Главное к утру 24 июня. Новое ограничение по семейной ипотеке, сокращение контрольных в школе и предупреждение о смерчах.

В России могут сократить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке до 15 лет с 1 июля.

Сейчас семейная ипотека выдается под 6% годовых, а разницу банкам компенсирует государство. По новым правилам субсидирование может действовать только первые 15 лет после оформления кредита. После этого ставка будет расти до рыночного уровня.

В этом случае она будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка + 2 процентных пункта» для обычного жилья и «ключевая ставка + 2,5 п. п.» для ИЖС.

По данным пресс-службы Минфина и Минстроя, параметры программы находятся в разработке.