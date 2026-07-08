Мы собрали самые показательные истории о «негативном успехе» последних лет: кто и сколько потерял, почему уволенных сотрудников зовут обратно и какие ошибки повторяются из раза в раз.

Уволили ради машины — позвали обратно

Самый частый сценарий последних двух лет: компания объявляет, что нейросеть заменит сотрудников, сокращает людей, наплевав на репутационные риски. А через некоторое время по-тихому возвращает их, потому что машина не тянет реальную работу.

Чат-боту не хватило сочувствия

Вышеупомянутая история Klarna укладывается в эту схему на 100%. В феврале 2024 года компания, которая выдает покупателям рассрочку в интернет-магазинах, запустила помощника на основе технологий OpenAI и отчиталась: за первый месяц он провел 2,3 миллиона диалогов на 35 языках и взял на себя объем работы 700 штатных операторов. Наем в компании заморозили, штат за счет естественного оттока сократился на 22%, до 3500 человек.

В мае 2025 года глава Klarna Себастьян Семятковски признал в интервью Bloomberg, что стратегия зашла не туда. Стоимость стала главным критерием при организации поддержки, и итогом, по его словам, оказалось «более низкое качество». Клиенты жаловались на бездушные ответы и невозможность добраться до живого человека. Короче, «ИИ дает нам скорость. Люди дают сочувствие», заключил представитель компании.