Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
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1. Умение задавать вопросы
Одна из самых распространенных ошибок молодых специалистов выглядит довольно неожиданно: они слишком редко задают вопросы.
На первый взгляд это кажется странным. Если вы чего-то не знаете, логично это уточнить. На практике многие выпускники боятся показаться недостаточно компетентными. Им кажется, что вопрос покажет слабую подготовку или заставит руководителя усомниться в их профессионализме. Поэтому они предпочитают разбираться самостоятельно.
Проблема в том, что самостоятельность легко превращается в угадывание. Через несколько дней выясняется, что задачу поняли неправильно, работу вели не в том направлении, а время уже потеряно. В итоге приходится переделывать то, что можно было уточнить за пять минут.
Сложно найти руководителя, которого бы раздражали разумные вопросы в начале проекта. Зато легко представить ситуацию, когда отсутствие вопросов дорого обходится команде.
В бизнесе хороший вопрос часто ценнее попытки сразу показать свою самостоятельность.
2. Ответственность за сроки
Разница между университетом и работой хорошо видна на примере дедлайнов.
В учебной среде просроченная работа обычно создает проблемы самому студенту. В компании последствия затрагивают гораздо больше людей: задержка одной задачи может остановить запуск проекта, перенести встречу с клиентом или сорвать работу коллег из другого подразделения.
Именно поэтому доверие внутри команды строится не только на компетенциях. Руководители довольно быстро начинают обращать внимание на предсказуемость сотрудника.
Можно быть талантливым специалистом, но если окружающие не уверены, что работа будет сделана вовремя, рано или поздно это станет проблемой.
3. Отношение к обратной связи
С похожей ситуацией многие сталкиваются и при получении обратной связи. Выпускники нередко воспринимают замечания как личную критику. Особенно если раньше они были успешны в учебе и привыкли получать высокие оценки.
В работе все устроено иначе: обратная связь касается не человека, а результата. Она нужна для того, чтобы сделать работу лучше.
Карьерный рост обычно быстрее у тех, кто способен спокойно выслушать замечания, сделать выводы и двигаться дальше. Руководителю гораздо проще вкладываться в развитие сотрудника, который готов учиться, чем в сотрудника, который постоянно пытается оправдаться.
4. Умение защищать свою позицию
Многие считают, что хороший сотрудник должен всегда соглашаться с руководителем. На практике компаниям нужны люди, которые умеют думать самостоятельно.
Если сотрудник видит риск, замечает ошибку или предлагает более эффективное решение, он должен уметь об этом сказать. Иначе бизнес теряет возможность увидеть проблему раньше, чем она станет серьезной.
Важно понимать, можете ли вы объяснить свою логику, способны ли привести аргументы и готовы ли обсуждать решение на языке фактов, а не эмоций.
Со временем именно такие сотрудники начинают получать больше ответственности. Руководители ценят способность вести содержательный профессиональный диалог.
5. Умение критически мыслить
На старте карьеры способность самостоятельно анализировать информацию и делать выводы помогает быстрее разбираться в новых задачах, понимать причины решений и видеть ситуацию шире собственной функции.
Такие сотрудники обычно быстрее осваиваются в компании и лучше понимают связь между своими действиями и результатом работы команды.
Для работодателя критическое мышление — показатель зрелости. С ним проще доверять человеку более сложные задачи и большую ответственность.
Работа в условиях неопределенности
Школа и университет в основном готовят к задачам, у которых есть правильный ответ. Нужно изучить материал, решить задачу, сдать экзамен и получить оценку.
В бизнесе все чаще приходится работать иначе. Не хватает данных, меняются вводные, появляются новые ограничения, рынок ведет себя не так, как ожидалось еще месяц назад. Во многих ситуациях невозможно дождаться момента, когда вся информация станет доступной.
Для выпускников это часто становится одним из самых сложных открытий. Возникает желание получить подробную инструкцию или найти гарантированно правильное решение. Но в реальной работе такого решения может просто не существовать.
Поэтому одним из самых полезных навыков становится способность принимать решения при неполной информации.
Не угадывать и не действовать наугад, а анализировать доступные данные, оценивать риски и брать ответственность за выбранный вариант.
7. Деловая коммуникация
О значении коммуникации многие начинают задумываться только после первых рабочих конфликтов. Хотя именно она часто определяет качество взаимодействия внутри компании.
Можно быть сильным специалистом и при этом создавать проблемы команде, если вы не умеете договариваться с коллегами или понятно формулировать свои мысли.
Многие проекты тормозятся из-за того, что люди по-разному понимают задачу или вовремя не обсудили проблему.
Сегодня большая часть работы строится вокруг взаимодействия с людьми. Письма, встречи, обсуждения, презентации и согласования занимают всё больше времени независимо от профессии. Поэтому способность ясно и уважительно общаться становится таким же рабочим инструментом, как профессиональные знания.
Что в итоге
Все эти навыки связаны с самостоятельностью — именно ее часто не хватает молодым сотрудникам.
Работодатели редко ждут от выпускника идеальных знаний и готовых решений. Намного важнее ваша способность учиться, брать на себя ответственность и постепенно справляться со все более сложными задачами.
Диплом по-прежнему остается важным преимуществом на старте карьеры. Но дальше карьеру определяет уже не количество выученных терминов и не средний балл в приложении к диплому. Намного важнее то, как вы работаете с другими людьми, реагируете на сложные ситуации и справляетесь с задачами, для которых еще нет готового ответа. Здесь и начинается настоящая профессиональная жизнь.