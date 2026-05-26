После успешной сдачи экзамена и оплаты госпошлины, водитель получает права. Он может ездить без ограничений и дополнительных условий, если только речь не идет о профессиональных категориях вождения. Права действуют 10 лет.

Такая система, то есть «получил права и ездишь без ограничений», работает и в других странах. Например, в Китае, Южной Корее, Бразилии, Турции, Индии и др.

Но в некоторых странах предусмотрена поэтапная система допуска к вождению. Права расширяются постепенно, по мере накопления опыта.

Рассмотрим, как это работает.

Как устроены системы поэтапного допуска (GDL) в мире

У каждой страны, где есть поэтапная система, свои особенности . Но общие механизмы тоже есть.

Канада

Здесь путь к полноценным правам занимает не менее двух-трех лет.

Первый этап — ученическое удостоверение G1. Водителю запрещено выезжать на скоростные трассы и садиться за руль ночью (с полуночи до пяти утра). Ездить можно только с опытным наставником старше 25 лет.

Ученическое удостоверение дают с 16 лет, а в провинции Альберта — с 14.

Второй этап — промежуточное удостоверение (G2). Можно получить через 12 месяцев после получения G1. Новичок может ездить сам, но обязан прикрепить на машину знак «N» и возить не более одного пассажира.

Третий этап — полное удостоверение (G или full licence). Экзамен на это удостоверение можно сдать только через 1 год после получения G2, но не позднее 5 лет после G1. Он включает поездку по городу с экзаменатором и опрос об устройстве автомобиля.

США

Американская система похожа на канадскую, но правила зависят от штата. В Коннектикуте, например, первые полгода новичку нельзя возить друзей — только инструктора или родителей.

В Техасе и Калифорнии действуют жесткие запреты на использование любых гаджетов за рулем и ночное вождение. Чтобы перейти на следующий этап, нужно не просто проездить определенный срок, но и накатать с наставником от 20 до 40 часов.

Израиль

В этой стране действует статус «нового водителя». Первые три месяца новичок обязан ездить только с опытным сопровождающим. Если водителю больше 24 лет, этот срок могут сократить до одного месяца. Следующий 21 месяц разрешено ездить самостоятельно, но на заднем стекле должна висеть стандартная желтая табличка.

В этот период для новичков действуют повышенные штрафы и ограничение скорости: на некоторых участках им нужно ехать на 10 км/ч медленнее потока. Если водитель серьезно нарушит правила или накопит много штрафных баллов, статус «нового» продлят еще на два года, а в ряде случаев заставят заново сдавать теорию или практику.

Полноценные права выдаются только после успешного завершения двухлетнего испытательного срока.

Германия, Швеция и Финляндия

Здесь водителей тоже испытывают 2 года. В Германии ученических прав как отдельного этапа нет, но за любое грубое нарушение ПДД (например, превышение скорости) срок испытания автоматически продлевается до четырех лет.

Кроме того, нарушителя отправляют на платные семинары и психологические консультации.

При этом само обучение устроено иначе, чем в России: никакого автодрома, сразу город, плюс обязательные уроки на автобане и в темное время суток.

Япония

В Японии нет поэтапной системы в классическом смысле. Но после получения прав водителю выдается временная лицензия и обязательный знак для начинающих — зеленовато-желтый символ на автомобиле, который должен быть наклеен в течение первого года. Без знака ездить нельзя.