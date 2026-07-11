Главное к утру 11 июля. «Тысяча ракет» для Ирана от Трампа, новые правила продажи туров и обязательная философия для всех студентов

Соединенные Штаты потребовали от иранских властей прекратить бить по торговым судам и публично заявить об открытии Ормузского пролива. Об этом написал портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, Тегеран должен выступить с заявлением уже 11 июля, иначе его ждут «серьезные последствия». В Иране пока не комментировали эту информацию.

Параллельно президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ракетными ударами в случае, если на него совершат покушение.