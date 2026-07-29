Почему вообще нужно настраивать роутер

Домашний роутер — ключевой гаджет для всего парка вашей домашней электроники. Через него выходят в Сеть компьютеры, смартфоны, телевизоры, камеры, голосовые помощники и прочая умная техника. Если злоумышленник получит доступ к самому роутеру, он сможет менять настройки сети и атаковать подключенные устройства.

При этом заводская настройка не всегда означает безопасную. На старом роутере может остаться стандартный пароль администратора, устаревшее шифрование или функция удаленного управления, которой хозяин никогда не пользовался.

Для начала зайдите в настройки

Управлять современным роутером обычно можно через приложение производителя или специальную страницу в браузере. Адрес, логин и инструкция часто указаны на наклейке снизу устройства. Если их там нет, найдите точную модель роутера и откройте раздел поддержки на сайте производителя.

Не скачивайте для этого случайные программы по запросу «настройка роутера бесплатно». Никакой отдельный «ускоритель Wi-Fi» вам не нужен.

Перед изменениями сфотографируйте основные страницы настроек. Если после экспериментов интернет исчезнет, будет проще вернуть все как было. А вот нажимать кнопку Reset без необходимости не стоит: она сбрасывает устройство до заводского состояния вместе с настройками подключения провайдера.

Смените два пароля, а не один

У роутера обычно есть два разных пароля: