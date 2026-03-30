Третий вариант — самый частый и самый легкий. Если на осмотре у ребенка выявили какую-то проблему, которая не будет обостряться и не требует регулярного наблюдения, то ему просто назначат лечение, а затем пригласят через месяц.

Если к тому моменту все будет в рамках нормы, а ребенок затем год не будет обращаться в психоневрологический диспансер (ПНД), то его карточку через год просто уничтожат.

Во время школьного обследования психиатр может заметить какие-то тревожные сигналы. В таком случае он может предложить:

психологическую поддержку или психотерапию;

дополнительную консультацию для более глубокого обследования;

лечение (в большинстве случаев амбулаторно, в домашних условиях);

решение социальных вопросов: рекомендации по условиям школьного обучения, освобождение от экзаменов (при наличии серьезных показаний).

Эксперты отмечают, что в большинстве случаев лечение проходит в домашних условиях, а для коррекции большинства расстройств применяются психотерапевтические методики. Медикаменты назначаются только по серьезным показаниям.

Могут ли ребенок или родители отказаться от осмотра

Согласно российскому законодательству (ФЗ № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»), осмотр, наблюдение и лечение ребенка до 15 лет проводятся только с письменного согласия родителей. С 15 лет — еще и с согласия самого подростка. На динамический (диспансерный) учет ставят только при тяжелых психических расстройствах с частыми обострениями, если человек опасен для себя или окружающих.