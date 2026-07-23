Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов

Власти обсуждают стратегию развития «Госуслуг» до 2035 года, в рамках которой портал может получить функции социальной сети. Среди возможных нововведений — семейные чаты, тематические сообщества, лента новостей о событиях, календарь, агрегатор мероприятий и система достижений («ачивки») с бонусами от партнеров.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что рассматривается развитие «Госуслуг» как универсальной цифровой платформы для взаимодействия граждан, бизнеса и государства. При этом подчеркнули, что окончательные решения пока не приняты.

По задумке, пользователи смогут общаться с близкими в доверенных чатах, оформлять госуслуги по поручению родственников, получать рекомендации по мероприятиям и создавать собственные события.