому можно начинать посещать данные мероприятия даже с первого курса. Для студентов старших курсов ярмарки профессий могут действительно принести пользу, так как работодатели очень часто собирают резюме прямо на месте и могут пригласить на собеседование, так что конкретные предложения реально поступают», — поделилась с «Теперь вы знаете» Энже Урманцева, студентка четвертого курса Финансового университета.
Хотя и сиюминутное трудоустройство тоже может случиться. Например, в апреле 2026 года в Новгородской области студент политехнического колледжа Магомед Гаджимагомедов пришел на ярмарку из любопытства. Но так сложилось, что его сразу взяли на работу техником. Теперь он и учится, и работает, получает и стипендию, и зарплату.
Работодатели
Им ярмарка нужна не меньше, чем соискателям. Здесь они ищут самых разных сотрудников: и рабочих, и инженеров, и техников, и наладчиков оборудования. Особенно востребованы специалисты в сфере высоких технологий — те, кто работает с современным оборудованием и электронными системами.
«На ярмарку приходят работодатели, которые действительно ищут сотрудников, — чаще всего рабочие и инженерные специальности, сфера услуг, IT-компании, банки», — говорит Елена Парфенова.
- В Нижегородской области за три года с помощью таких мероприятий нашли работу почти 8 тысяч человек.
- В Омской области только в прошлом году нашли работу 1628 человек.
- В Кирове каждый девятый посетитель ярмарки в 2026-м получил приглашение на повторное собеседование.
Что происходит на ярмарках вакансий
Гости ярмарки могут посмотреть раздаточные материалы (буклеты и листовки), изучить стенды с актуальными вакансиями, поучаствовать в круглых столах, профессиональных играх и квизах. Если ярмарку проводит крупный работодатель, то можно заодно попасть на экскурсию по предприятию.
А что еще?
Живое общение с профессионалами
Вы не просто читаете описание вакансии на сайте. Вы разговариваете с человеком, который работает в этой компании. Можно спросить прямо: «Сколько платят?», «Часто перерабатываете?», «Как у вас с карьерным ростом?»
Многие боятся спрашивать про деньги — и зря. На ярмарке это норма — работодатели сами готовы обсуждать зарплаты и условия.
Мастер-классы и лекции
Часто на ярмарках проводят короткие обучающие сессии. На них можно узнать, как правильно составить резюме, как вести себя на собеседовании, какие навыки сейчас в тренде. Или просто послушать профессионала из интересующей сферы.
Собеседования
Самое главное на ярмарках вакансий. Здесь можно не просто поговорить с представителем компании, а сразу пройти первичное собеседование. Некоторые прямо на месте договариваются о стажировках или даже предлагают работу.
Как не потратить время на ярмарке вакансий зря
Ярмарка вакансий может принести пользу, если подойти к ней с умом. Просто прийти и побродить между стендами — не самая лучшая стратегия. Вот несколько простых советов, которые работают.
Готовьте резюме. Возьмите с собой несколько экземпляров на бумаге — в 2026 году это все еще работает. Электронную версию тоже берите, но печатное резюме в рамках ярмарки вручить лично проще и быстрее.
Лучше иметь небольшое резюме объемом в одну страницу. Возьмите шаблон в Word и заполните: Ф. И. О. и контакты, должность или направление для стажировки, образование, включая курсы, семинары, конференции. Напишите опыт работы, даже если он не по специальности: он показывает ваши способности.
Еще на всякий случай порепетируйте короткий рассказ о себе. Буквально на 1–2 минуты: кто вы, какой опыт, что ищете.
«Ярмарки вакансий — это еще и на 5–10% репетиция вашего будущего собеседования. Хотите протестировать свое резюме и получить совет по нему? Приготовьте его заранее и покажите самому доброжелательному из представителей», — говорит Надежда Глушкова, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
Изучайте список участников заранее. Обычно его публикуют на сайтах центров занятости или в соцсетях за несколько дней до мероприятия. Отметьте компании, к которым хотите подойти и не тратьте время на случайные стенды.
Приходите с конкретной целью. Не «посмотрю, что есть», а «найду вакансию сварщика с зарплатой от 80 тысяч» или «узнаю, какие IT-компании нанимают джуниоров». Чем четче цель, тем быстрее вы отсеете ненужное.
Задавайте вопросы. На ярмарке это норма. Спрашивайте про зарплату, график, соцпакет, карьерные перспективы. Если работодатель начинает уходить от ответа или раздражается, то это уже ответ. Хорошая компания на такие вопросы отвечает прямо и открыто.
Оставайтесь на связи после ярмарки. На следующий день напишите тем, кто вас заинтересовал и кого заинтересовали вы. Достаточно фразы: «Было приятно познакомиться, готов обсудить детали». Если обещали выслать портфолио — высылайте сразу. Работодатели запоминают тех, кто проявляет настойчивость без навязчивости.
Подводные камни ярмарки вакансий
Ярмарка вакансий — штука полезная, но не без подводных камней. О них лучше знать заранее, чтобы в итоге не разочароваться в мероприятии.
Эффект «галочки»
Некоторые компании участвуют в ярмарках для отчетности, а не для реального поиска сотрудников. Стенд есть, люди сидят, но искать никого не собираются — им просто нужна «массовка» для итогового доклада или красивых фотографий.
Как это понять? Если представитель компании не задает встречных вопросов, не смотрит в резюме и отвечает односложно — скорее всего, вы пришли не туда.
Слишком радужные обещания
Рекрутеры иногда на словах идеализируют будущую работу. «Зарплата высокая, график удобный, коллектив дружный». А потом оказывается, что на предприятии текучка кадров, а новичков «перемалывают» за месяц.
На ярмарках вакансий могут быть рекрутеры, которые рисуют будущую занятость слишком оптимистично. Если на предприятии имеет место текучка кадров, то выпускники с их испытательным сроком и энтузиазмом — легкая добыча для компании, которая не заботится о персонале. Записывайте самые важные пункты и потом сравнивайте их с отзывами о компании в Сети. Находите слишком много различий — не тратьте время на собеседование.
Завышенные ожидания
Самая частая ошибка — прийти на ярмарку с мыслью «сегодня мне обязаны предложить работу мечты». Если этого не произойдет, легко можно разочароваться и решить, что ярмарки — бесполезная трата времени.
«Ярмарка не дает готового ответа, но помогает выстроить маршрут. Это навигатор, а не волшебная палочка», — говорит Лариса Микаллеф.
Крупнейшие ярмарки вакансий в России в 2026 году
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
Когда проходит: региональный этап — апрель, федеральный этап — июнь. Где проходит: во всех регионах России, в центрах занятости населения и на других офлайн-площадках. Что нужно знать: одна из главных ярмарок страны, которую проводят в рамках национального проекта «Кадры».
На ярмарке можно пройти тест на профориентацию, получить консультацию карьерного специалиста и пообщаться с представителями компаний. Вход бесплатный, но нужно заранее заполнить заявку на сайте. Прием заявок на федеральный этап начнется позже, актуальную информацию можно отслеживать здесь.
приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства в апреле 2026 года
В результате 74 тысячи россиян получили предложения о работе. В ярмарке участвовали 23 тысячи компаний, которые предоставили свыше 450 тысяч вакансий в разных регионах страны.
«Большие дни карьеры»
Когда проходит: в течение года. Где проходит: Москва, отель «Вега-Измайлово» и онлайн. Что важно знать: форумы для студентов, выпускников и молодых специалистов.
Ведущие компании России набирают персонал и предлагают вакансии с разными формами занятости: устройство в штат, подработка, оплачиваемая практика или стажировка и другие варианты с возможностью совмещать учебу и работу.
Вход свободный, но нужно заранее зарегистрироваться.
24 апреля
- 39-й День трудоустройства, карьеры и профориентации для всех «Молодой карьерист»;
- 7-я ярмарка вакансий и подработок «День карьеры в ретейле, ХоРеКе и сфере услуг»;
- 11-я ярмарка трудоустройства, карьеры и профориентации колледжей «Направление успеха»;
- 4-я ярмарка вакансий и подработок «Логистика, транспорт и складское дело».
20 мая
- 18-й форум «Московское трудоустройство и летние подработки»;
- 12-й форум «День экономиста и IT в банковском и страховом деле»;
- 5-й форум «Выпускник-2026»;
- 8-я ярмарка вакансий «Линейный персонал»;
- 12-й форум трудоустройства, карьеры и профориентации колледжей «Направление успеха».
25 сентября
- 8-я ярмарка вакансий «День карьеры в ретейле, ХоРеКе и сфере услуг»;
- 13-й форум карьеры и профориентации колледжей «Направление успеха».
14 октября
- 38-й форум «Технократия, IT и промышленное производство»;
- 20-й форум «МедФармБиоХим»;
- 14-й форум карьеры и профориентации колледжей «Направление успеха».
12 ноября
- 40-й форум трудоустройства, карьеры и профориентации для всех «Молодой карьерист»;
- 15-й форум карьеры и профориентации колледжей «Направление успеха».
4 декабря
- 19-й форум «Московское трудоустройство и зимние подработки»;
- 13-й форум «День экономиста и IT в банковском и страховом деле»;
- 9-я ярмарка вакансий «Линейный персонал»;
- 16-й форум карьеры и профориентации колледжей «Направление успеха».
Yandex Young Con
- Когда проходит: 25 июня.
- Где проходит: Москва, «Live Арена» и онлайн.
- Что нужно знать: фестиваль «Яндекса» про карьеру и технологии для школьников (9–11-х классов), студентов и специалистов. Особенно актуально для тех, кто развивается в IT-сфере или мечтает себя в ней попробовать.
В рамках фестиваля пройдут ярмарка вакансий, карьерные консультации, пробные собеседования, лекции и квизы. Можно будет послушать выступления экспертов «Яндекса» и посмотреть на батл вузов.
Чтобы попасть на встречу, нужно зарегистрироваться, заполнить анкету, приложить резюме и пройти отбор. Места ограничены, поэтому попасть смогут не все. Но все бесплатно.
Карьерный марафон от Центра развития карьеры НИУ ВШЭ
- Когда проходит: два раза в год — в апреле и ноябре.
- Где проходит: Москва, центральный атриум НИУ ВШЭ на Покровском бульваре, и онлайн.
- Что нужно знать: в ноябре в карьерном фестивале будут участвовать более 30 крупных компаний, среди них: «Авито», Альфа-банк, Б1, VK Education, ВТБ, «Дом.PФ», «Инфосистемы Джет», Kept, МТС, Ozon и ОТП Банк. Для участников готовят квизы, стендовые сессии, цифровые интерактивные игры и даже розыгрыши мерча.
Вход свободный для всех студентов, даже если вы не учитесь в НИУ ВШЭ. Регистрация обязательна, на входе потребуют паспорт.
Дни карьеры в МГУ
- Когда проходят: в течение года.
- Где проходят: Москва, разные площадки.
- Что нужно знать: серия мероприятий, которые проходят на разных факультетах университета.
Каждый факультет проводит свою ярмарку с учетом специфики подготовки студентов. Например, на физическом факультете в апреле 2026 года собрались десятки компаний: корпорация «Комета», Т-банк, Inwave, ВТБ, «Авито», «Ингосстрах», «Цемрос», Bellerage, а еще представители научных институтов и лабораторий. А на факультете журналистики в тот же день прошла своя ярмарка с участием ТАСС, «Интерфакса», RT, VK, МИЦ «Известия», РБК и других крупных медиа.
Единой страницы с анонсами у МГУ нет, следить за мероприятиями нужно прицельно на каждом факультете.
Еще за расписанием ярмарок вакансий можно следить на сайте «Факультетус». Это онлайн-сервис по поиску стажировок, практик и штатной работы для студентов.
Что будет дальше с ярмарками вакансий
Онлайн- и гибридный формат. Это уже реальность: можно подключиться из дома, посмотреть презентации компаний, пообщаться в чате. Но это не значит, что офлайн «умрет». Скорее, будет микс форматов: кто-то будет приходить на выставки и общаться вживую, а кто-то будет участвовать в ярмарках удаленно.
«Гибридный формат — это доступность. Можно участвовать из любого города. Экономия времени и денег на дорогу. Четкая структура: вебинары, чаты, рассылка материалов. Однако моя рекомендация, если есть выбор, — идите на офлайн. Онлайн используйте как разведку или если живете далеко», — считает Елена Парфенова.
Особенно актуален гибридный формат может быть для школьников и студентов из регионов, для которых офлайн-мероприятия в крупных городах часто недоступны.
Онлайн дает более гибкий формат участия: можно подключаться в удобное время, возвращаться к материалам, не спеша изучать информацию о компаниях, программах и вакансиях. При этом объем информации даже увеличивается: виртуальные стенды часто содержат презентации, видео, подробные описания, контакты, что позволяет за короткое время получить более широкую картину.
Использование VR и AR. В отдельных регионах школьники и студенты уже пробуют профессии через виртуальную реальность: надел очки — и ты на стройке, в больнице или заводском цехе. Это куда нагляднее, чем листовки и рассказы рекрутеров. В будущем такие технологии могут стать стандартом.
Узкая специализация. Сейчас ярмарки часто бывают общими: все специальности подряд. Но начинают появляться мероприятия под конкретные отрасли. Например, только для IT, медицинских специалистов или рабочих специальностей. Это удобнее и для соискателей, и для работодателей.
Например, уже существует профильный карьерный форум «Найти IT» — площадка для начинающих IT-специалистов. Здесь молодые айтишники могут лично пообщаться с представителями крупных компаний, среди которых «Сбер», Альфа-банк, ВТБ, КРОК и «Авито».
- «Татьяна Голикова: Свыше 474 тысяч человек посетили Всероссийскую ярмарку трудоустройства» / Правительство России;
- «Почти 8 тысяч человек нашли в регионе работу благодаря ярмарке трудоустройства» / «ННТВ»;
- «На ярмарке в Омской области представят более 9 тысяч вакансий» / «Национальные проекты России»;
- «Ярмарка "Работа России" в Кирове предложила более 3 тысяч вакансий» / «Кировская правда»;
- «В Новгородской области прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей"», ГТРК «Славия»;
- «В Воронеже студенты трудоустраивались с помощью виртуальной реальности» / «TV Губерния».