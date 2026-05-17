Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая

За сутки ВСУ выпустили по Московскому региону 130 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Три человека погибли, 17 получили ранения. Помимо этого, пострадало несколько домов и предприятий:

на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) возле проходной упали обломки, пострадала смена строителей и повредило три дома;

в Химках (мкр. Старбеево) задело частный дом, одна женщина погибла, один человек находится под завалами;

в деревне Погорелки (Мытищи) дрон попал в строящийся дом, погибли мужчина и женщина, пострадал еще один дом;

в Красногорске (мкр. Путилково) задело многоэтажное здание, пострадало несколько квартир;

в Истре (Дедовск) повредило многоквартирный дом и шесть коттеджей (Агрогородок), пострадали трое мужчин и одна женщина;

в Наро-Фоминском округе (Субботино) загорелся участок, пострадавших нет;

Помимо этого, при атаке дронов задело несколько инфраструктурных объектов, заявил губернатор области Андрей Воробьев, но не уточнил, какие именно.