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23 июля 2026, 07:40

Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов

Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Власти обсуждают добавление новых функций на «Госуслуги». На платформе могут появиться тематические чаты, лента новостей и система достижений с бонусами. Тем временем мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников «Почты России» и заманивать их в поддельные чат-боты, чтобы получить письмо или посылку. О росте подростковой преступности в ряде регионов, разногласиях в ЕС по новым санкциям, предложении ввести права для самокатчиков и других событиях — читайте в дайджесте.

ЕС не смог согласовать новые санкции против России из-за Греции

Афины выступили против ограничений на перевозку российского СПГ европейскими судами в третьи страны, опасаясь крупных убытков для своих судовладельцев, сообщают СМИ.

В качестве компромисса Евросоюз готов разрешить перевозки российского СПГ еще как минимум на год с ограничением объемов, пишет Financial Times. По данным издания, это позволит греческой компании Dynagas продолжить транспортировку российского газа.

Атаки БПЛА в российских регионах за ночь. Что известно

В Новоспасском районе Ульяновской области беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). На месте работают экстренные службы, возникший пожар тушат, сообщил губернатор региона Алексей Русских. Информацию о пострадавших он не привел.

В Воронежской области после атаки БПЛА есть серьезные последствия и пострадавшие, передал губернатор региона Александр Гусев.

«Госуслуги» могут превратить в цифровую экосистему с чатами и лентой новостей

Власти обсуждают стратегию развития «Госуслуг» до 2035 года, в рамках которой портал может получить функции социальной сети. Среди возможных нововведений — семейные чаты, тематические сообщества, лента новостей о событиях, календарь, агрегатор мероприятий и система достижений («ачивки») с бонусами от партнеров.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что рассматривается развитие «Госуслуг» как универсальной цифровой платформы для взаимодействия граждан, бизнеса и государства. При этом подчеркнули, что окончательные решения пока не приняты.

По задумке, пользователи смогут общаться с близкими в доверенных чатах, оформлять госуслуги по поручению родственников, получать рекомендации по мероприятиям и создавать собственные события.

Мошенники начали использовать фальшивые чат-боты «Почты России»

Аферисты начали звонить россиянам от имени сотрудников «Почты России» и сообщать о якобы необходимости уточнить адрес для получения письма или посылки.

Затем жертву просят перейти в Telegram и воспользоваться «официальным» чат-ботом.

На самом деле чат-бот оказывается поддельным. С его помощью злоумышленники пытаются получить персональные данные, доступ к аккаунтам или выманить код из СМС.

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В ряде регионов России резко выросла подростковая преступность

В России по итогам первого полугодия 2026 года число несовершеннолетних, совершивших преступления, выросло на 945 человек по сравнению с прошлым годом — до 11 429.

Самый высокий рост зафиксирован в:

  • Чечне;
  • Чукотском автономном округе;
  • Кабардино-Балкарии;
  • Северной Осетии — Алании;
  • Пензенской области.

В этих регионах число подростков, совершивших преступления, увеличилось более чем в два раза.

При этом в Уральском и Дальневосточном федеральных округах, наоборот, зафиксировали снижение подростковой преступности.

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В Татарстане введут штрафы для работодателей за отказ брать участников СВО

Работодателей в республике начнут штрафовать за невыполнение квоты по трудоустройству ветеранов СВО. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госсовета.

С 2027 года компании с численностью более 200 сотрудников должны будут выделять 1% рабочих мест для участников СВО. За нарушение требования должностным лицам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей, организациям — от 50 до 100 тысяч рублей. Контролировать соблюдение нормы будет Минтруд Татарстана.

В Петербурге предложили ввести права для электросамокатчиков

В Санкт-Петербурге предложили создать отдельную категорию водительских удостоверений для пользователей средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты.

С такой инициативой выступил замначальника управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов.

По его словам, рост популярности электросамокатов требует дополнительных мер контроля. В частности, сервисы аренды могут обязать проверять наличие такого удостоверения перед выдачей самоката.

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