В США высмеивают «цыплячью» стратегию Трампа по Ирану. Почему ее называют эффектом TACOИ как она отражается на отношениях Штатов и России
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети, whitehouse.gov
Что такое TACO?
TACO (созвучно с «тако», названием мексиканской закуски) — это аббревиатура, которая расшифровывается как Trump Always Chickens Out. Ее можно перевести как «Трамп всегда отступает» или «Трамп всегда трусит». А слово chicken дословно переводится как «цыпленок». По мнению противников президента США и ряда западных СМИ, аббревиатура хорошо описывает излюбленную стратегию поведения Трампа в разных сферах, от торговли до геополитики:
После громких угроз и жестких заявлений американский лидер отступает, когда сталкивается с негативной реакцией финансовых рынков или реальным сопротивлением.
Как появилась эта аббревиатура и кто ее использует?
Считается, что первым словосочетание «эффект TACO» использовал в мае 2025-го журналист Роберт Армстронг в своей статье для газеты Financial Times. Так он описал торговую политику Трампа.
Пример: в апреле президент Штатов резко повысил пошлины против китайских товаров до 145%, а уже в мае сократил размер тарифов в несколько раз.
Аббревиатура полюбилась журналистам и противникам американского лидера и стала широко ими использоваться.
Это своеобразная издевочка над Трампом. Означает, что его слова не следует воспринимать всерьез. То есть он пугает, но целей своих не достигает. [Распространение аббревиатуры] можно считать инструментом внутриполитической борьбы в США.
И действительно, оппоненты Трампа из Демократической партии не только используют TACO в качестве лозунга. Они еще и делают мемы с президентом, изображая его в виде цыпленка, поедающего тако.
А на Уолл-стрит появилось понятие TACO trade: если Трамп объявляет о радикальных мерах, то рынки готовятся к их скорому смягчению.
При чем тут «Искусство сделки» Трампа?
Эффект TACO иногда называют закономерным продолжением стратегии Дональда Трампа по ведению деловых переговоров, которую он описывал в своих книгах. Самой известной из них является «Искусство сделки».
Классикой такой стратегии является взвинчивание ситуации до предела, информационно-психологическое давление на партнера. Так его заставляют принять приемлемую для Трампа позицию, с которой он садится за стол переговоров.
Однако, по его словам, в политике такие методы можно применять только к странам, зависящим от США. А с государствами, которые являются суверенными и, более того, воспринимают Штаты как геополитического противника, реализовать стратегию становится крайне проблематично, отметил политолог.
Примеры эффекта TACO во время второго срока Трампа
- Тарифные войны: 2 апреля 2025-го Трамп ввел огромные пошлины против большинства стран мира, а уже 9-го числа, когда индексы рынков упали до годовых минимумов, президент объявил о паузе для почти всех тарифов.
- Захват Гренландии: американский лидер угрожал Европе чуть ли не силовым захватом острова, однако всегда в итоге смягчал риторику и со временем «забывал» о Гренландии.
- Миграционный кризис в Миннеаполисе: Трамп направил в город силовиков для задержаний и депортации мигрантов, однако спустя несколько месяцев их отозвал и даже пошел на компромисс с демократами по миграционному вопросу.
Действительно ли Трамп «отступает» в случае с Ираном? Получится ли у него это?
23 марта президент США выдвинул Тегерану 48-часовой ультиматум: открыть Ормузский пролив для прохода судов, иначе американские военные ударят по иранским электростанциям. Но к утру понедельника, когда должны были открыться мировые рынки, Трамп внезапно передумал и заявил, что даст Ирану еще 5 дней, потому что якобы состоялись переговоры, которые получились продуктивными. При этом в Тегеране факт диалога отрицают.
Действительно, на иранском направлении сейчас есть определенная попытка со стороны аппаратчиков Трампа, со стороны нынешней администрации попытаться найти некую стратегию выхода из той тупиковой обстановки, которая сложилась на Ближнем Востоке. Хотя, с одной стороны, Пентагон планирует наземную сухопутную операцию, при этом запускаются переговоры, и Трамп, очевидно, надеется на то, что ему удастся сохранить лицо, выскочив из того конфликта, который он сам же и спровоцировал.
Американские СМИ, в частности аналитики телеканала CNN, также посчитали заявления Трампа еще одним проявлением эффекта TACO, однако усомнились, что президенту США удастся легко отстраниться от иранской войны без серьезных уступок Тегерану.
Как эффект TACO отражался на отношениях с Россией?
Трамп систематически применяет стратегию «наскока-отступления» при взаимодействии с Россией.
Самый яркий пример — ситуация с саммитом в Анкоридже. Перед встречей Трамп обещал «суровые меры» против России, если президент РФ Владимир Путин не согласится на прекращение огня на Украине. Но в итоге объявил о проведении саммита, а после него американский лидер заявил, что поддерживает российскую позицию о немедленном проведении переговоров по мирному урегулированию, несмотря на продолжающиеся боевые действия.
Это можно назвать попыткой усидеть сразу на двух стульях. Трамп хочет иметь пространство для маневра в переговорах с Кремлем и одновременно утихомирить «ястребов» внутри Республиканской партии. Попытка сохранить баланс.