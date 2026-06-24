Главное к утру 24 июня. Новое ограничение по семейной ипотеке, сокращение контрольных в школе и предупреждение о смерчах.
Атаки беспилотников на российские регионы. Что произошло за ночь
В результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Севастополь остался без электричества, сообщил глава города Михаил Развожаев. Он отметил, что специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет.
В Белгородской области в Вейделевском округе во время атаки со стороны ВСУ от взрыва беспилотника погиб мужчина. Еще одна женщина получила ранения, передал оперштаб региона.
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Срок льготной семейной ипотеки могут ограничить 15 годами
В России могут сократить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке до 15 лет с 1 июля.
Сейчас семейная ипотека выдается под 6% годовых, а разницу банкам компенсирует государство. По новым правилам субсидирование может действовать только первые 15 лет после оформления кредита. После этого ставка будет расти до рыночного уровня.
В этом случае она будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка + 2 процентных пункта» для обычного жилья и «ключевая ставка + 2,5 п. п.» для ИЖС.
По данным пресс-службы Минфина и Минстроя, параметры программы находятся в разработке.
В России изучат риски эксплуатации праворульных автомобилей
Российские ведомства начали оценку безопасности использования автомобилей с правым расположением руля. Анализ проводят МВД, Минпромторг, Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт и Минтранс.
Доклад о рисках эксплуатации праворульных машин ожидается до 2028 года.
Минпросвещения сократило число контрольных работ в школах
Минпросвещения России уменьшило количество контрольных и проверочных работ в школах. Теперь их максимальный объем не должен превышать 10% от общего учебного времени, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, из расписания убрали дублирующие и лишние проверки.
Также школьную программу синхронизировали с ОГЭ и ЕГЭ: на экзаменах будут проверять только тот материал, который ученики действительно проходят в школе.
Мошенники активизировали схемы обмана абитуриентов
Самая распространенная — звонки от имени приемных комиссий. Злоумышленники обещают помочь с поступлением на бюджет, отправляют ссылки на поддельные сайты «Госуслуг» и похищают логины, пароли и коды из СМС, объяснил эксперт по ИБ Дмитрий Морев.
Также преступники создают фейковые сайты вузов и формы подачи документов. С помощью ИИ они могут быстро подготовить письма, похожие на официальные сообщения. На таких ресурсах у абитуриентов выманивают персональные данные и деньги за несуществующие услуги.
Еще одна схема — продажа «гарантированного зачисления». Вместо обещанной помощи жертвы получают вредоносные файлы.
В России создадут электронную Красную книгу
Она объединит все существующие издания с советских времен, сообщил директор Единого научного центра Минприроды РФ Александр Закондырин.
Новая база должна собрать информацию о редких видах животных и растений из федеральной и региональных Красных книг.
В ней будут отображаться данные о происхождении видов, изменениях их численности и местах обитания.
Ученый предупредил о риске новых смерчей на Урале
В ближайшие дни смерчи могут появиться на востоке Свердловской области, в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил профессор Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов. Он добавил, что риск возникновения смерчей сохраняется до конца недели.
Вечером 22 июня смерч прошел в городе Кушве Свердловской области. Стихия повредила сотню домов, десятки автомобилей, деревья и линии электропередачи. В результате пострадали 16 человек.
Илон Маск перестал быть долларовым триллионером
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск лишился статуса первого в истории долларового триллионера. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние сократилось на $118 млрд и сейчас оценивается примерно в $957 млрд.
Снижение произошло после падения стоимости акций SpaceX: бумаги компании подешевели примерно на 10%. Маск пробыл в статусе триллионера всего 12 дней.