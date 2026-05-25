Месть Киеву от ВС России, предотвращение теракта с минами под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая
Россия начнет системно бить по центрам принятия решений в Киеве. Иностранцев призвали покинуть город
Россия приступает к последовательному уничтожению объектов украинского ВПК, командных пунктов и мест производства беспилотников., сообщили в МИД. Под удары попадут также объекты, связанные с участием специалистов НАТО в поставках комплектующих, разведке и целеуказании.
Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.
Цели рассредоточены по всему городу, поэтому ведомство предупредило иностранцев и дипломатов, что нужно срочно уехать из украинской столицы.
Жителей Киева настоятельно попросили не приближаться к военным и административным объектам.
В самом начале своего сообщения МИД вспомнил атаку ВСУ на колледж в Старобельске (ЛНР), из-за которого погибли подростки. Это, добавили в ведомстве, "переполнило чашу терпения".
Трагедия в Старобельске
В ночь на 22 мая ВСУ ударили беспилотниками по общежитию в Старобельске. В результате атаки погиб 21 человек, еще 65 получили ранения. Все жертвы оказались студентами в возрасте от 18 до 22 лет.
В ЛНР объявили двухдневный траур.
В момент атаки в здании находились 86 молодых ребят и девушек. Спасатели уже завершили поисковые работы на месте завалов, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Удар возмездия
В ночь на 24 мая российские военные нанесли массированный ответный удар по целям на Украине. Минобороны РФ подтвердило, что армия применила новейший ракетный комплекс «Орешник», а также ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон».
Под удар попали склады в Киевской области, четыре оборонных завода в самом Киеве и военный аэродром в Белой Церкви.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после атаки призвал бить по противнику еще сильнее.
Надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь серый пепел на месте их столичных символов деморализует врага не слабее утраты боевого знамени.
Владимир Зеленский признал, что украинская ПВО не смогла сбить все баллистические ракеты.
Он призвал США и Европу срочно отреагировать на использование «Орешника». Глава евродипломатии Кая Каллас назвала удар «бряцанием ядерным оружием», а президент Франции Эммануэль Макрон осудил применение «Орешника».
В Госдуме заявления Макрона сочли лицемерием. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Макрон проигнорировал трагедию в Старобельске, хотя удары ВСУ по колледжу, по его словам, корректировали специалисты НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что некоторым западным журналистам, побывавшим в ЛНР, прямо запретили освещать последствия атаки на общежитие.
ФСБ предотвратила теракт с минами НАТО в порту под Петербургом
ФСБ сорвала теракт в порту Усть-Луга: взрывчатку нашли на корпусе газовоза «Аррхениус», который пришел В Россию из Бельгии. Водолазы нашли под водой две магнитные мины, прикрепленные снаружи в районе машинного отделения. В каждой из них было около семи килограммов пластида.
По версии следствия, мины произвели в одной из стран НАТО. Заминированный газовоз шел из бельгийского Антверпена в Ленинградскую область на загрузку, откуда должен был везти топливо в турецкий порт Самсун.
Где именно заминировали судно
Газовоз «Аррхениус» зашел в российский порт 20 мая. Капитан судна рассказал следователям, что перед выходом из Бельгии портовый агент принудительно отправил его на якорную стоянку.
Там судно простояло около полутора суток. Владельцам газовоза это объяснили забастовкой докеров в порту Антверпена. ФСБ и Следком РФ уверены, что минирование не могло произойти в российских водах.
Возбуждено уголовное дело за покушение на теракт и незаконный оборот взрывчатки. Сейчас спецслужбы ищут тех, кто организовал и исполнил минирование газовоза.
«Курс на разрыв с Россией»: в РФ предупредили Армению, к чему приведет ее возможное членство в Евросоюзе
Что заявили в России
Членство в ЕС сделает невозможным сохранение льготных условий, на которых сейчас Ереван сотрудничает с Москвой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В качестве примера он привел цену на российский газ.
Мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так. <...> Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая, она рыночная. Это хорошо известно нашим друзьям.
Однако в данный момент Россия и Армения считаются друзьями и всячески поддерживают диалог.
На апрельской встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном последний подтвердил, что страна остается полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но при этом развивает отношения и с Европой. Тогда Пашинян признал, что в какой-то момент стране придется сделать окончательный выбор.
Какое решение примет правительство Армении — уже понятно, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на западе, рискуя связями с нашей страной.
Ранее Медведев уже предупреждал, что Пашинян может «больно приземлиться» между двумя стульями — пытаясь одновременно «затаскивать» Армению в Евросоюз и сохранять выгоды от членства в ЕАЭС.
Что ответили в Армении
Ереван не заинтересован в разрыве каких-либо взаимоотношений с Россией, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. По его словам, Ереван, наоборот, будет стараться сохранять имеющиеся договоренности и развивать сотрудничество и дальше.
Песков отметил, что заявления армянского правительства в Кремле услышали.
Трамп призвал мусульманские страны немедленно присоединиться к «Соглашениям Авраама»
Сейчас необходимо одновременно расширить «Мирные соглашения Авраама» на новые мусульманские страны и заключить мирную сделку с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп.
Он перечислил государства, которые должны присоединиться к этому процессу, среди них:
- Саудовская Аравия;
- Катар;
- Пакистан;
- Турция;
- Иордания;
- Египет.
По словам американского лидера, большинство стран должно сделать это, и тогда договоренности с Тегераном станут еще более значимым событием.
Есть вероятность, что одна или две из (этих стран) будут иметь основания не делать это, и это будет принято. Но большинство должны быть готовы, иметь желание и возможность превратить это урегулирование с Ираном в еще более историческое событие, чем оно было бы в ином случае.
…серия документов, которые арабские страны подписали в 2020 году при посредничестве США. Эти договоренности нормализовали отношения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом. Правда, последний подписал только декларативную часть и полноценный договор с Израилем пока не заключал.
В соглашениях оговорено налаживание дипломатических связей, сотрудничество в экономике, безопасности и технологиях.
Путин созвонился с королем Бахрейна
Во время разговора оба лидера обсудили кризисную ситуацию на Ближнем Востоке и согласились, что разрешить ее нужно в скорейшем времени и с учетом интересов всех стран. Помимо этого, Путин и Хамад Бен Иса Аль Халифа договорились укреплять сотрудничество в дипломатических, экономических, культурных и других сферах.
Рост числа смертей от Эболы, вспышка сальмонеллеза и фейки о пятнистой лихорадке: срез по эпидемиологической ситуации
Число предполагаемых смертей, связанных со вспышкой Эболы в Конго, увеличилось до 220, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Мы срочно расширяем масштабы операций, но на данный момент эпидемия опережает нас.
Глава ВОЗ заявил, что 26 мая лично отправится в республику, и призвал граничащие с ней страны принять необходимые во время эпидемии меры.
В калининградском центре по уходу и присмотру за детьми произошла вспышка сальмонеллеза. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, из-за инфекции пострадало 16 человек: 11 детей от 2 до 5 лет и 5 сотрудников центра.
Бактерию Salmonella нашли у работников, отвечающих за приготовление пищи, а также на тележке для раздачи готовых блюд, хлебнице, столовой посуде и емкости для хранения столовых приборов.
А во время проверки обнаружились многочисленные нарушения: прием продуктов без маркировки и документов, хранение не по правилам, допуск к работе лиц без медосмотра и гигиенической подготовки, нарушение дезинфекционного режима и так далее. Работу центра временно приостановили с 25 мая, а на владельца завели административное дело.
Информация о том, что из-за астраханской пятнистой лихорадки (АПЛ) вводят карантин, не подтвердилась, заявили в управлении Роспотребнадзора по Астраханской области.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что губернатор постановил ввести неотложные карантинные меры из-за АПЛ. В таких публикациях даже использовали фото документа, однако администрация Астраханской области ничего похожего не выпускала.
В региональном Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация с заболеваемостью в области остается стабильной и не превышает обычных сезонных значений. На 25 мая зарегистрировано только четыре случая заражения, что почти в два раза меньше, чем было в 2025 году.
Что еще важно: выплаты семьям жертв в Старобельске, повышение лимита сверхурочных и армия на защите граждан за границей
Семьям студентов, погибших при атаке на колледж в Старобельске, выплатят по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшие при ударе получат от 300 до 600 тысяч рублей. В ЛНР 24 и 25 мая объявили днями траура — всего под завалами погиб 21 студент. В поселке Белокуракино сегодня похоронили 19-летнюю Анну Погрибниченко. Всего через месяц девушка собиралась сыграть свадьбу.
В России в два раза увеличили лимит сверхурочной работы — закон подписал президент. С 1 сентября 2026 года лимит переработок вырастет со 120 до 240 часов в год, если такое правило прописано в коллективном договоре компании. Все часы сверхурочной работы, начиная со 121-го, работодатели должны оплачивать минимум по двойному тарифу. Оставлять работать допоздна пенсионеров или сотрудников производства с вредными условиями труда можно только с их письменного согласия.
Доля карт Visa и Mastercard в России снизилась до 17%. Зарубежные карты должны полностью выйти из оборота в стране, заявила директор департамента Национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.
Сейчас Национальная система платежных карт (НСПК) тратит ресурсы на их поддержку без пользы для рынка. Банки уже меняют старый пластик на карты «Мир».
Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенным автобусным полосам. Идею поддержали министр финансов Антон Силуанов и глава Минтранса Андрей Никитин. Силуанов объяснил, что мотоциклы занимают мало места на дороге, а выделенные полосы часто пустуют. Минтранс пообещал изучить вопрос и обязательно спросить мнение у водителей автобусов.
Армия России сможет защищать граждан от преследований зарубежных судов. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон: теперь глава государства может отправлять войска на спасение россиян, которых незаконно арестовали или преследуют по решению иностранных судов.
Пляжный сезон в Анапе откроют 1 июня. Власти города разрешили открыть пляжи, на которых закончили ликвидировать последствия разлива мазута. Роспотребнадзор уже подтвердил, что вода и песок в самой Анапе и в поселке Витязево полностью чистые и безопасны для купания.
Режим чрезвычайной ситуации ввели после аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года.
Из-за шторма в море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Чтобы полностью очистить воду и больше 3 тысяч километров побережья, спасателям и волонтерам пришлось работать почти полтора года.
Что еще интересно: интернет за хорошее поведение, римский дождь из роз и редкий фиолетовый краб
Летом россиянам выдавать интернет нужно порционно и только за примерное поведение, заявил философ Александр Дугин. По мнению мыслителя, урезать доступ российских пользователей к всемирной сети в летние месяцы следует наравне с другими сезонными ограничениями — ведь летом интернет не нужен, раз «есть жизнь».
(Интернет) надо заслужить. Интернетом надо научиться пользоваться. До него надо дорасти. <...> Переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя… Чтобы сразу резко не отказываться полностью (от интернета), может быть, мы, действительно, пока стоит хорошая погода… поживем полной и настоящей жизнью.
Заодно Дугин похвалил замедление Telegram: россияне, заметил он, стали выходить на улицу, кричать и свистеть — «как на даче или в городе».
Тысячи лепестков роз пролились цветочным дождем над римским Пантеоном. Зрелищную церемонию, которой более 1400 лет, приурочили к Пятидесятнице (Дню святой Троицы). Пока хор исполнял гимн Veni Sancte Spiritus, лепестки сыпались через круглое отверстие в куполе и создавали эффект живого водопада.
Рыбаки во Владивостоке обнаружили краба-стригуна редчайшей окраски — светло-фиолетовой с перламутровым отливом. Такая окраска встречается у одной особи из 10 000. Однако экзотическая внешность мешает крабу прятаться от хищников, поэтому такие экземпляры в дикой природе долго не живут. Этому же повезло наткнуться на людей, которые отправили его в Приморский океанариум. Теперь, когда он поселился в экспозиции «Берингово и Охотское моря», хищники ему не страшны.