Поездка Путина в Китай, планы США на бомбежку Ирана и обман школьников из-за ЕГЭ. Главное к утру 16 мая
Путин посетит Китай 19-20 мая
Во время поездки российский президент встретится c Си Цзиньпином и обсудит углубление двусторонних отношений между странами. Помимо этого, Путин обсудит с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном перспективы торговли и экономики двух стран.
Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО
Этот документ упростит и сделает получение льгот и субсидий для бойцов СВО и членов их семей более понятным и унифицированным. В указе прописано, как власти регионов должны:
- помогать участникам СВО находить работу;
- предоставлять медицинскую помощь и лечение в санаториях вне очереди;
- сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для семей погибших бойцов.
Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Приднестровья
Теперь совершеннолетние и дееспособные люди, которые живут в Приднестровье в момент подписания указа, смогут получить российский паспорт без выполнения всех необходимых условий. Например, им не придется жить в России 5 лет, чтобы получить гражданство, сдавать экзамен на знание русского языка, российской истории и законодательства.
Для несовершеннолетних или недееспособных жителей этого региона в указе прописали особый порядок получения паспорта РФ.
США и Израиль могут возобновить удары по Ирану
Продолжение военной операции может начаться уже на этих выходных — до 17 мая. Об этом The New York Times сообщило со ссылкой на источники с Ближнего Востока.
США и Израиль ведут интенсивную подготовку, самую масштабную с момента вступления в силу режима прекращения огня, к возможному возобновлению атак против Ирана уже на следующей неделе.
США заморозила поставки оружия Тайваню
Я не хочу, чтобы кто-то пошел по пути независимости, ведь, как вы знаете, предполагалось, что нам нужно будет преодолеть 9 500 миль, чтобы вести войну. Не хочу этого.
Шахматы предложили сделать обязательным предметом в школе
Эта игра поможет детям и подросткам развивать логическое и стратегическое мышление, концентрировать внимание и даже лучше ощущать время, уверен замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Предлагаю внедрить шахматы в каждой школе сначала как факультатив, а потом как обязательный предмет. О пользе шахмат для развития мышления написано немало.
По его словам, в зарубежных странах эта практика уже прижилась.
Россиян обманывают на Бали с помощью обязательных анкет
Аферисты запускают сайты-клоны, которые предлагают туристам быстрое заполнение и оформление анкет, обязательных для въезда в страну. Стоимость этой услуги может достигать € 100. Мошенники выдают ее за обязательную, но на самом деле эти опросники бесплатные, напомнили в Ассоциация отелей и ресторанов Бали. Анкета All Indonesia Arrival Card располагается на официальном сайте иммиграции Индонезии и оформить ее нужно перед поездкой.
Школьников разводят перед экзаменами
Мошенники обзванивают выпускников и представляются сотрудниками школ, экзаменационных комиссий и других профильных ведомств. Они предлагают зарегистрироваться для сдачи экзаменов и таким образом выманивают из подростков коды в СМС или отправляют по вредоносной ссылке.