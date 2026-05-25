Месть Киеву от ВС России, предотвращение теракта с минами под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая

Цели рассредоточены по всему городу, поэтому ведомство предупредило иностранцев и дипломатов, что нужно срочно уехать из украинской столицы.

Жителей Киева настоятельно попросили не приближаться к военным и административным объектам.

В самом начале своего сообщения МИД вспомнил атаку ВСУ на колледж в Старобельске (ЛНР), из-за которого погибли подростки. Это, добавили в ведомстве, "переполнило чашу терпения".

Трагедия в Старобельске

В ночь на 22 мая ВСУ ударили беспилотниками по общежитию в Старобельске. В результате атаки погиб 21 человек, еще 65 получили ранения. Все жертвы оказались студентами в возрасте от 18 до 22 лет.

В ЛНР объявили двухдневный траур.