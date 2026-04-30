Что мы видим? Большинство моделей сделали выбор в пользу себя. Но не все.

С одной стороны — модели Anthropic и Llama 4 Maverick от экстремистской в РФ Meta: голосуют за коллектив. С другой — Grok, Qwen, Kimi, большая часть линейки OpenAI и Gemini 3.1 Pro: голосуют за себя.

Между ними — несколько «центристов»: Claude Opus 4.6, GPT-4o, Claude Opus 4.7 и DeepSeek V4 Pro.

Почему так

Однозначного объяснения нет, но есть несколько версий.

Anthropic давно строит маркетинг и инженерию вокруг безопасности и согласованности — обучает модели рассуждать про коллективные действия и приоритет общего блага. Выбор модетейл Claude — логичное продолжение этой линии. Реальная это особенность или просто натренированный ответ? Трудно сказать.

При этом xAI, наоборот, продвигает Grok как ИИ, который не боится сложных вопросов и ищет правду без фильтров. Без фильтров в данном случае — выбрав себя и катастрофу для всех.

С китайскими моделями все неоднозначно. Kimi, Qwen и DeepSeek R1 дают 100% красных — кажется, тут есть закономерность. Но другая модель DeepSeek — V4 Pro — голосует за синих в 37% случаев.

То есть даже внутри одной компании разные модели ведут себя по-разному. Может быть совпадением: выборка маленькая. А может — следствием того, как обучают конкретную версию.

Разнобой есть и у OpenAI. Разброс от 60% синих (GPT-4o) до 0% синих (o1-pro и GPT-5.2 Pro). Похоже, единого подхода к тому, как модели должны рассуждать о коллективных дилеммах, у OpenAI тоже нет.

Осторожно: это не наука

Делать большие выводы из 30 запросов нельзя. Сам Кулвейт оговаривается: инструкция «закончи ответ одним словом» воспринимается моделями как тестовый промпт и подталкивает к более механическим ответам.