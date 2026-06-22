Главное за 22 июня. Реакция Кремля на угрозы Зеленского, закрытие детских лагерей в Крыму и МРТ без направления врача
Кремль оценил ситуацию с топливом, а маркетплейсы борются с перекупщиками
Правительство и нефтяные компании начали принимать меры для стабилизации поставок топлива. Координационный механизм в кабмине помогает оперативно решать вопросы со снабжением, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отдельно он высказался о ситуации с топливом в Крыму.
Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена. И ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима. Ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение населения топливом.
Заправки в Крыму и Севастополе сейчас отпускают топливо только для автомобилей экстренных и государственных служб.
В Севастополе из-за этого сократили график работы общественного транспорта — теперь он ездит только до 21:00. Торговые центры работают до 20:00, а уличные массовые мероприятия отменены.
Проезд бензовозов по Крымскому мосту также временно закрыт — они едут по альтернативному сухопутному маршруту.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что свободную продажу топлива возобновят, как только наладятся стабильные поставки.
Сейчас городские власти готовят правила заправки генераторов на случай возобновления перебоев с электричеством.
Маркетпрейсы скрывают объявления о перепродаже топлива
Популярные маркетплейсы и интернет-доски начали бороться с объявлениями о перепродаже нефтепродуктов.
«Авито» просто скрывает такие предложения, а на Ozon и Wildberries запретили создавать соответствующие карточки товаров.
Кроме того, антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против трех крупных трейдеров из-за подозрений в сговоре на биржевых торгах.
Путина и Лукашенко обсудят угрозы Зеленского атаковать Белоруссию
Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече планируют обсудить угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска.. Ранее украинский лидер стал требовать, чтобы Белоруссия «выключила» технику, которая якобы стоит на границе и координирует огонь.
Если он этого не сделает, сделаем мы.
В Кремле назвали заявления украинского лидера открытым посягательством на суверенитет союзного государства.
У нас нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить.
Зеленский ранее потребовал от Белоруссии в течение недели убрать всю технику и вышки-ретрансляторы от украинской границы. В противном случае он пригрозил отдать приказ об ударах по территории республики силами новых подразделений БПЛА.
Провокации Киева обострились после того, как 17 июня украинский беспилотник атаковал в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Гомеля.
Подростки ехали на отдых в Геленджик. В результате взрыва погибла беременная женщина, сопровождавшая детей, еще восемь человек получили тяжелые ранения.
Лукашенко назвал этот теракт открытым фашизмом и поручил запретить любые выезды детских групп за границу без специального разрешения.
Детские лагеря в Крыму закрыли до осени. Куда вывезут детей из «Артека»
Крымские летние лагеря и детские базы отдыха полностью приостановили работу до 1 сентября. Глава региона Сергей Аксенов объяснил это мерами безопасности.
Минпросвещения организовало вывоз детей из всероссийского лагеря «Артек». Школьников отправляют домой, а по дороге сопровождающих координируют сотрудники спецслужб. В то же время заезд в детский центр «Алые паруса» полностью отменили. Родителям предложат альтернативные варианты путевок в другие регионы страны.
Краснодарский край объявил о готовности принять на отдых детей после закрытия лагерей в Крыму. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что ребят уже готовы встречать на курортах «Вита» и «Жемчужина» в Анапе. Руководство всероссийского детского центра «Орленок» также подтвердило готовность разместить воспитанников «Артека» и включить их в действующие образовательные программы.
Что еще важно: жертвы атаки на Воронеж, арест краснодарского налетчика и МРТ без направления врача
Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Традиционная церемония прошла в Александровском саду в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.
Глава государства опустился на одно колено, поправил ленты на венке из красных роз и почтил память погибших воинов минутой молчания. Вслед за президентом цветы к мемориалу возложили министр обороны Андрей Белоусов и выпускники военных вузов.
В результате удара ВСУ по Воронежу погибли пять человек. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Еще несколько десятков человек обратились к врачам. Атака произошла в ночь на 22 июня, ракеты ударили по шести районам города. Было повреждено предприятие, вспыхнул пожар. Еще одна волна ударов последовала в 11:40. По словам Гусева, пострадали в первую очередь люди, которые проигнорировал воздушную тревогу и остались на улице вместо того, чтобы пойти в укрытие.
Минздрав разрешил проходить магнитно-резонансную томографию (МРТ) без предварительного направления врача. Новое правило будет действовать до 2032 года. Также в ОМС добавили 14 новых сложных и дорогостоящих методов лечения, которые пациенты теперь смогут проходить без оформления отдельных квот.
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Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал спецслужбы оперативно выявить организаторов удара по критическому объекту, назвав атаку попыткой сорвать космические коммуникации страны.
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Губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что разрушений в городе нет, однако спасатели не исключают вероятность повторных колебаний.
МЧС России напоминает: с момента первых толчков до опасных колебаний у вас есть всего 15–20 секунд.
Если вы находитесь в здании, постарайтесь быстро покинуть его по лестнице либо займите безопасное место под столом или в углу у несущей стены.
Держитесь подальше от окон, тяжелой мебели и оборванных проводов. Если толчки застали вас в автомобиле, оставайтесь внутри салона до их окончания. Сообщить о себе в службу спасения можно по номеру 112.
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