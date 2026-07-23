Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
ЕС не смог согласовать новые санкции против России из-за Греции
Афины выступили против ограничений на перевозку российского СПГ европейскими судами в третьи страны, опасаясь крупных убытков для своих судовладельцев, сообщают СМИ.
В качестве компромисса Евросоюз готов разрешить перевозки российского СПГ еще как минимум на год с ограничением объемов, пишет Financial Times. По данным издания, это позволит греческой компании Dynagas продолжить транспортировку российского газа.
Атаки БПЛА в российских регионах за ночь. Что известно
В Новоспасском районе Ульяновской области беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). На месте работают экстренные службы, возникший пожар тушат, сообщил губернатор региона Алексей Русских. Информацию о пострадавших он не привел.
В Воронежской области после атаки БПЛА есть серьезные последствия и пострадавшие, передал губернатор региона Александр Гусев.
«Госуслуги» могут превратить в цифровую экосистему с чатами и лентой новостей
Власти обсуждают стратегию развития «Госуслуг» до 2035 года, в рамках которой портал может получить функции социальной сети. Среди возможных нововведений — семейные чаты, тематические сообщества, лента новостей о событиях, календарь, агрегатор мероприятий и система достижений («ачивки») с бонусами от партнеров.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что рассматривается развитие «Госуслуг» как универсальной цифровой платформы для взаимодействия граждан, бизнеса и государства. При этом подчеркнули, что окончательные решения пока не приняты.
По задумке, пользователи смогут общаться с близкими в доверенных чатах, оформлять госуслуги по поручению родственников, получать рекомендации по мероприятиям и создавать собственные события.
Мошенники начали использовать фальшивые чат-боты «Почты России»
Аферисты начали звонить россиянам от имени сотрудников «Почты России» и сообщать о якобы необходимости уточнить адрес для получения письма или посылки.
Затем жертву просят перейти в Telegram и воспользоваться «официальным» чат-ботом.
На самом деле чат-бот оказывается поддельным. С его помощью злоумышленники пытаются получить персональные данные, доступ к аккаунтам или выманить код из СМС.
В ряде регионов России резко выросла подростковая преступность
В России по итогам первого полугодия 2026 года число несовершеннолетних, совершивших преступления, выросло на 945 человек по сравнению с прошлым годом — до 11 429.
Самый высокий рост зафиксирован в:
- Чечне;
- Чукотском автономном округе;
- Кабардино-Балкарии;
- Северной Осетии — Алании;
- Пензенской области.
В этих регионах число подростков, совершивших преступления, увеличилось более чем в два раза.
При этом в Уральском и Дальневосточном федеральных округах, наоборот, зафиксировали снижение подростковой преступности.
В Татарстане введут штрафы для работодателей за отказ брать участников СВО
Работодателей в республике начнут штрафовать за невыполнение квоты по трудоустройству ветеранов СВО. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госсовета.
С 2027 года компании с численностью более 200 сотрудников должны будут выделять 1% рабочих мест для участников СВО. За нарушение требования должностным лицам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей, организациям — от 50 до 100 тысяч рублей. Контролировать соблюдение нормы будет Минтруд Татарстана.
В Петербурге предложили ввести права для электросамокатчиков
В Санкт-Петербурге предложили создать отдельную категорию водительских удостоверений для пользователей средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты.
С такой инициативой выступил замначальника управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов.
По его словам, рост популярности электросамокатов требует дополнительных мер контроля. В частности, сервисы аренды могут обязать проверять наличие такого удостоверения перед выдачей самоката.