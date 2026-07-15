Главное к утру 15 июля. Новая льгота по ипотеке, сокращение очередей на заправках и расширенный редактор статей в Telegram
Семьи с детьми получат ипотечные каникулы с 1 сентября
С 1 сентября семьи, в которых родится или будет усыновлен второй или последующий ребенок, смогут оформить ипотечные каникулы сроком до полутора лет.
Как рассказал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, подтверждать снижение доходов для этого не нужно. Платить по ипотеке не придется первые шесть месяцев, а затем до окончания каникул будут начисляться проценты, которые нужно будет погасить позже. Льгота распространяется и на уже оформленные ипотечные кредиты.
Он также добавил, что с 1 сентября женщинам с детьми до трех лет запретят устанавливать испытательный срок при приеме на работу. По словам депутата, с первого дня они будут считаться полноценными сотрудниками, а увольнение из-за «непрохождения испытания» станет незаконным.
Магазины будут автоматически получать штрафы за просрочку
С 1 сентября российские магазины начнут автоматически штрафовать за продажу просроченных товаров, уточнил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак») Михаил Дубин.
Новые правила в первую очередь коснутся продуктов питания и других товаров с ограниченным сроком годности. Если касса зафиксирует продажу просроченного товара в обход системы контроля, информация автоматически поступит в надзорный орган. После проверки постановление о штрафе направят продавцу через «Госуслуги».
Ситуация с топливом: очереди на заправках исчезают, а доставка подорожала
Очереди на АЗС сократились более чем в 10 регионах России. По данным СМИ, ситуация с бензином улучшилась в том числе в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Очереди на заправках здесь теперь возникают в основном только в часы пик.
При этом наиболее сложная ситуация с доступностью топлива сохраняется в ряде регионов, включая Ростовскую, Воронежскую, Волгоградскую, Ярославскую и Оренбургскую области, а также Крым, Пермский край, Чувашию, Мордовию и Удмуртию.
Власти Севастополя временно разрешили отпуск топлива в канистры, чтобы жители могли заправлять домашние генераторы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. С 15 июля бензин будут продавать по QR-кодам с лимитом 20 литров, а дизельное топливо можно будет купить без QR-кода на всех АЗС — до 40 литров.
Стоимость автомобильных грузоперевозок из Китая в Россию за последний месяц выросла на 20−25% из-за проблем с топливом. По данным СМИ, доставка фуры из Шанхая в Москву теперь обходится более чем в 1 млн рублей. Сроки доставки тоже выросли. Эксперты ожидают, что часть импортеров перейдет на морские и железнодорожные перевозки.
За ночь ПВО сбила 93 беспилотника над регионами. Что еще известно об атаках БПЛА
ПВО перехватила и уничтожила 93 БПЛА минувшей ночью, передали в Минобороны. Дроны сбили над территориями:
- Белгородской области;
- Брянской области;
- Курской области;
- Ростовской области;
- Московского региона;
- Краснодарского края;
- республики Крым;
- над акваториями Азовского и Черного морей.
14 июля Московский регион пытались атаковать 340 украинских беспилотников. По данным мэра столицы Сергея Собянина, большинство из них силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах.
Telegram выпустил масштабное обновление 12.9
В мессенджере появился:
- расширенный текстовый редактор;
- новая система сообществ;
- дополнительные инструменты для групповых чатов.
Теперь пользователи могут оформлять сообщения как статьи: добавлять заголовки, таблицы, списки, цитаты и блоки кода, а также вставлять изображения и видео прямо в текст. Редактор поддерживает сообщения объемом до 32 768 символов и включает ИИ-инструменты для создания и редактирования текста. Пока эта функция доступна только подписчикам Telegram Premium.
Кроме того, в Telegram появились сообщества, которые позволяют объединять несколько групп, каналов и ботов в одном пространстве. Также в групповых чатах теперь можно включить исчезающие сообщения, которые будут автоматически удаляться через заданное время.
Минпросвещения объяснило, как учителя будут реагировать на плохое поведение учеников
С 1 сентября в российских школах начнет действовать новый порядок реагирования на нарушение дисциплины, рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева.
Если ученик мешает вести урок, учитель сначала может сделать ему устное замечание. Если школьник продолжит нарушать порядок, педагог вправе пригласить сотрудника школы, отвечающего за дисциплину, для профилактической беседы.
После разговора принимается решение, может ли ученик вернуться на урок. О случившемся также должны сообщить его родителям.
Биолог рассказал, эффективны ли популярные средства от комаров
Ультразвуковые отпугиватели, браслеты с эфирными маслами, ароматические свечи и спирали не защищают от комаров так эффективно, как принято считать, объяснил кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.
По его словам, ультразвуковые устройства не работают, так как комары ориентируются не на звук, а на тепло, углекислый газ и запах человека. Браслеты с эфирными маслами дают лишь кратковременный эффект из-за низкой концентрации активных веществ. Свечи и спирали помогают только при отсутствии ветра, а в помещениях их дым может навредить.
Эксперт советует использовать проверенные средства:
- репелленты с ДЭТА;
- фумигаторы;
- москитные сетки.
Именно их сочетание обеспечивает наиболее надежную защиту от комаров.