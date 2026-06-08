Как изменятся правила электронных сделок

Сейчас, чтобы провести дистанционную сделку, нужно заранее подать в Росреестр заявление о том, что вы согласны использовать электронную подпись. С 1 июля реально будет обойтись без этой формальности.

Личность участника сделки можно будет подтвердить через Единую биометрическую систему (ЕБС). Это государственная система, где хранятся наши биометрические данные — например, фотографии лица и записи голоса.

Чтобы провести сделку полностью удаленно, понадобятся три вещи: электронный пакет документов, усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) и подтвержденная биометрия в системе ЕБС.