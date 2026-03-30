Российских школьников захотели ежегодно проверять у психиатра. Что их там ждет и можно ли отказаться
Вопрос «психического благополучия»
Депутаты Госдумы предложили включить в программу ежегодной обязательной диспансеризации школьников профилактический осмотр врача-психиатра. Проходить его будут дети с 12 лет в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Автор инициативы депутат Дмитрий Свищев (ЛДПР) подчеркнул, что осмотр должен быть профилактическим и конфиденциальным. Врач будет оценивать риски и давать рекомендации, а не ставить диагноз «для галочки».
Здоровье ребенка — не только его физическое состояние. Психическое благополучие подростка — основа его успешной социализации и учебы. Включение профильного специалиста в уже существующий и отработанный механизм диспансеризации по ОМС — логичный и эффективный шаг. Он позволит в рамках привычного для родителей и школ процесса выявлять проблемы на самой ранней стадии, когда помощь наиболее действенна.
Зачем проходить осмотр у детского психиатра
Многим родителям и в голову не придет вести ребенка к психиатру, если внешне с ним все в порядке. С другой стороны, все дети и немалое количество взрослых проходят ежегодную диспансеризацию, во время которой сдают анализы и обходят множество докторов, даже если ничего не болит. Профилактический осмотр — это проверка «на всякий случай», чтобы заметить проблемы на ранней стадии, когда лечение проходит быстрее и без осложнений.
Мы делаем ЭКГ раз в год не потому, что уверены, что у нас больное сердце, а потому что надеемся как можно больше прожить со здоровым.
Что может выявить психиатр
По словам психиатров, в компетенцию врача входит диагностика широкого спектра нарушений:
- задержка психического развития (ЗПР);
- синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ);
- депрессивные состояния;
- расстройства пищевого поведения (РПП);
- обсессивно-компульсивные синдромы;
- расстройства аутистического спектра (РАС) и другие.
Однако детский психиатр оценивает не только очевидные отклонения, но и скрытые риски. Специалист обращает внимание на эмоциональное состояние, уровень стресса, возможные признаки тревоги или депрессии. Даже внешне успешный ребенок может скрывать проблемы: например, его успехи могут быть следствием страха или стыда, он может считать себя обузой, испытывать сильную тревогу и т. п.
Почему выбрали возраст 12 лет
Авторы инициативы остановились на 12 годах неслучайно. Это начало переходного возраста (пубертата) — периода, когда в организме ребенка начинают происходить гормональные изменения, а психика становится особенно уязвимой.
В это время ребенок сталкивается со все возрастающей нагрузкой в школе, посещает разные кружки с разными социальными ролями себя в них, заводит дружбу и подвергается обидам, плюс еще и перестройки в организме начинаются. Это все дает богатую почву для старта тревожных расстройств, депрессий, в целом расстройств настроения, нарушений поведения, а также обострения ранее имевшихся трудностей.
Особенность подросткового возраста еще и в том, что родители часто списывают тревожные сигналы на «сложный характер» или капризы, тогда как врач может распознать начало серьезного расстройства. Профилактический осмотр помогает отличить обычные трудности взросления от симптомов болезни и вовремя предложить помощь.
Психические проблемы у подростков
Какие проблемы с психикой встречаются чаще всего
- расстройства настроения (депрессия, апатия, резкие перепады);
- тревожные расстройства (панические атаки, навязчивые мысли и действия);
- нарушения поведения (агрессия, импульсивность);
- расстройства пищевого поведения (анорексия, булимия);
- самоповреждающее поведение (порезы, ожоги);
- синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Особая зона риска — склонность к суициду.
Самое главное, чего мы боимся, — суицидального поведения. К сожалению, это реальные риски, которые не сдают своих позиций уже много лет.
Для борьбы с ними на приеме используется специальный опросник. Врач заполняет его по ходу беседы и определяет уровень суицидального риска, а затем — какую помощь нужно оказать.
Здесь важно понимать, что образ человека в депрессии и с суицидальными мыслями, созданный фильмами, книгами и поп-культурой в целом, сильно отличается от реальности. Поэтому с каждым подростком стоит мягко поговорить на эту тему. Вопреки частому заблуждению, разговор о суициде не провоцирует его, а наоборот, помогает подростку поделиться переживаниями и получить поддержку, подчеркивает эксперт.
Красные флаги: на что обратить внимание родителям
Психиатры и психологи выделяют несколько признаков, которые требуют пристального внимания родителей и специалистов. Главное правило здесь такое: любое резкое изменение поведения — это красный флаг.
Раньше был прилежным учеником, а сейчас вдруг двойки? Раньше был веселым прогульщиком, а теперь притих и стал послушен? Раньше был душой компании и посещал 10 кружков в неделю, а теперь никуда не выходит и ни с кем не общается? Любой красный флаг — это не критерий расстройства. Но это повод задуматься, что случилось, почему вдруг человек поменялся
Более конкретные признаки, которые должны насторожить родителей (если они длятся дольше 2–3 недель):
- сильно изменился режим сна (в любую сторону) — бессонница ночью или сонливость днем, сон по 14–16 часов;
- сильно изменился аппетит (в любую сторону) — отказ от еды или переедание;
- ребенок стал более скрытным, чем обычно;
- стал непривычно общительным;
- стал плаксивым или раздражительным, настроение перестало соотноситься с внешними условиями;
- жалуется на высокую утомляемость, нет сил на привычные дела;
- стали заметны частые царапины, ожоги, ссадины (особенно если носит длинные рукава в жару);
- отказывается от того, что раньше любил делать (хобби, прогулки, встречи);
- отказывается ходить в школу, плачет или грустит перед школой;
- перестал общаться с друзьями, удалился из соцсетей;
- появились фразы вроде «Я не хочу жить», «Лучше бы меня не было», «Нет смысла жить дальше»;
- психосоматика: головные боли, боли в животе без объективных причин, врачи говорят «здоров», а симптомы не проходят.
В подростковом возрасте нередки расстройства пищевого поведения. Во время них можно заметить резкую потерю веса, отказ от еды при людях и походы в туалет сразу после еды.
Почему нельзя игнорировать эти сигналы
Если запустить проблему, то это может привести к:
- усугублению состояния;
- социальной изоляции;
- развитию зависимостей (алкоголь, наркотики, деструктивное поведение);
- школьной дезадаптации;
- суициду.
Школьный осмотр у психиатра
Как может проходить осмотр у психиатра в школе
Инициатива еще находится на стадии рассмотрения, поэтому точного регламента пока нет. Однако эксперты могут предположить, как будет выглядеть профилактический осмотр у психиатра в рамках школьной диспансеризации.
Вероятно, это будет короткая беседа с детским врачом-психиатром, на которой он будет задавать вопросы по главным темам (настроение, тревога, круг общения и интересов, аппетит, сон, отношения в школе, утомляемость и так далее), при необходимости углубляясь в какую-то из тем. Может быть, будут дополнительно использованы опросники, соответствующие возрасту, — но по опросникам диагноз не ставится, они лишь вспомогательный материал к беседе, повод выявить какую-то острую тему и углубиться в нее.
Эксперты считают, что прием детского психиатра в школе будет мало отличаться от такого же в больнице. Его структура такова:
Врач знакомится с пациентом и родителями, интересуется разными сторонами жизни семьи. В личную карточку вносит информацию о том, как протекала беременность и роды, чем болел ребенок до года.
Специалист выслушивает жалобы родителей, задает уточняющие вопросы, проверяет состояние психики с помощью тестирования в соответствии с возрастом. Во время осмотра он учитывает особенности речи и поведения, анализирует общий интеллектуальный уровень.
В некоторых редких случаях могут потребоваться дополнительные обследования: электроэнцефалография (ЭЭГ), МРТ головного мозга, нейропсихологическое тестирование, консультации других специалистов.
Что происходит после осмотра у детского психиатра
Если врач не выявил никаких нарушений, то осмотр завершается. Родителям могут дать общие рекомендации по поддержанию психического здоровья подростка.
Если же психиатр заметил признаки возможных проблем, то дальнейшие шаги он обсуждает с родителями.
Это не означает автоматической постановки на учет или какого-либо «приговора».
По словам детского психиатра Печенкиной, как такового учета в России сейчас нет. Есть разные категории диспансерного наблюдения.
Первый вариант — принудительное активное диспансерное наблюдение. Оно устанавливается только по решению суда, если человек совершил правонарушение. «Это явно не те случаи, которые касаются большинства школьников в 12 лет», — подчеркивает психиатр.
Второй вариант — регулярное наблюдение при хронических заболеваниях, которые действительно требуют постоянной помощи (например, биполярное расстройство или шизофрения). В таких случаях наблюдение — это возможность бесплатно получать дорогостоящую помощь.
Если зайти на какие-нибудь сайты клиник — там осмотр у детского психиатра стоит очень недешево. Если представить, что ребенку нужно его проходить раз в две недели, раз в месяц, плюс еще сдавать анализы и покупать таблетки… Это все очень дорого. И в таком случае это наблюдение дает способ и родителям, и самому ребенку получать помощь бесплатно на регулярной основе. Врачи будут отслеживать побочные эффекты, будут контролировать его самочувствие.
Третий вариант — самый частый и самый легкий. Если на осмотре у ребенка выявили какую-то проблему, которая не будет обостряться и не требует регулярного наблюдения, то ему просто назначат лечение, а затем пригласят через месяц.
Если к тому моменту все будет в рамках нормы, а ребенок затем год не будет обращаться в психоневрологический диспансер (ПНД), то его карточку через год просто уничтожат.
Во время школьного обследования психиатр может заметить какие-то тревожные сигналы. В таком случае он может предложить:
- психологическую поддержку или психотерапию;
- дополнительную консультацию для более глубокого обследования;
- лечение (в большинстве случаев амбулаторно, в домашних условиях);
- решение социальных вопросов: рекомендации по условиям школьного обучения, освобождение от экзаменов (при наличии серьезных показаний).
Эксперты отмечают, что в большинстве случаев лечение проходит в домашних условиях, а для коррекции большинства расстройств применяются психотерапевтические методики. Медикаменты назначаются только по серьезным показаниям.
Могут ли ребенок или родители отказаться от осмотра
Согласно российскому законодательству (ФЗ № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»), осмотр, наблюдение и лечение ребенка до 15 лет проводятся только с письменного согласия родителей. С 15 лет — еще и с согласия самого подростка. На динамический (диспансерный) учет ставят только при тяжелых психических расстройствах с частыми обострениями, если человек опасен для себя или окружающих.
То есть на данный момент — нет, заставить нельзя, и да — можно отказаться. Если проводить аналогию с работой — теоретически отказаться от периодического медосмотра можно, но во многих профессиях без него не имеют права допустить до работы. Как это будет организовано с детьми — непонятно.
При этом врачи подчеркивают, что профилактический осмотр ни на что негативно не повлияет. Даже если родители решат отказаться от него, проблема, если она есть, никуда не денется. А своевременное выявление позволит избежать тяжелых последствий, говорит Печенкина.
Информация о посещении психиатра охраняется законом как врачебная тайна и не разглашается без письменного согласия пациента или его законных представителей.
Что важно запомнить родителям
Специалисты напоминают, что медосмотры у детей — это не что-то необычное. Малыши и подростки постоянно проверяются перед детским садиком, школой, детским лагерем, соревнованиями и много чем еще. Просто теперь к списку врачей может добавиться еще один.
Профилактические осмотры направлены как раз на то, чтобы выявить людей, которым нужна помощь, чтобы потом им ее предоставить бесплатно.
Из 100 человек 90 сходят на этот осмотр просто так. Просто поговорят и удостоверятся в том, что они здоровы. Это успокоит и их самих, и родителей. И вот из этих 100 человек десятерых мы выявим, дадим им помощь. Это будет прекрасно. Если эти 100 человек не посмотреть, то 90 будет все равно — были они на осмотре или нет. А вот те десять окажутся без помощи, и в дальнейшем мы не знаем, как сложится их судьба.