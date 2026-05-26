25 мая 2026, 21:01

Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система

Смотрим на мировой опыт
МВД разработает систему поэтапного допуска новичков к вождению. Власти могут использовать опыт СССР и западных стран: запрета на ночную езду, ученические права и другие механизмы. Для миллионов будущих автомобилистов это означает, что корочки больше не будут давать полную свободу вождения сразу после экзамена. Узнали у ведущих автоэкспертов, какие ограничения могут ввести, что из этого вряд ли приживется и стоит ли сейчас в срочном порядке получать права, чтобы успеть до реформы.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Как допускают к вождению в России сейчас

Чтобы стать водителем, в России нужно пройти три обязательных этапа:

  • медкомиссию,
  • обучение в автошколе,
  • экзамены.

Самый сложный этап — практический экзамен в ГИБДД. Если инспектор начислит во время вождения более 7 штрафных баллов за ошибки, попытка считается неудачной.

После успешной сдачи экзамена и оплаты госпошлины, водитель получает права. Он может ездить без ограничений и дополнительных условий, если только речь не идет о профессиональных категориях вождения. Права действуют 10 лет.

Такая система, то есть «получил права и ездишь без ограничений», работает и в других странах. Например, в Китае, Южной Корее, Бразилии, Турции, Индии и др.

Но в некоторых странах предусмотрена поэтапная система допуска к вождению. Права расширяются постепенно, по мере накопления опыта.

Рассмотрим, как это работает.

Как устроены системы поэтапного допуска (GDL) в мире

У каждой страны, где есть поэтапная система, свои особенности. Но общие механизмы тоже есть.

Канада

Здесь путь к полноценным правам занимает не менее двух-трех лет.

Первый этап — ученическое удостоверение G1. Водителю запрещено выезжать на скоростные трассы и садиться за руль ночью (с полуночи до пяти утра). Ездить можно только с опытным наставником старше 25 лет.

Ученическое удостоверение дают с 16 лет, а в провинции Альберта — с 14.

Второй этап — промежуточное удостоверение (G2). Можно получить через 12 месяцев после получения G1. Новичок может ездить сам, но обязан прикрепить на машину знак «N» и возить не более одного пассажира.

Третий этап — полное удостоверение (G или full licence). Экзамен на это удостоверение можно сдать только через 1 год после получения G2, но не позднее 5 лет после G1. Он включает поездку по городу с экзаменатором и опрос об устройстве автомобиля.

США

Американская система похожа на канадскую, но правила зависят от штата. В Коннектикуте, например, первые полгода новичку нельзя возить друзей — только инструктора или родителей.

В Техасе и Калифорнии действуют жесткие запреты на использование любых гаджетов за рулем и ночное вождение. Чтобы перейти на следующий этап, нужно не просто проездить определенный срок, но и накатать с наставником от 20 до 40 часов.

Израиль

В этой стране действует статус «нового водителя». Первые три месяца новичок обязан ездить только с опытным сопровождающим. Если водителю больше 24 лет, этот срок могут сократить до одного месяца. Следующий 21 месяц разрешено ездить самостоятельно, но на заднем стекле должна висеть стандартная желтая табличка.

В этот период для новичков действуют повышенные штрафы и ограничение скорости: на некоторых участках им нужно ехать на 10 км/ч медленнее потока. Если водитель серьезно нарушит правила или накопит много штрафных баллов, статус «нового» продлят еще на два года, а в ряде случаев заставят заново сдавать теорию или практику.

Полноценные права выдаются только после успешного завершения двухлетнего испытательного срока.

Германия, Швеция и Финляндия

Здесь водителей тоже испытывают 2 года. В Германии ученических прав как отдельного этапа нет, но за любое грубое нарушение ПДД (например, превышение скорости) срок испытания автоматически продлевается до четырех лет.

Кроме того, нарушителя отправляют на платные семинары и психологические консультации.

При этом само обучение устроено иначе, чем в России: никакого автодрома, сразу город, плюс обязательные уроки на автобане и в темное время суток.

Япония

В Японии нет поэтапной системы в классическом смысле. Но после получения прав водителю выдается временная лицензия и обязательный знак для начинающих — зеленовато-желтый символ на автомобиле, который должен быть наклеен в течение первого года. Без знака ездить нельзя.

Какие ограничения для водителей могут ввести в России

Пока в правительственном документе лишь поручение «проработать возможность» — никакого конкретного законопроекта нет. По словам автоэксперта и члена Общественного совета при МВД Игоря Моржаретто, обсуждение пока ведется только на уровне вопроса «нужна нам такая система или нет».

Реальные контуры появятся не раньше 2028 года, а полноценные изменения — ближе к 2030-му.

Тем не менее, опыт других стран и российские реалии позволяют очертить три сценария, которые эксперты считают наиболее вероятными.

Ученические права с испытательным сроком

Такая система уже работала в СССР, напомнил Моржаретто: после автошколы выдавались ученические права, водитель ездил год, и, если за это время не было серьезных нарушений, получал обычное удостоверение.

Похожие системы существуют во многих странах. Например, в Германии или Финляндии ученические права выдают на два года. Если водитель не совершает серьезных нарушений ПДД, он встречается с преподавателем, совершает контрольную поездку — и после одобрения инструктора получает постоянные права.

Игорь Моржаретто
автоэксперт, член Общественного совета при МВД РФ

Запрет на перевозку пассажиров — по аналогии с мотоциклистами

Автоюрист Дмитрий Славнов обращает внимание на то, что частичный поэтапный допуск в России уже существует: мотоциклисты первые два года после получения прав не могут перевозить пассажиров.

Распространить это правило на автомобилистов технически просто — ограничение легко проверяется при остановке.

Автовладелец должен первые два года водить аккуратно, не получая штрафов ни за превышение скорости, ни за другие нарушения. Он должен показать, что знает и умеет применять правила дорожного движения

Дмитрий Славнов
Автоюрист

Этот метод также проще остальных встроить в действующее законодательство, считают эксперты.

Что из «западной» модели может не сработать в российских реалиях

Некоторые популярные за рубежом меры поэтапного допуска к вождению авто будет крайне сложно адаптировать к российскому законодательству и географическим особенностям. Автоэксперты выделили три из них.

Езда с сопровождающим

В США и Канаде новичок обязан ездить с опытным наставником, но в России эта норма вряд ли приживется, считает Евгениц Ладушкин.

Автомобиль в России — это возможность стать мобильнее и быстрее попадать в нужное вам место. Но вместо этого водитель будет вынужден везде возить с собой родственника со стажем. А как быть, если такого родственника нет? Придется оплачивать инструктора, что будет очень дорого и приведет к необходимости ждать истечения срока ограничений, вместо того, чтобы получать реальный опыт на дороге.

Евгений Ладушкин
руководитель экспертной компании LEM Solution

А еще в обычном автомобиле нет дублирующих педалей, поэтому сопровождающий никак не может вмешаться в управление и предотвратить аварию, добавил эксперт.

Также Ладушкин считает, что может пострадать и рынок труда. В России водительское удостоверение часто нужно для профессии. Если ввести двухлетний «ученический» срок, автопарки не смогут нанимать молодых водителей категории С, по которой и так наблюдается кадровый дефицит. Это затормозит развитие логистики и грузоперевозок.

Запрет на ночное вождение

Популярное в Штатах ограничение на езду в темное время суток в России реализовать технически сложно. Ладушкин напомнил, что в разных регионах России ночь выглядит по-разному: например, в Санкт-Петербурге существуют белые ночи.

Будет ли новичку разрешено двигаться в таких условиях — вопрос без ясного ответа, который создаст почву для коррупции и споров.

Ограничение скорости на трассах

Идея лимитировать скорость для новичков на магистралях может принести больше вреда, чем пользы. По мнению Ладушкина., для безопасности важнее двигаться вместе с транспортным потоком.

Если заставить новичка ехать значительно медленнее остальных, опытные водители будут постоянно «выдавливать» его из полос и совершать опасные обгоны, что только повысит аварийность.

Стоит ли срочно идти в автошколу

Эксперты единодушны: бежать в автошколу прямо сейчас, чтобы «успеть до перемен», не стоит. Проработка новой системы допуска займет несколько лет.

Принимать решение об обучении нужно исходя из вашей реальной потребности в вождении, а не из страха перед новыми правилами. Евгений Ладушкин советует сфокусироваться не на сроках сдачи, а на выборе качественной автошколы.

Чтобы не бояться любых реформ, важно знать ПДД наизусть и уметь применять их на практике, а также полностью откатать положенные по закону часы вождения.

Главное

Власти готовят реформу. МВД должно представить доклад о поэтапном допуске водителей к 2027 году.

Новичков ждут ограничения. Самые вероятные меры — временные ученические права на 1–2 года и ограничение на перевозку пассажиров.

Специфику России учтут. Запрет на ночное вождение и езду с наставником, скорее всего, вводить не будут из-за технических и правовых сложностей.

Время еще есть. Реальные изменения вступят в силу не раньше конца десятилетия, поэтому суета с получением прав сейчас излишня.

