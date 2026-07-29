Что сделать с роутером, чтобы обезопасить домашний Wi-Fi. Простые шаги
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Почему вообще нужно настраивать роутер
Домашний роутер — ключевой гаджет для всего парка вашей домашней электроники. Через него выходят в Сеть компьютеры, смартфоны, телевизоры, камеры, голосовые помощники и прочая умная техника. Если злоумышленник получит доступ к самому роутеру, он сможет менять настройки сети и атаковать подключенные устройства.
При этом заводская настройка не всегда означает безопасную. На старом роутере может остаться стандартный пароль администратора, устаревшее шифрование или функция удаленного управления, которой хозяин никогда не пользовался.
Для начала зайдите в настройки
Управлять современным роутером обычно можно через приложение производителя или специальную страницу в браузере. Адрес, логин и инструкция часто указаны на наклейке снизу устройства. Если их там нет, найдите точную модель роутера и откройте раздел поддержки на сайте производителя.
Не скачивайте для этого случайные программы по запросу «настройка роутера бесплатно». Никакой отдельный «ускоритель Wi-Fi» вам не нужен.
Перед изменениями сфотографируйте основные страницы настроек. Если после экспериментов интернет исчезнет, будет проще вернуть все как было. А вот нажимать кнопку Reset без необходимости не стоит: она сбрасывает устройство до заводского состояния вместе с настройками подключения провайдера.
Смените два пароля, а не один
У роутера обычно есть два разных пароля:
- Первый защищает саму сеть Wi-Fi. Его вводят на телефонах, ноутбуках и телевизорах.
- Второй открывает панель администратора, где можно изменить настройки роутера. Именно про него часто забывают: пароль от Wi-Fi давно придуман новый, а вход в управление по-прежнему защищен заводской комбинацией вроде admin/admin.
Сменить нужно оба. Пароли должны быть разными, длинными и не использоваться в других сервисах. Не стоит включать в них имя, адрес квартиры, номер телефона или название модели роутера. Для запоминающейся комбинации можно соединить несколько случайных слов и добавить цифры.
Заодно поменяйте имя сети, если в нем указана модель устройства или фамилия владельца. Это не превратит Wi-Fi в неприступную крепость, но перестанет сообщать соседям и случайным прохожим лишние сведения.
Включите WPA3 или WPA2
Найдите раздел с названиями вроде «Безопасность беспроводной сети», Wireless Security или Encryption. В нем нужно выбрать:
- WPA3-Personal — лучший вариант для современных устройств;
- WPA2-Personal — если часть домашней техники не умеет подключаться по WPA3;
- смешанный режим WPA2/WPA3 — допустимый компромисс для нового роутера и старых устройств.
WEP и обычный WPA давно устарели и не обеспечивают нормальной защиты. Если роутер не предлагает ничего современнее, сначала обновите его прошивку. Не помогло — устройство пора менять. Федеральная торговая комиссия США рекомендует использовать WPA3 или WPA2, а старые модели без их поддержки выводить из эксплуатации.
Обновите прошивку
Прошивка — это встроенная программа, которая управляет роутером. Производители выпускают обновления не только ради новых функций: вместе с ними закрывают найденные уязвимости.
В настройках найдите раздел Firmware Update, «Обновление ПО» или «Система». Если есть автоматическое обновление, включите его. Роутеры, выданные провайдером, нередко обновляются централизованно, но это лучше уточнить у самого оператора.
Отдельно проверьте на сайте производителя, продолжает ли он поддерживать вашу модель. Устройство, для которого больше не выходят исправления безопасности, остается с известными уязвимостями навсегда. Австралийский центр кибербезопасности рекомендует заменять такие роутеры в первую очередь и выбирать модели с автоматическими обновлениями.
Отключите функции, которыми не пользуетесь
Некоторые возможности придуманы ради удобства, но одновременно открывают дополнительные пути в домашнюю сеть.
WPS позволяет подключаться к Wi-Fi кнопкой или коротким PIN-кодом. Если все устройства уже подключены обычным паролем, WPS лучше отключить: подбор его PIN-кода может стать способом проникнуть в сеть.
Удаленное управление, Remote Management или Web Access from WAN позволяют менять настройки роутера через интернет. Обычному пользователю эта функция почти никогда не нужна. Отключите ее, чтобы панель администратора открывалась только из домашней сети.
Функция UPnP помогает приставкам, камерам и другим устройствам самостоятельно договариваться с роутером. Это удобно, но может создавать ненужные открытые соединения. Функцию стоит отключить, если без нее домашняя техника продолжает нормально работать. Иногда после этого перестают подключаться игровые консоли, медиасерверы или отдельные умные устройства — тогда UPnP можно вернуть.
Также проверьте встроенный межсетевой экран, или Firewall. На большинстве роутеров он включен по умолчанию, но убедиться не помешает.
Отправьте гостей и умную технику в отдельную сеть
Многие роутеры умеют создавать гостевой Wi-Fi с отдельным названием и паролем. Подключайте к нему посетителей, а при возможности — камеры, роботы-пылесосы, лампочки и другую технику, которая ломится в сеть.
Гостевая сеть отделяет такие устройства от основного компьютера, сетевого накопителя и других ценных вещей. Даже если чужой смартфон или дешевая камера окажутся заражены, добраться до основной части домашней сети будет сложнее.
Только проверьте, чтобы в настройках гостевой сети была запрещена связь с основной сетью. Такая функция может называться Access to Local Network, Intranet Access или «Доступ к домашней сети».
Посмотрите, кто уже подключен
Найдите список Connected Devices, Clients, «Клиенты сети» или «Подключенные устройства». Там должны быть ваши телефоны, компьютеры, телевизоры и прочая техника.
Не пугайтесь каждого незнакомого названия: устройства иногда отображаются под именем производителя сетевого модуля или набором символов. Сначала выключите подозреваемую технику и посмотрите, исчезнет ли она из списка.
Если устройство точно чужое, заблокируйте его и смените пароль Wi-Fi. После этого придется заново подключить свою технику, зато незваный гость останется за дверью.
Подытожим
Безопасностью роутеров часто пренебрегают, пока они выполняют свою основную задачу: раздают интернет. Однако рано или поздно это приводит к тому, что рядом с вами поселяется невидимый сосед в лице скрыто присутствующего в сети зловреда или киберзлоумышленника.
Для базовой защиты домашней сети достаточно:
- сменить пароль Wi-Fi;
- сменить отдельный пароль администратора;
- выбрать WPA3 или WPA2;
- обновить прошивку и включить автоматические обновления;
- отключить WPS и удаленное управление;
- по возможности отключить UPnP;
- включить гостевую сеть;
- проверить список подключенных устройств;
- убедиться, что межсетевой экран работает.
На все это обычно уходит меньше времени, чем на попытку потом вспомнить, куда делась коробка от роутера. Зато после настройки устройство сможет снова спокойно мигать лампочками в углу — уже не полагаясь исключительно на удачу.