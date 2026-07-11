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11 июля 2026, 10:18

Главное к утру 11 июля. «Тысяча ракет» для Ирана от Трампа, новые правила продажи туров и обязательная философия для всех студентов

Главное к утру 11 июля. «Тысяча ракет» для Ирана от Трампа, новые правила продажи туров и обязательная философия для всех студентов
СМИ сообщили, что Вашингтон выдвинул Тегерану жесткий ультиматум и дал 24 часа, чтобы выполнить его условия. Иначе Ирану грозят серьезные последствия. В Татарстане перевернулся пассажирский автобус, в котором находились дети. Пострадавшие — в больнице, а ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Также в нашем утреннем дайджесте: детали трагического инцидента в Таганрогском заливе, новые обязательные предметы для студентов и изменения для туроператоров.

США выдвинули Ирану ультиматум по Ормузскому проливу

Соединенные Штаты потребовали от иранских властей прекратить бить по торговым судам и публично заявить об открытии Ормузского пролива. Об этом написал портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, Тегеран должен выступить с заявлением уже 11 июля, иначе его ждут «серьезные последствия». В Иране пока не комментировали эту информацию.

Параллельно президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ракетными ударами в случае, если на него совершат покушение.

Тысяча ракет в режиме полной боеготовности нацелены на Иран, еще тысячи последуют за ними, если иранское правительство исполнит свою угрозу <...> попытаться убить действующего президента США.

Дональд Трамп
Что происходит между США и Ираном

8 июля Трамп заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп также отметил, что больше не видит смысла в переговорах.

Матрос погиб после налета беспилотников в Таганрогском заливе

Украинские дроны атаковали четыре корабля в Таганрогском заливе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнования семье и близким погибшего. Раненых нет», — рассказал глава региона.

По его словам, назначение у всех судов было разным. Все они получили небольшие повреждения. Среди них был танкер, который перевозил метанол, но утечки вещества после удара не произошло.

Всего в ночь на 11 июля российские системы ПВО перехватили над страной 178 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, дроны сбивали в Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, Адыгее, а также над Азовским и Черным морями.

Автобус с 46 пассажирами перевернулся в Татарстане. Есть пострадавшие

Междугородний автобус, который ехал из Самары в Набережные Челны, попал в аварию на трассе Кузайкино — Нурлат в Татарстане. Он съехал в кювет и перевернулся. В нем находились 46 пассажиров, включая двух водителей и двух детей.

«За медицинской помощью обратились 15 человек, из них три человека — в тяжелом состоянии», — сообщили в МЧС.

Пострадавших увезли в медсанчасть в Альметьевске, где им сейчас оказывают помощь.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело после ДТП. Следователи считают, что авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Четыре предмета станут обязательными для всех российских студентов

В российских вузах обяжут студентов всех направлений изучать четыре предмета:

  • русский язык;
  • философию;
  • историю;
  • основы российской государственности.

Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Это поможет объединить образовательное пространство России и повысить качество преподавания, отметил он.

В России изменятся правила продажи туров

С сентября 2026 года в России заработают новые правила для туроператоров. Компании обяжут сообщать туристам информацию не только о маршруте, условиях проживания и питания, но и о правилах въезда, местных обычаях и возможных опасностях. Это позволит уменьшить риски как для туристов, так и для самих туроператоров, так как снизит вероятность предъявления претензий, предполагают эксперты.

Россияне стали меньше пить

Средний уровень потребления алкоголя за год упал в 80 регионах России с 8,01 до 7,62 л, сообщает РИА «Новости».

Сильнее всего количество выпитого спиртного снизилось в Ненецком АО — уменьшилось на 2,9 л на человека.

Продолжительность жизни в России вырастет до 81 года

К 2030 году россияне будут в среднем жить до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.

Он отметил, что это ожидаемая продолжительность жизни, к которой сейчас стремится государство. И подчеркнул, что она зависит не только от качества медпомощи, но и от образа жизни человека.

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