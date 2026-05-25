Подростки массово ушли в самозанятость. Чем это грозит рынку труда — и как поможет старшим работникам? Отвечаем за 60 секунд

Чем рискуют подростки

Подработки в юном возрасте — нормальная практика, но у нее есть свои риски, о которых молодежь редко задумывается.

Самозанятые не формируют свою будущую пенсию, базово не могут получить оплату больничных (если они не участвуют в программе добровольного социального страхования), а их трудовые права защищены довольно слабо.

Подростки легко становятся жертвами недобросовестных работодателей, которые подменяют классические трудовые отношения договорами с самозанятыми.

Шансы на успех в бизнесе среди подростков крайне низкие: многие несовершеннолетние предприниматели закрывают проекты в первые же месяцы из-за нехватки знаний и опыта.

Как можно решить проблему

Государству и бизнесу нужно действовать комплексно, убежден Александр Ветерков. Вот какие действия могли бы помочь:

создание более привлекательных условий для официального трудоустройства подростков, включая гибкие графики и достойную оплату;

расширение программы профориентации и повышение правовой грамотности молодежи;

развитие системы страхования для самозанятых для снижения социальных рисков;

инвестиции в рост производительности труда, чтобы компенсировать нехватку кадров.