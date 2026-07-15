Главное к утру 15 июля. Новая льгота по ипотеке, сокращение очередей на заправках и расширенный редактор статей в Telegram

С 1 сентября семьи, в которых родится или будет усыновлен второй или последующий ребенок, смогут оформить ипотечные каникулы сроком до полутора лет.

Как рассказал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, подтверждать снижение доходов для этого не нужно. Платить по ипотеке не придется первые шесть месяцев, а затем до окончания каникул будут начисляться проценты, которые нужно будет погасить позже. Льгота распространяется и на уже оформленные ипотечные кредиты.

Он также добавил, что с 1 сентября женщинам с детьми до трех лет запретят устанавливать испытательный срок при приеме на работу. По словам депутата, с первого дня они будут считаться полноценными сотрудниками, а увольнение из-за «непрохождения испытания» станет незаконным.