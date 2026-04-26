26 апреля 2026, 07:15

Массированная атака дронов, отказ США от переговоров с Ираном и стрельба на ужине Трампа. Главное к утру 26 апреля

Более 200 украинских дронов атаковали за ночь Россию, есть погибший и раненые. Обломки беспилотников повредили больницу в Севастополе. Оказался поврежден и трубопровод с серной кислотой в Череповце, несколько человек получили сильные химические ожоги. Тем временем в Штатах Трампу пришлось срочно прервать официальный ужин с прессой из-за стрельбы. Также в утреннем дайджесте: провал переговоров США и Ирана, встреча Володина с Ким Чен Ыном и другие события.

Над Россией за ночь сбили более 200 дронов

Ночью и утром 26 апреля российские военные перехватили 203 украинских беспилотника над 16 регионами страны, сообщает Минобороны РФ.

Какие регионы подверглись атаке
  • Белгородская область;
  • Брянская область;
  • Вологодская область;
  • Владимирская область;
  • Воронежская область;
  • Калужская область;
  • Липецкая область;
  • Новгородская область;
  • Ростовская область;
  • Рязанская область;
  • Смоленская область;
  • Тверская область;
  • Ярославская область;
  • Московский регион;
  • Крым.

Одной из самых массированных атак подвергся Севастополь — город пережил налет 71 дрона. Были повреждены 34 многоэтажки и 17 частных домов, а также пять машин горожан. Обломки одного из дронов врезались в больницу, ранив человека.

Всего во время налета погиб человек, а четыре местных жителя были ранены.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что части беспилотника упали на железную дорогу и задели контактную линию. Из-за этого могут задержаться электрички.

В Вологодской области из-за БПЛА прорвало трубопровод с серной кислотой

Атака украинского дрона повредила трубопровод с серной кислотой предприятия АО «Апатит» в Череповце, рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Пять человек получили химические ожоги, их увезли в больницу. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Утечку кислоты специалистам уже удалось устранить. Филимонов добавил, что сильного выброса химикатов в воздух не произошло.

Трамп отменил новый раунд переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер не поедут в Пакистан на переговоры с Ираном.

Американский лидер объяснил: Вашингтон не устроило последнее мирное предложение Тегерана. А позднее добавил в соцсетях, что иранские власти «не знают, кто у них главный».

В Иране назвали условие возобновления диалога с США

Иранский президент Масуд Пезешкиан в беседе с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом объяснил, что Тегеран не станет говорить с Вашингтоном, пока Штаты не выполнят условия, которые выдвигает Исламская Республика.

Одно из главных требований — снятие морской блокады судов и портов Ирана. Кроме того, Тегерану в целом не нравится тактика давления со стороны Вашнгтона, уточнил Пезешкиан.

На Трампа совершили покушение во время торжественного ужина

Мероприятие, посвященное Ассоциации корреспондентов с аккредитацией в Белом доме, проходило в калифорнийском отеле Washington Hilton вечером 25 апреля. В разгар ужина где-то вне зала послышались выстрелы. Сотрудники Секретной службы быстро закрыли собой Дональда Трампа и вывели его из зала вместе с Меланией Трамп и пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт.

Нападавшим оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен. Охрана остановила его и обезвредила; в воскресенье, 26 апреля, над ним пройдет суд. Во время атаки никто не погиб, но в одного из агентов пуля все же попала. Она угодила в бронежилет.

По словам Трампа, случившееся вряд ли связано с ситуацией в Иране, но наверняка говорить всегда трудно. При этом своя теория о покушении у него есть.

Я многое сделал. Мы многое сделали. Мы взяли эту страну — а мы многие годы были посмешищем — и (сделали так, что) теперь у нас самая успешная страна в мире. Мы изменили эту страну. И есть много людей, которым это не нравится. Думаю, в этом и ответ.

Дональд Трамп
президент США

Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прибыл с визитом в столицу Северной Кореи. Главе государства он передал благодарность от Владимира Путина за помощь в освобождении Курской области.

Слова благодарности Вам, уважаемый товарищ Ким Чен Ын, корейскому народу за братскую поддержку в освобождении курской земли, когда корейские солдаты плечом к плечу сражались с нашими солдатами и офицерами, освобождая российскую землю от украинских нацистов. Мы вместе чтим память о тех героях, которые погибли, отдавая свою жизнь за свободу нашей Родины. Это действительно шаг друга.

Вячеслав Володин
председатель Государственной думы РФ

Помимо этого, Володин от лица российского президента поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на должность председателя партии.

Россиянам рекомендовали отменить поездки в Мали

Российским туристам, которые запланировали отдых в Мали, настоятельно посоветовали отказаться на время от посещения африканской страны. А тем, кто уже оказался в Мали во время беспорядков, рекомендовали в первую очередь заняться собственной безопасностью.

25 апреля 250 боевиков заняли столицу государства Бамако и еще четыре прилегающих района: Кидаль, Гао, Севар и Кати. Правительственным войскам удалось отбить нападение, и теперь они занимаются зачисткой территории и ликвидацией оставшихся группировок, в обучении которых подозревают западные силы.

По данным российского посольства, пострадавших среди россиян нет.

Россиян обманывают на деньги в подставных соседских чатах

Мошенники разработали новую схему — россиянам предлагают добавиться в соседский чат, чтобы обсуждать вопросы благосостояния дома. От них требуется проголосовать за желаемые изменения, но для этого нужно прислать «цифровой идентификатор», который придет в СМС. После этого жертве приходят сообщения якобы из «Госуслуг» о множественных попытках взлома.

Далее афера развивается по-разному. Жертва может сама звонить по указанному телефону в техподдержку, чтобы спасти свой аккаунт. Или же ей могут звонить лжесиловики, которые заявляют, что в базе есть доверенность жертвы о том, что террористы могут распоряжаться ее средствами. Но ситуацию улучшить можно, переведя деньги на особый счет, а дальше — по классической схеме.