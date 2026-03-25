Считается, что первым словосочетание «эффект TACO» использовал в мае 2025-го журналист Роберт Армстронг в своей статье для газеты Financial Times. Так он описал торговую политику Трампа.

Пример: в апреле президент Штатов резко повысил пошлины против китайских товаров до 145%, а уже в мае сократил размер тарифов в несколько раз.

Аббревиатура полюбилась журналистам и противникам американского лидера и стала широко ими использоваться.