В России разоблачили британского шпиона ван Ренсбурга. Каких еще агентов ловила контрразведка в последние годы
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Альбертус ван Ренсбург
Выявлены признаки проведения разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации.
Молодой дипломат прибыл в Москву в сентябре 2025 года. В столице ван Ренсбург активно выведывал чувствительную экономическую информацию, регулярно встречался с российскими экспертами в неформальной обстановке.
Оперативники зафиксировали, как осенью 2025 года он общался в кафе с доцентом МГУ Олегом Буклемишевым и сотрудницей «ИНГ Банка» Еленой Кабыш. В марте 2026 года разведчик посетил Институт проблем комплексного освоения недр РАН. Кроме того, он постоянно виделся со стипендиатами британской образовательной программы Chevening.
По данным российских спецслужб, по программе Chevening россияне бесплатно обучаются в Великобритании. Через нее Лондон готовит лояльных лидеров и вербует будущих агентов влияния, пишут СМИ.
Ван Ренсбург не сидел исключительно в Москве. Он ездил в Самару и Иркутск со спутницей — Рашид Табассум Парвин. Она работает в политотделе британского посольства, ранее служила в Минобороны Великобритании и состоит в браке с Майклом Скиннером — другим разведчиком, которого Москва выгнала из страны весной 2025 года.
Парвин сопровождала молодого коллегу практически во всех поездках.
В январе 2026 года британских дипломатов подловили на очень странном поведении. В сильный мороз ван Ренсбург, Парвин и еще один секретарь посольства Николас Марк Брайдал отправились гулять по заснеженной московской промзоне.
Они пробирались через сугробы в лесополосе, постоянно озирались и фотографировали на смартфоны территорию режимного объекта.
После разоблачения шпиона российский МИД заявил протест временной поверенной Британии Дейни Долакии. Ван Ренсбурга лишили аккредитации и дали ему две недели на отъезд из России.
При этом ФСБ предупредила россиян: если общаться с британскими дипломатами без разрешения МИД, можно попасть под уголовную статью.
Пэк Кван Сун
В начале 2025 года в московском СИЗО «Лефортово» оказался первый в истории России гражданин Южной Кореи, обвиненный в шпионаже. Пэк Кван Сун долгое время жил во Владивостоке, где руководил христианской миссией.
Он возглавлял фонд Global Love Rice Sharing Foundation. Официально Пэк помогал нуждающимся и занимался гуманитарными проектами. Также он учредил во Владивостоке турфирму «Белый камень».
Следователи выяснили, что Пэк выведал секретные сведения, связавшись с информатором в мессенджере. При этом он предварительно представился ему писателем. Информацию он должен был передать иностранным спецслужбам.
Вместе с Пэком во Владивостоке задержали и его супругу. Однако к ней у силовиков претензий не возникло: женщину вскоре отпустили, и она сразу улетела на родину.
Самого пастора под конвоем экстренно доставили в Москву самолетом. Столичный суд раз за разом оставлял его под стражей, несмотря на протесты корейских дипломатов.
Материалы дела по арестованному корейцу засекречены, суды проходят в закрытом режиме.
В июне 2025 года Лефортовский суд Москвы в очередной раз продлил арест иностранцу. Южнокорейская сторона пыталась добиться консульского доступа к своему гражданину. Пэк Кван Суну грозит до 20 лет лишения свободы.
Лоран Винатье*
Силовики задержали сотрудника швейцарского Центра гуманитарного диалога Лорана Винатье в июне 2024 года в одном из московских ресторанов.
По данным следствия, француз годами посещал Россию и собирал сведения о военной и военно-технической деятельности страны. Он намеренно не регистрировался как иностранный агент, чтобы не привлекать внимание контрразведки.
Винатье интересовали подробности мобилизации, прогнозы развития политической обстановки и данные о дислокации подразделений. Для этого он заводил знакомства с экспертами и военными аналитиками.
Швейцарская некоммерческая организация «Центр гуманитарного диалога», где работал Винатье, официально занимается посредничеством в конфликтах. Однако российские спецслужбы установили, что через такие структуры иностранные разведки часто собирают чувствительную информацию.
В октябре 2024 года суд приговорил Винатье к трем годам колонии. Француз полностью признал вину, что позволило рассмотреть дело в особом порядке. В феврале 2025 года Московский городской суд рассмотрел апелляцию защиты, но оставил решение в силе.
Почему за него заступился Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон лично комментировал задержание Винатье. Он заявлял, что Лоран не работал на французские спецслужбы, а занимался исключительно гуманитарной деятельностью.
Однако российское следствие предоставило доказательства, что Винатье запрашивал у своих контактов конкретные военные сведения, которые иностранные разведки могли использовать против безопасности России.
В декабре 2025 года во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президента спросили о судьбе осужденного француза.
Только после уточнения он ответил, что он обязательно узнает, есть ли хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно. «Если российский закон позволяет это сделать, мы предпримем все необходимые усилия, чтобы это сделать», — сказал президент.
*включен Минюстом в реестр иноагентов
Роберт Шонов
Более 25 лет гражданин России Роберт Шонов работал на посольство США. В мае 2023 года его карьеру прервал арест во Владивостоке. Дипломата обвинили в «сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством».
Шонов начал работать на американцев еще в генконсульстве США во Владивостоке, которое закрылось в 2021 году. После этого он не прекратил контакты и стал информатором политического отдела посольства в Москве. Его кураторами были дипломаты Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн.
По их заданию, как сообщала ФСБ, Шонов за деньги собирал информацию о ходе СВО, «мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента» в 2026 году.
По версии следствия, Шонов готовил для американцев аналитические записки. Он должен был найти журналистов, политиков и бизнесменов, лояльных США, чтобы использовать их для сбора негативной информации.
Статья 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») появилась в 2022 году. Она предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Дело Шонова стало одним из самых громких по этой статье.
Признание Шонова
После ареста ФСБ опубликовала видео, на котором Роберт Шонов дает признательные показания. На кадрах он подробно рассказывает, как собирал информацию о настроениях в обществе по заданию американских дипломатов.
Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал обвинения в адрес Шонова «совершенно безосновательными» и заявил, что работа дипломата в бывшем консульстве соответствовала российским законам.
В ноябре 2024-го Приморский краевой суд приговорил его к 4 годам 10 месяцам колонии общего режима
Томас Джон Хиксон и группа британских агентов
Хиксон занимал должность второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве. Контрразведчики выяснили, что под дипломатическим прикрытием он координировал работу с российскими НКО и известными иноагентами.
Сотрудники политического отдела посольства Великобритании в Москве, в том числе Томас Джон Хиксон, осуществляли подрывную деятельность, направленную на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Российской Федерации.
ФСБ опубликовала видеозаписи встреч Хиксона с руководителями организаций, которые занимались мониторингом выборов и протестной активности.
Утверждается, что на этих кадрах британский дипломат дает указания и обсуждает финансирование конкретных проектов, что выходит далеко за рамки обычной дипломатической работы.
Вместе с Хиксоном аккредитации лишились еще пятеро британских дипломатов: Джессика Дэвенпорт, Каллум Эндрю Дафф, Кэтрин Макдоннелл, Блейк Паттел и Грейс Элвин. Все они, по данным спецслужб, входили в состав резидентуры британской разведки.
Анонимный оперативный сотрудник ФСБ в эфире «России 24», в частности, обвинил их в тайных встречах с российскими НКО-иноагентами, которые продвигают интересы мигрантов.
Честно говоря, мы устали терпеть этот цирк в виде пробежек [британских дипломатов] по Третьему кольцу в дождь через всю Москву и лесопарки, однодневные визиты в соседние со столицей города с целью посидеть несколько часов на скамейке в лютый мороз или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета НКО-иноагентов.
Адриан-Давид Керчо
В марте 2026 года Краснодарский краевой суд отправил на 15 лет в колонию строгого режима 23-летнего гражданина Румынии Адриана-Давида Керчо. Суд признал иностранца виновным в шпионаже.
Как выяснили следователи, молодой человек сам предложил свои услуги Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины. В ноябре 2024 года он связался с украинскими спецслужбами и заявил, что хочет воевать на стороне ВСУ.
В переписке он сообщил, что не поддерживает политику Российской Федерации, в том числе связанную с проведением специальной военной операции, и выразил готовность оказать содействие противнику.
В обмен на помощь с безопасным выездом из России кураторы поручили румыну собрать данные о российских военных объектах. Керчо согласился.
12 ноября 2024 года он запустил квадрокоптер над Сочи и заснял позиции систем противовоздушной обороны (ПВО). После этого шпион переслал географические координаты и другие данные украинской разведке через мессенджер.
После выполнения задания Керчо попытался скрыться. В декабре 2024 года он приехал в Абхазию.
Однако местные пограничники задержали молодого человека при попытке собрать данные о военных объектах уже в этой республике и передали его российским спецслужбам. В апреле 2025 года ФСБ официально выпустила пресс-релиз о задержании румынского гражданина в Сочи.
