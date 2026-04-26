Туапсе утопает в мазуте, россиянам не дают кредиты, а в школах хотят отменить «домашку»: главное за 26 апреля

Днем 26 апреля украинские беспилотники совершили налет на Белгородскую область. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Вознесеновка Шебекинского округа БПЛА ударил по частному дому — житель села получил множественные осколочные ранения и скончался по пути в больницу. Женщину из этого же села доставили в больницу с осколочным ранением шеи.

В поселке Разумное Белгородского округа беспилотники атаковали два коммерческих объекта: одна женщина получила баротравму, а вторая была ранена осколками в живот.

В городе Шебекино от удара БПЛА две женщины получили баротравмы. При атаке у дома повредило забор и фасад, выбило стекла.