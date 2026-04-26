Массированная атака дронов, отказ США от переговоров с Ираном и стрельба на ужине Трампа. Главное к утру 26 апреля

Мероприятие, посвященное Ассоциации корреспондентов с аккредитацией в Белом доме, проходило в калифорнийском отеле Washington Hilton вечером 25 апреля. В разгар ужина где-то вне зала послышались выстрелы. Сотрудники Секретной службы быстро закрыли собой Дональда Трампа и вывели его из зала вместе с Меланией Трамп и пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт.

Нападавшим оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен. Охрана остановила его и обезвредила; в воскресенье, 26 апреля, над ним пройдет суд. Во время атаки никто не погиб, но в одного из агентов пуля все же попала. Она угодила в бронежилет.

По словам Трампа, случившееся вряд ли связано с ситуацией в Иране, но наверняка говорить всегда трудно. При этом своя теория о покушении у него есть.