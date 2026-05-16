16 мая 2026, 07:00

Поездка Путина в Китай, планы США на бомбежку Ирана и обман школьников из-за ЕГЭ. Главное к утру 16 мая

Перед майской поездкой в Китай Владимир Путин подписал указы, которые обеспечат дополнительной поддержкой участников СВО и облегчат получение гражданства РФ жителям Приднестровья. Трампа же вернулся после встречи с Си Цзиньпином, как он заявил, отвергнув помощь Китая в конфликте с Ираном. Обязательные шахматы в школах, развод россиян на Бали и другие новости — в нашем утреннем дайджесте.

Путин посетит Китай 19-20 мая

Во время поездки российский президент встретится c Си Цзиньпином и обсудит углубление двусторонних отношений между странами. Помимо этого, Путин обсудит с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном перспективы торговли и экономики двух стран.

Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО

Этот документ упростит и сделает получение льгот и субсидий для бойцов СВО и членов их семей более понятным и унифицированным. В указе прописано, как власти регионов должны:

  • помогать участникам СВО находить работу;
  • предоставлять медицинскую помощь и лечение в санаториях вне очереди;
  • сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для семей погибших бойцов.

Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Приднестровья

Теперь совершеннолетние и дееспособные люди, которые живут в Приднестровье в момент подписания указа, смогут получить российский паспорт без выполнения всех необходимых условий. Например, им не придется жить в России 5 лет, чтобы получить гражданство, сдавать экзамен на знание русского языка, российской истории и законодательства.

Для несовершеннолетних или недееспособных жителей этого региона в указе прописали особый порядок получения паспорта РФ.

США и Израиль могут возобновить удары по Ирану

Продолжение военной операции может начаться уже на этих выходных — до 17 мая. Об этом The New York Times сообщило со ссылкой на источники с Ближнего Востока.

США и Израиль ведут интенсивную подготовку, самую масштабную с момента вступления в силу режима прекращения огня, к возможному возобновлению атак против Ирана уже на следующей неделе.

The New York Times

Трамп же заявил, что для мира в регионе будет достаточно, если Иран на 20 лет прекратит любую ядерную деятельность. От помощи Китая в этом вопросе американский лидер отказался.

США заморозила поставки оружия Тайваню

Трамп отметил, что последнюю партию на $ 12 млрд пока поставили на паузу. Однако общая политика США в отношении Тайваня не изменилась. Штаты не выступают против независимого Тайваня, но и не поддерживают его.

Я не хочу, чтобы кто-то пошел по пути независимости, ведь, как вы знаете, предполагалось, что нам нужно будет преодолеть 9 500 миль, чтобы вести войну. Не хочу этого.

Дональд Трамп

Шахматы предложили сделать обязательным предметом в школе

Эта игра поможет детям и подросткам развивать логическое и стратегическое мышление, концентрировать внимание и даже лучше ощущать время, уверен замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Предлагаю внедрить шахматы в каждой школе сначала как факультатив, а потом как обязательный предмет. О пользе шахмат для развития мышления написано немало.

Владислав Гриб
заместитель секретаря ОП РФ

По его словам, в зарубежных странах эта практика уже прижилась.

Россиян обманывают на Бали с помощью обязательных анкет

Аферисты запускают сайты-клоны, которые предлагают туристам быстрое заполнение и оформление анкет, обязательных для въезда в страну. Стоимость этой услуги может достигать € 100. Мошенники выдают ее за обязательную, но на самом деле эти опросники бесплатные, напомнили в Ассоциация отелей и ресторанов Бали. Анкета All Indonesia Arrival Card располагается на официальном сайте иммиграции Индонезии и оформить ее нужно перед поездкой.

Школьников разводят перед экзаменами

Мошенники обзванивают выпускников и представляются сотрудниками школ, экзаменационных комиссий и других профильных ведомств. Они предлагают зарегистрироваться для сдачи экзаменов и таким образом выманивают из подростков коды в СМС или отправляют по вредоносной ссылке.