06:30, 18 апреля 2026Наука и техникаЭксклюзив

Steam скрыл видеоигру о первых днях СВО для россиян и открыл для украинцев

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Скриншот игры «Гостомельские богатыри»

Креативный директор «Играющих Кошек», разработчиков игры «Гостомельские Богатыри» о первых днях специальной военной операции, Виталий Шутов в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о сложностях, с которыми столкнулась команда при публикации игры в Steam. Так, например, в какой-то момент площадка скрыла видеоигру для россиян и открыла для украинцев

«В отличие от обычных процедур, Steam отказался открывать страницу игры до получения финальной версии игры для ревью. Это имело негативный эффект: страница была открыта буквально за пару недель до выхода, и проект не успел набрать большое количество добавлений в "желаемое". Это, к сожалению, снизило "видимость" проекта в момент релиза. В Steam показ на главной странице ресурса зависит в момент релиза от того, как много у проекта добавлений в "желаемое"», — объяснил Шутов.

По его словам, дальше началась «борьба за территории». Модераторы Steam, не до конца разобравшись в проекте, запретили его к продаже на территории России, однако открыли для Украины.

«В итоге мы пережили волну хейта со стороны украинцев, но затем логика все-таки победила, проект "открыли" для России и запретили для Украины. Мы не добивались закрытия, это украинские пользователи сами себя ограничили, до момента запрета Украина находилась на втором месте по количеству добавлений в "желаемое"», — рассказал Шутов.

Ранее в Москве в Киберспортивном центре РТУ МИРЭА прошел турнир по компьютерной стратегии «Гостомельские богатыри», посвященный годовщине десантной операции в Гостомеле. В мероприятии приняли участие студенты МИРЭА, курсанты Первого Московского кадетского корпуса, воспитанники Патриотического клуба «Атаман» и ветераны спецназа ВДВ — участники Гостомельского десанта в феврале 2022 года.

    Steam скрыл видеоигру о первых днях СВО для россиян и открыл для украинцев

