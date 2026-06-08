Правда ли, что мошенники с 1 июля смогут воровать недвижимость по биометрииРазбираемся, миф или реальный риск
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Как изменятся правила электронных сделок
Сейчас, чтобы провести дистанционную сделку, нужно заранее подать в Росреестр заявление о том, что вы согласны использовать электронную подпись. С 1 июля реально будет обойтись без этой формальности.
Личность участника сделки можно будет подтвердить через Единую биометрическую систему (ЕБС). Это государственная система, где хранятся наши биометрические данные — например, фотографии лица и записи голоса.
Чтобы провести сделку полностью удаленно, понадобятся три вещи: электронный пакет документов, усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) и подтвержденная биометрия в системе ЕБС.
Есть три уровня биометрии:
- Упрощенная. Вы оформляете ее через приложение и используете для оплаты товаров.
- Стандартная. Тоже делаете через телефон, но система просит загранпаспорт нового образца. Это дает доступ к госуслугам.
- Подтвержденная. Вы записываете ее только лично через специальную камеру в банке. Именно она позволяет открывать счета или дистанционно получать электронную подпись.
Новый способ касается только электронных процедур купли-продажи, дарения или регистрации перехода права собственности. Аренда квартир под это правило не попадает.
При этом обычные офлайн-сделки никуда не исчезают. Вы можете пойти к нотариусу или в МФЦ с паспортом и подписать все бумаги на месте. В удаленном формате использовать новые технологии никто не заставит.
Увеличивает ли это риск стать жертвой мошенников
Блогеры уже рассказывают, что с 1 июля чуть ли не любую квартиру можно будет продать таким образом без ведома владельца. Якобы злоумышленники легко украдут биометрию — запишут разговоры по телефону, а фото возьмут из соцсетей.
Опрошенные нами юристы уверены: паниковать не стоит.
Сценарий с кражей биометрии для того, чтобы продать чью-либо квартиру, пока находится скорее в области фантастики. По крайней мере, это очень сложная операция, так как система выстроена достаточно надежно.
Мошенникам потребуется получить доступ сразу к аккаунту на «Госуслугах», электронной подписи и биометрии. Риск, что это случится, крайне низкий, считает Полянская. Особенно для тех, кто соблюдает базовые требования безопасности.
По ее словам, этот риск не выше, чем при сделках с бумажными документами. То есть он ненулевой.
Любая дистанционная процедура расширяет поле для социальной инженерии, фишинга, компрометации аккаунтов, незаконного получения электронной подписи и повышает связанные с этим риски.
Как не дать мошенникам украсть квартиру
Чтобы снизить риски, юристы советуют установить самозапрет на совершение сделок с недвижимостью и снимать его при необходимости. Сделать это можно на портале госуслуг.
- Войдите в личный кабинет на «Госуслугах». Вам понадобится подтвержденная учетная запись.
- Найдите услугу «Запрет на действия с недвижимостью без личного участия».
- Введите кадастровый номер и точный адрес. Эти данные лежат в выписке из ЕГРН или в старом зеленом свидетельстве о собственности. Скорее всего, они уже будут подгружены на «Госуслуги».
- Подпишите и отправьте заявление.
- Ожидайте. Спустя пять рабочих дней информация появится в системе
Если кто-то попытается провести удаленную сделку от вашего имени, Росреестр просто вернет документы без рассмотрения. Никакая биометрия или доверенность не помогут злоумышленникам обойти это препятствие.
ФАКТ
Запрет не сработает только в одном случае: если жилье забирают по решению суда за долги
Но стопроцентной гарантии не дает даже эта мера. Самозапрет защищает только от удаленной подачи документов через электронные сервисы, напоминает Полянская. Аферист может качественно подделать вашу подпись на бумаге и прийти с ней в МФЦ.
Что еще стоит знать о дистанционной процедуре продажи квартиры с помощью биометрии
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Биометрия подтверждает только то, что операцию совершает конкретный человек. При этом она ничего не говорит о том, имеет ли это лицо право продавать квартиру, не находится ли объект под арестом, есть ли обременения, не нарушены ли права несовершеннолетних при использовании материнского капитала и так далее.
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Биометрические данные хранятся 5 лет. Это означает, что если один раз сдать биометрию, она будет действовать достаточно долго. С одной стороны, это удобно. С другой стороны, если цифровые данные когда-либо утекут, такая уязвимость может сохраняться длительное время.
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Удаленная торговля жильем постепенно становится привычным сценарием. Новые правила открывают больше возможностей купить или продать дом далеко от текущего места жительства. Но чтобы спать спокойно, не забывайте беречь свои пароли и трезво оценивать риски.