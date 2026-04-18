Лавров о переговорах с Украиной, тест для водителей каршеринга и «смерть» айфонов в России. Главное за 18 апреля
В Киеве мужчина открыл огонь по прохожим из винтовки. Есть погибшие
Вечером 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошло массовое убийство. Мужчина с охотничьей винтовкой вышел на улицу и начал стрелять в прохожих, которые просто попадались ему на пути.
Погибли пять человек. Еще 10 киевлян, включая одного ребенка, увезли в больницы.
После стрельбы на улицах мужчина заперся в местном супермаркете и взял находившихся там людей в заложники. Сначала полиция вела с ним переговоры, а затем взяла магазин штурмом. Преступника ликвидировали.
По данным СМИ, стрелок раньше жил в Бахмуте, а затем переехал в Киев. Ему было 57 лет.
Утверждается также, что за несколько дней до стрельбы мужчину мобилизовали в ВСУ, но он сбежал из воинской части.
Россия официально перестала считать переговоры по Украине своим приоритетом
Москва больше не считает приоритетной для себя тему переговоров об урегулировании украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме в Анталье.
Тема возобновления переговоров не является приоритетом номер один в наших делах. Мы никому переговоры не навязывали, мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то за нами дело не станет.
При этом Лавров добавил, что власти России положительно относятся к возможности возобновить диалог по Украине в Стамбуле.
На фоне слов министра РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве Турции сообщило, что Анкара активно работает над восстановлением переговоров в ближайшее время.
Кроме того, турецкие СМИ рассказали, что на форуме может пройти закрытая встреча Лаврова с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Тему встречи журналисты не уточнили.
В последние месяцы переговоры об урегулировании велись в трехстороннем формате: США — Россия — Украина. Однако в марте МИД РФ сообщил о паузе в диалоге. А 12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посредничество США временно остановлено из-за «загруженности» Вашингтона.
Последние на текущий момент трехсторонние переговоры прошли в Женеве 17–18 февраля. На них стороны обсуждали территориальные вопросы.
Иран снова перекрыл Ормузский пролив из-за «пиратства» США
Иран вновь запретил торговым судам других стран проходить через Ормузский пролив. Страна возобновила строгий военный контроль над водной торговой артерией Ближнего Востока спустя всего один день после введения послаблений для коммерческого транзита кораблей.
Причиной стала морская блокада Соединенных Штатов. Об этом сообщил генштаб армии Ирана.
«Теперь этот водный путь снова находится под строгим контролем иранских вооруженных сил», — указано в обращении.
Действия Вашингтона иранские военные назвали «пиратством», а Совбез республики заявил, что страна будет контролировать пролив, пока не завершится война.
Уже как минимум два грузовых корабля 18 апреля подверглись обстрелу при попытке пройти через Ормузский пролив, пишет Reuters. А еще 20 судов, которые собирались его пересечь, развернулись обратно.
Тем не менее Тегеран продолжает диалог с Вашингтоном через посредников. По данным агентства Tasnim, американские власти передали Ирану новые предложения по урегулированию конфликта через командующего армией Пакистана Асима Мунира. Их содержание не раскрывается.
Кроме того, пакистанская сторона хочет, чтобы делегации США и Ирана встретились в Исламабаде **26 апреля.
Однако Тегеран пока не соглашается на новый раунд переговоров, потому что американские корабли по-прежнему блокируют иранские порты.
В то же время президент Штатов Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме назвал переговоры с Ираном «очень хорошими». Но на фоне его слов Associated Press сообщило, что в Красное море вернулся американский авианосец USS Gerald R. Ford.
Новости транспорта: тесты на реакцию в каршеринге и изменения в ПДД для самокатов
В России ввели тесты на реакцию для водителей каршеринга. Технологию уже внедрили все московские операторы аренды авто. Тестирование нужно, чтобы человек мог объективно оценить свою концентрацию утром и вечером — в эти часы с большей вероятностью можно угодить в аварию.
Во время теста водителю нужно будет выполнить несколько простых заданий: быстро расставить по порядку цифры, выбрать правильные картинки и т. д.
Минтранс готовит изменения в ПДД для электросамокатов. Их могут разработать уже к июлю 2026-го, рассказал сенатор Артем Шейкин. Новые правила будут касаться также моноколес, мопедов и электровелосипедов.
По словам Шейкина, главное, чего хотят добиться власти, — распределить транспортные средства по городским дорогам так, чтобы они никому не мешали. Например, запретить любителям электровелосипедов ездить в местах, где собирается много людей.
Что еще важно: «айфоны-кирпичи», уникальная сеть против дронов и борьба Польши с российскими атлетами
Россияне массово стали жаловаться на превращение айфонов в «кирпичи». Пользователи утверждают, что в ночь на 18 апреля гаджеты попытались загрузить обновление iOS 26.4.1, однако не смогли его установить, из-за чего произошла блокировка. С проблемой помогает перепрошивка смартфона, но из-за этого с устройства пропадают все данные. Отмечается, что количество жалоб перевалило за несколько сотен.
Российские специалисты изобрели уникальную сеть против дронов.
Она называется «Дарвин-Z» и может сама затягивать дыры, появляющиеся после взрывов беспилотников.
Сделана такая сеть из полипропилена и весит 40 граммов на квадратный метр. «Дарвин-Z» может заменить рыбацкие сети, которые до сих пор используют в некоторых подразделениях для защиты от БПЛА.
В Брянской области женщина погибла из-за удара украинского беспилотника. Дрон атаковал пассажирский автобус в селе Чернооково, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Еще одна жительница села получила ранения — ее увезли в больницу. Сейчас за ней ухаживают врачи.
Польша не пустит россиян на чемпионат Европы по прыжкам в воду 2027 года. Такое решение приняла Польская федерация плавания. В организации также заявили, что не одобряют решение World Aquatics допустить белорусских и российских спортсменов до международных соревнований. В Госдуме уже назвали действия Польши неприемлемыми и призвали перенести турнир в другую страну.
Что еще интересно: бан сайтов за черный юмор и смерть актрисы из «Аббатства Даунтон»
В России начали блокировать порталы с шутками на тему расизма и смерти. Неизвестные подали коллективный иск в суд Москвы, в котором пожаловались на оскорбительные высказывания на некоторых сайтах, включая отдельные страницы форума «Пикабу», и потребовали их заблокировать. Инстанция с доводами истцов согласилась, и порталы попали в реестр запрещенных, пишет Baza.
Умерла французская актриса Натали Бай. Ей было 77 лет. Она скончалась у себя дома после продолжительной болезни. Отмечается, что женщина в последние годы страдала от тяжелой деменции.
Бай снялась в более чем 90 фильмах и сериалах, включая «Аббатство Даунтон» и «Поймай меня, если сможешь», главную роль в котором исполнил Леонардо Ди Каприо. В разные годы ей четыре раза присуждали французскую премию «Сезар».
Российская видеоигра «Гостомельские богатыри» вызвала скандал на Украине из-за ошибки Steam. Игра посвящена первым дням СВО и создана разработчиками из РФ. По словам креативного директора компании Виталия Шутова, модераторы магазина не поняли суть проекта и сначала запретили игру в России, но разрешили продавать ее на украинской территории.
Это стратегия в реальном времени, посвященная операции российских десантников по взятию аэропорта в Гостомеле.
«В итоге мы пережили волну хейта со стороны украинцев, но затем логика все-таки победила, проект "открыли" для России и запретили для Украины», — объяснил Шутов.
При этом разработчики подчеркнули, что были не против продавать игру и украинцам, но в Киеве решили иначе.