Главное к утру 11 июля. «Тысяча ракет» для Ирана от Трампа, новые правила продажи туров и обязательная философия для всех студентов
США выдвинули Ирану ультиматум по Ормузскому проливу
Соединенные Штаты потребовали от иранских властей прекратить бить по торговым судам и публично заявить об открытии Ормузского пролива. Об этом написал портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным издания, Тегеран должен выступить с заявлением уже 11 июля, иначе его ждут «серьезные последствия». В Иране пока не комментировали эту информацию.
Параллельно президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ракетными ударами в случае, если на него совершат покушение.
Тысяча ракет в режиме полной боеготовности нацелены на Иран, еще тысячи последуют за ними, если иранское правительство исполнит свою угрозу <...> попытаться убить действующего президента США.
8 июля Трамп заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп также отметил, что больше не видит смысла в переговорах.
Матрос погиб после налета беспилотников в Таганрогском заливе
Украинские дроны атаковали четыре корабля в Таганрогском заливе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнования семье и близким погибшего. Раненых нет», — рассказал глава региона.
По его словам, назначение у всех судов было разным. Все они получили небольшие повреждения. Среди них был танкер, который перевозил метанол, но утечки вещества после удара не произошло.
Всего в ночь на 11 июля российские системы ПВО перехватили над страной 178 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, дроны сбивали в Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, Адыгее, а также над Азовским и Черным морями.
Автобус с 46 пассажирами перевернулся в Татарстане. Есть пострадавшие
Междугородний автобус, который ехал из Самары в Набережные Челны, попал в аварию на трассе Кузайкино — Нурлат в Татарстане. Он съехал в кювет и перевернулся. В нем находились 46 пассажиров, включая двух водителей и двух детей.
«За медицинской помощью обратились 15 человек, из них три человека — в тяжелом состоянии», — сообщили в МЧС.
Пострадавших увезли в медсанчасть в Альметьевске, где им сейчас оказывают помощь.
Следственный комитет РФ завел уголовное дело после ДТП. Следователи считают, что авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
Четыре предмета станут обязательными для всех российских студентов
В российских вузах обяжут студентов всех направлений изучать четыре предмета:
- русский язык;
- философию;
- историю;
- основы российской государственности.
Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Это поможет объединить образовательное пространство России и повысить качество преподавания, отметил он.
В России изменятся правила продажи туров
С сентября 2026 года в России заработают новые правила для туроператоров. Компании обяжут сообщать туристам информацию не только о маршруте, условиях проживания и питания, но и о правилах въезда, местных обычаях и возможных опасностях. Это позволит уменьшить риски как для туристов, так и для самих туроператоров, так как снизит вероятность предъявления претензий, предполагают эксперты.
Россияне стали меньше пить
Средний уровень потребления алкоголя за год упал в 80 регионах России с 8,01 до 7,62 л, сообщает РИА «Новости».
Сильнее всего количество выпитого спиртного снизилось в Ненецком АО — уменьшилось на 2,9 л на человека.
Продолжительность жизни в России вырастет до 81 года
К 2030 году россияне будут в среднем жить до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.
Он отметил, что это ожидаемая продолжительность жизни, к которой сейчас стремится государство. И подчеркнул, что она зависит не только от качества медпомощи, но и от образа жизни человека.