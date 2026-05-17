Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Украинские дроны атаковали Москву и Подмосковье
За сутки ВСУ выпустили по Московскому региону 130 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Три человека погибли, 17 получили ранения. Помимо этого, пострадало несколько домов и предприятий:
- на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) возле проходной упали обломки, пострадала смена строителей и повредило три дома;
- в Химках (мкр. Старбеево) задело частный дом, одна женщина погибла, один человек находится под завалами;
- в деревне Погорелки (Мытищи) дрон попал в строящийся дом, погибли мужчина и женщина, пострадал еще один дом;
- в Красногорске (мкр. Путилково) задело многоэтажное здание, пострадало несколько квартир;
- в Истре (Дедовск) повредило многоквартирный дом и шесть коттеджей (Агрогородок), пострадали трое мужчин и одна женщина;
- в Наро-Фоминском округе (Субботино) загорелся участок, пострадавших нет;
Помимо этого, при атаке дронов задело несколько инфраструктурных объектов, заявил губернатор области Андрей Воробьев, но не уточнил, какие именно.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших обязательно поможем.
По данным Минобороны России, всего за ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили более 550 украинских дронов. Атаке подверглись:
- Белгородская область;
- Брянская область;
- Воронежская область;
- Калужская область;
- Курская область;
- Липецкая область;
- Орловская область;
- Псковская область;
- Ростовская область;
- Смоленская область;
- Тверская область;
- Тульская область;
- Краснодарский край;
- Московский регион;
- Крым;
- акватория Черного моря;
- акватория Азовского моря.
В Белгородской области погиб один человек, сообщили в оперштабе.
В Шебекинском округе в селе Нежеголь сегодня ночью FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. От полученных травм водитель, к сожалению, скончался на месте. Личность погибшего устанавливается.
Болгария победила на «Евровидении»
Впервые в истории победительницей на «Евровидении» стала участница от Болгарии. Певица Дара с песней Bangaranga набрала 516 баллов, значительно оторвавшись от израильского исполнителя, взявшего второе место, — на 173 балла. Третью строчку заняла Румыния.
Я чувствую себя прекрасно, но не понимаю, что происходит. Моя работа — быть на сцене, исполнять песню, открывать свое сердце, излучать свет и любовь, остальное — это баллы. Я не могу поверить в происходящее!
Победе болгарской участнице помог российский эстрадный певец Филипп Киркоров, по крайней мере, он так сам заявил. Он создал для нее хит, привлек композитора Димитриса Контопулоса (автора песен Сергея Лазарева для «Евровидения») и режиссера Фредрика Ридмана, который работал с победителями 2015 и 2024 годов.
В Петербурге арестовали мигрантов, устроивших массовую драку из-за поцелуя*
В Санкт-Петербурге суд арестовал на два месяца 16 участников массовой драки на птицефабрике «Синявинская» в Ленинградской области. Около 60 рабочих из Узбекистана и Бангладеш 12 мая устроили там потасовку, в ход шли камни и черенки от лопат.
Причиной медиа называют поцелуй — якобы рабочий из Бангладеш проявил симпатию к коллеге из Средней Азии*. Конфликт между мигрантами вспыхивал несколько раз за день, но службе безопасности удавалось его прекратить. Однако финальную драку в общежитии остановить не вышло.
*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.
ВОЗ заявила об эпидемии Эболы
Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной — теперь она уже представляет опасность для других государств.
Точное количество зараженных и их местонахождение пока неизвестны, однако в Конго подтверждено 13 случаев заболевания, четыре из них закончились летально. Помимо этого, есть еще 246 неподтвержденных случаев заражения, эксперты проверяют информацию о возможной смерти еще 65 человек.
Во Франции умер старейший пес в мире
Папийон Лазар скончался в возрасте 30 лет на руках у новой хозяйки. Она забрала его из приюта, куда он попал после смерти предыдущей владелицы. Женщина призналась, что пес в последние дни все время спал, плохо видел и слышал, но все равно был «живым и очаровательным».
Особенность Лазара в том, что обычно папийоны живут не более 15 лет, но он установил рекорд. Правда, в Книгу рекордов Гиннесса он не попал — при жизни никто не подал организаторам заявку, а после смерти Лазара этого сделать уже не выйдет.