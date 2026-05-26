Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая системаСмотрим на мировой опыт
Как допускают к вождению в России сейчас
Чтобы стать водителем, в России нужно пройти три обязательных этапа:
- медкомиссию,
- обучение в автошколе,
- экзамены.
Самый сложный этап — практический экзамен в ГИБДД. Если инспектор начислит во время вождения более 7 штрафных баллов за ошибки, попытка считается неудачной.
После успешной сдачи экзамена и оплаты госпошлины, водитель получает права. Он может ездить без ограничений и дополнительных условий, если только речь не идет о профессиональных категориях вождения. Права действуют 10 лет.
Такая система, то есть «получил права и ездишь без ограничений», работает и в других странах. Например, в Китае, Южной Корее, Бразилии, Турции, Индии и др.
Но в некоторых странах предусмотрена поэтапная система допуска к вождению. Права расширяются постепенно, по мере накопления опыта.
Рассмотрим, как это работает.
Как устроены системы поэтапного допуска (GDL) в мире
У каждой страны, где есть поэтапная система, свои особенности. Но общие механизмы тоже есть.
Канада
Здесь путь к полноценным правам занимает не менее двух-трех лет.
Первый этап — ученическое удостоверение G1. Водителю запрещено выезжать на скоростные трассы и садиться за руль ночью (с полуночи до пяти утра). Ездить можно только с опытным наставником старше 25 лет.
Ученическое удостоверение дают с 16 лет, а в провинции Альберта — с 14.
Второй этап — промежуточное удостоверение (G2). Можно получить через 12 месяцев после получения G1. Новичок может ездить сам, но обязан прикрепить на машину знак «N» и возить не более одного пассажира.
Третий этап — полное удостоверение (G или full licence). Экзамен на это удостоверение можно сдать только через 1 год после получения G2, но не позднее 5 лет после G1. Он включает поездку по городу с экзаменатором и опрос об устройстве автомобиля.
США
Американская система похожа на канадскую, но правила зависят от штата. В Коннектикуте, например, первые полгода новичку нельзя возить друзей — только инструктора или родителей.
В Техасе и Калифорнии действуют жесткие запреты на использование любых гаджетов за рулем и ночное вождение. Чтобы перейти на следующий этап, нужно не просто проездить определенный срок, но и накатать с наставником от 20 до 40 часов.
Израиль
В этой стране действует статус «нового водителя». Первые три месяца новичок обязан ездить только с опытным сопровождающим. Если водителю больше 24 лет, этот срок могут сократить до одного месяца. Следующий 21 месяц разрешено ездить самостоятельно, но на заднем стекле должна висеть стандартная желтая табличка.
В этот период для новичков действуют повышенные штрафы и ограничение скорости: на некоторых участках им нужно ехать на 10 км/ч медленнее потока. Если водитель серьезно нарушит правила или накопит много штрафных баллов, статус «нового» продлят еще на два года, а в ряде случаев заставят заново сдавать теорию или практику.
Полноценные права выдаются только после успешного завершения двухлетнего испытательного срока.
Германия, Швеция и Финляндия
Здесь водителей тоже испытывают 2 года. В Германии ученических прав как отдельного этапа нет, но за любое грубое нарушение ПДД (например, превышение скорости) срок испытания автоматически продлевается до четырех лет.
Кроме того, нарушителя отправляют на платные семинары и психологические консультации.
При этом само обучение устроено иначе, чем в России: никакого автодрома, сразу город, плюс обязательные уроки на автобане и в темное время суток.
Япония
В Японии нет поэтапной системы в классическом смысле. Но после получения прав водителю выдается временная лицензия и обязательный знак для начинающих — зеленовато-желтый символ на автомобиле, который должен быть наклеен в течение первого года. Без знака ездить нельзя.
Какие ограничения для водителей могут ввести в России
Пока в правительственном документе лишь поручение «проработать возможность» — никакого конкретного законопроекта нет. По словам автоэксперта и члена Общественного совета при МВД Игоря Моржаретто, обсуждение пока ведется только на уровне вопроса «нужна нам такая система или нет».
Реальные контуры появятся не раньше 2028 года, а полноценные изменения — ближе к 2030-му.
Тем не менее, опыт других стран и российские реалии позволяют очертить три сценария, которые эксперты считают наиболее вероятными.
Ученические права с испытательным сроком
Такая система уже работала в СССР, напомнил Моржаретто: после автошколы выдавались ученические права, водитель ездил год, и, если за это время не было серьезных нарушений, получал обычное удостоверение.
Похожие системы существуют во многих странах. Например, в Германии или Финляндии ученические права выдают на два года. Если водитель не совершает серьезных нарушений ПДД, он встречается с преподавателем, совершает контрольную поездку — и после одобрения инструктора получает постоянные права.
Запрет на перевозку пассажиров — по аналогии с мотоциклистами
Автоюрист Дмитрий Славнов обращает внимание на то, что частичный поэтапный допуск в России уже существует: мотоциклисты первые два года после получения прав не могут перевозить пассажиров.
Распространить это правило на автомобилистов технически просто — ограничение легко проверяется при остановке.
Автовладелец должен первые два года водить аккуратно, не получая штрафов ни за превышение скорости, ни за другие нарушения. Он должен показать, что знает и умеет применять правила дорожного движения
Этот метод также проще остальных встроить в действующее законодательство, считают эксперты.
Что из «западной» модели может не сработать в российских реалиях
Некоторые популярные за рубежом меры поэтапного допуска к вождению авто будет крайне сложно адаптировать к российскому законодательству и географическим особенностям. Автоэксперты выделили три из них.
Езда с сопровождающим
В США и Канаде новичок обязан ездить с опытным наставником, но в России эта норма вряд ли приживется, считает Евгениц Ладушкин.
Автомобиль в России — это возможность стать мобильнее и быстрее попадать в нужное вам место. Но вместо этого водитель будет вынужден везде возить с собой родственника со стажем. А как быть, если такого родственника нет? Придется оплачивать инструктора, что будет очень дорого и приведет к необходимости ждать истечения срока ограничений, вместо того, чтобы получать реальный опыт на дороге.
А еще в обычном автомобиле нет дублирующих педалей, поэтому сопровождающий никак не может вмешаться в управление и предотвратить аварию, добавил эксперт.
Также Ладушкин считает, что может пострадать и рынок труда. В России водительское удостоверение часто нужно для профессии. Если ввести двухлетний «ученический» срок, автопарки не смогут нанимать молодых водителей категории С, по которой и так наблюдается кадровый дефицит. Это затормозит развитие логистики и грузоперевозок.
Запрет на ночное вождение
Популярное в Штатах ограничение на езду в темное время суток в России реализовать технически сложно. Ладушкин напомнил, что в разных регионах России ночь выглядит по-разному: например, в Санкт-Петербурге существуют белые ночи.
Будет ли новичку разрешено двигаться в таких условиях — вопрос без ясного ответа, который создаст почву для коррупции и споров.
Ограничение скорости на трассах
Идея лимитировать скорость для новичков на магистралях может принести больше вреда, чем пользы. По мнению Ладушкина., для безопасности важнее двигаться вместе с транспортным потоком.
Если заставить новичка ехать значительно медленнее остальных, опытные водители будут постоянно «выдавливать» его из полос и совершать опасные обгоны, что только повысит аварийность.
Стоит ли срочно идти в автошколу
Эксперты единодушны: бежать в автошколу прямо сейчас, чтобы «успеть до перемен», не стоит. Проработка новой системы допуска займет несколько лет.
Принимать решение об обучении нужно исходя из вашей реальной потребности в вождении, а не из страха перед новыми правилами. Евгений Ладушкин советует сфокусироваться не на сроках сдачи, а на выборе качественной автошколы.
Чтобы не бояться любых реформ, важно знать ПДД наизусть и уметь применять их на практике, а также полностью откатать положенные по закону часы вождения.
Главное
Власти готовят реформу. МВД должно представить доклад о поэтапном допуске водителей к 2027 году.
Новичков ждут ограничения. Самые вероятные меры — временные ученические права на 1–2 года и ограничение на перевозку пассажиров.
Специфику России учтут. Запрет на ночное вождение и езду с наставником, скорее всего, вводить не будут из-за технических и правовых сложностей.
Время еще есть. Реальные изменения вступят в силу не раньше конца десятилетия, поэтому суета с получением прав сейчас излишня.
В РФ могут ввести для начинающих водителей поэтапный допуск к управлению машиной // ТАСС, — 2026
О некоторых особенностях влияния поэтапного обучения управлению транспортным средством на показатели аварийности в Канаде // Научные исследования, посвященные вопросам обеспечения БДД, — 2021
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" // КонсультантПлюс, — 2026