Главное за 22 июня. Реакция Кремля на угрозы Зеленского, закрытие детских лагерей в Крыму и МРТ без направления врача

Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Традиционная церемония прошла в Александровском саду в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.

Глава государства опустился на одно колено, поправил ленты на венке из красных роз и почтил память погибших воинов минутой молчания. Вслед за президентом цветы к мемориалу возложили министр обороны Андрей Белоусов и выпускники военных вузов.

В результате удара ВСУ по Воронежу погибли пять человек. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Еще несколько десятков человек обратились к врачам. Атака произошла в ночь на 22 июня, ракеты ударили по шести районам города. Было повреждено предприятие, вспыхнул пожар. Еще одна волна ударов последовала в 11:40. По словам Гусева, пострадали в первую очередь люди, которые проигнорировал воздушную тревогу и остались на улице вместо того, чтобы пойти в укрытие.

Минздрав разрешил проходить магнитно-резонансную томографию (МРТ) без предварительного направления врача. Новое правило будет действовать до 2032 года. Также в ОМС добавили 14 новых сложных и дорогостоящих методов лечения, которые пациенты теперь смогут проходить без оформления отдельных квот.

Украинские беспилотники атаковали крупнейший в России Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье. Пресс-служба предприятия «Космическая связь» сообщила, что налет не нарушил работу телевещания и правительственных спутниковых каналов, а персонал станции не пострадал.

Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал спецслужбы оперативно выявить организаторов удара по критическому объекту, назвав атаку попыткой сорвать космические коммуникации страны.

Суд в Краснодаре арестовал на два месяца 19-летнего Григория Артюшина, устроившего накануне смертельное нападение на торговый центр. Следком предъявил обвинение юноше, который с ножом ворвался в здание МФЦ и убил 41-летнюю женщину, а также ранил еще троих человек.

Во время допроса задержанный заявил, что планировал совершить самоубийство, а мотивом преступления назвал желание отомстить за многолетние обиды.