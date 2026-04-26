Массированная атака дронов, отказ США от переговоров с Ираном и стрельба на ужине Трампа. Главное к утру 26 апреля
Над Россией за ночь сбили более 200 дронов
Ночью и утром 26 апреля российские военные перехватили 203 украинских беспилотника над 16 регионами страны, сообщает Минобороны РФ.
- Белгородская область;
- Брянская область;
- Вологодская область;
- Владимирская область;
- Воронежская область;
- Калужская область;
- Липецкая область;
- Новгородская область;
- Ростовская область;
- Рязанская область;
- Смоленская область;
- Тверская область;
- Ярославская область;
- Московский регион;
- Крым.
Одной из самых массированных атак подвергся Севастополь — город пережил налет 71 дрона. Были повреждены 34 многоэтажки и 17 частных домов, а также пять машин горожан. Обломки одного из дронов врезались в больницу, ранив человека.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что части беспилотника упали на железную дорогу и задели контактную линию. Из-за этого могут задержаться электрички.
В Вологодской области из-за БПЛА прорвало трубопровод с серной кислотой
Атака украинского дрона повредила трубопровод с серной кислотой предприятия АО «Апатит» в Череповце, рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Пять человек получили химические ожоги, их увезли в больницу. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.
Утечку кислоты специалистам уже удалось устранить. Филимонов добавил, что сильного выброса химикатов в воздух не произошло.
Трамп отменил новый раунд переговоров с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер не поедут в Пакистан на переговоры с Ираном.
Американский лидер объяснил: Вашингтон не устроило последнее мирное предложение Тегерана. А позднее добавил в соцсетях, что иранские власти «не знают, кто у них главный».
В Иране назвали условие возобновления диалога с США
Иранский президент Масуд Пезешкиан в беседе с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом объяснил, что Тегеран не станет говорить с Вашингтоном, пока Штаты не выполнят условия, которые выдвигает Исламская Республика.
Одно из главных требований — снятие морской блокады судов и портов Ирана. Кроме того, Тегерану в целом не нравится тактика давления со стороны Вашнгтона, уточнил Пезешкиан.
На Трампа совершили покушение во время торжественного ужина
Мероприятие, посвященное Ассоциации корреспондентов с аккредитацией в Белом доме, проходило в калифорнийском отеле Washington Hilton вечером 25 апреля. В разгар ужина где-то вне зала послышались выстрелы. Сотрудники Секретной службы быстро закрыли собой Дональда Трампа и вывели его из зала вместе с Меланией Трамп и пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт.
Нападавшим оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен. Охрана остановила его и обезвредила; в воскресенье, 26 апреля, над ним пройдет суд. Во время атаки никто не погиб, но в одного из агентов пуля все же попала. Она угодила в бронежилет.
По словам Трампа, случившееся вряд ли связано с ситуацией в Иране, но наверняка говорить всегда трудно. При этом своя теория о покушении у него есть.
Я многое сделал. Мы многое сделали. Мы взяли эту страну — а мы многие годы были посмешищем — и (сделали так, что) теперь у нас самая успешная страна в мире. Мы изменили эту страну. И есть много людей, которым это не нравится. Думаю, в этом и ответ.
Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прибыл с визитом в столицу Северной Кореи. Главе государства он передал благодарность от Владимира Путина за помощь в освобождении Курской области.
Слова благодарности Вам, уважаемый товарищ Ким Чен Ын, корейскому народу за братскую поддержку в освобождении курской земли, когда корейские солдаты плечом к плечу сражались с нашими солдатами и офицерами, освобождая российскую землю от украинских нацистов. Мы вместе чтим память о тех героях, которые погибли, отдавая свою жизнь за свободу нашей Родины. Это действительно шаг друга.
Помимо этого, Володин от лица российского президента поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на должность председателя партии.
Россиянам рекомендовали отменить поездки в Мали
Российским туристам, которые запланировали отдых в Мали, настоятельно посоветовали отказаться на время от посещения африканской страны. А тем, кто уже оказался в Мали во время беспорядков, рекомендовали в первую очередь заняться собственной безопасностью.
25 апреля 250 боевиков заняли столицу государства Бамако и еще четыре прилегающих района: Кидаль, Гао, Севар и Кати. Правительственным войскам удалось отбить нападение, и теперь они занимаются зачисткой территории и ликвидацией оставшихся группировок, в обучении которых подозревают западные силы.
По данным российского посольства, пострадавших среди россиян нет.
Россиян обманывают на деньги в подставных соседских чатах
Мошенники разработали новую схему — россиянам предлагают добавиться в соседский чат, чтобы обсуждать вопросы благосостояния дома. От них требуется проголосовать за желаемые изменения, но для этого нужно прислать «цифровой идентификатор», который придет в СМС. После этого жертве приходят сообщения якобы из «Госуслуг» о множественных попытках взлома.
Далее афера развивается по-разному. Жертва может сама звонить по указанному телефону в техподдержку, чтобы спасти свой аккаунт. Или же ей могут звонить лжесиловики, которые заявляют, что в базе есть доверенность жертвы о том, что террористы могут распоряжаться ее средствами. Но ситуацию улучшить можно, переведя деньги на особый счет, а дальше — по классической схеме.