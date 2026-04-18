Лавров о переговорах с Украиной, тест для водителей каршеринга и «смерть» айфонов в России. Главное за 18 апреля

После стрельбы на улицах мужчина заперся в местном супермаркете и взял находившихся там людей в заложники. Сначала полиция вела с ним переговоры, а затем взяла магазин штурмом. Преступника ликвидировали.

По данным СМИ, стрелок раньше жил в Бахмуте, а затем переехал в Киев. Ему было 57 лет.

Утверждается также, что за несколько дней до стрельбы мужчину мобилизовали в ВСУ, но он сбежал из воинской части.