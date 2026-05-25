Подростки массово ушли в самозанятость. Чем это грозит рынку труда — и как поможет старшим работникам? Отвечаем за 60 секунд
Что случилось
Подростки в России бросились оформлять самозанятость и регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, свидетельствуют данные Корпорации МСП.
- Число самозанятых несовершеннолетних увеличивается взрывными темпами: к 1 апреля 2026 года таких насчитали 608 тысяч человек, а годом ранее их было всего 356 тысяч.
- Подростков-ИП заметно меньше: чуть более 3500 человек. Это связывают с тем, что вести ИП до совершеннолетнее куда сложнее, чем работать самозанятым. Но и здесь показатель растет.
Почему это важно
Сегодня в России рекордно низкая безработица — 2,2–2,4%. При этом кадровый дефицит в приоритетных отраслях — промышленности, строительстве, транспорте, ЖКХ и IT — продолжает нарастать, рассказывает «Теперь вы знаете» заместитель генерального директора «Работы.ру», операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков.
«По данным на апрель 2026 года, доля работников старше 60 лет (12% занятых) уже превышает долю молодежи до 30 лет (11%). Промышленность, ретейл и сфера услуг теряют потенциальных сотрудников на линейных позициях именно из‑за того, что молодежь выбирает самостоятельную занятость», — подчеркнул он.
Как старшие работники могут выиграть от этого
Конкуренция за работника среднего возраста неизбежно усиливается — ведь «свежих» работников все меньше и меньше. В условиях, когда молодые кадры чаще отказываются от найма, единственным ресурсом для закрытия вакансий становятся профессионалы из более старших возрастных групп.
«Это приводит к дальнейшему росту заработных плат и, как следствие, к увеличению издержек для бизнеса», — отмечает эксперт.
При этом нужно понимать, что этот ресурс — взрослые работники — конечен. И проблему нехватки кадров все равно придется решать.
Чем рискуют подростки
Подработки в юном возрасте — нормальная практика, но у нее есть свои риски, о которых молодежь редко задумывается.
- Самозанятые не формируют свою будущую пенсию, базово не могут получить оплату больничных (если они не участвуют в программе добровольного социального страхования), а их трудовые права защищены довольно слабо.
- Подростки легко становятся жертвами недобросовестных работодателей, которые подменяют классические трудовые отношения договорами с самозанятыми.
- Шансы на успех в бизнесе среди подростков крайне низкие: многие несовершеннолетние предприниматели закрывают проекты в первые же месяцы из-за нехватки знаний и опыта.
Как можно решить проблему
Государству и бизнесу нужно действовать комплексно, убежден Александр Ветерков. Вот какие действия могли бы помочь:
- создание более привлекательных условий для официального трудоустройства подростков, включая гибкие графики и достойную оплату;
- расширение программы профориентации и повышение правовой грамотности молодежи;
- развитие системы страхования для самозанятых для снижения социальных рисков;
- инвестиции в рост производительности труда, чтобы компенсировать нехватку кадров.
Все это поможет заинтересовать молодежь официальным наймом и сбалансирует рынок труда.