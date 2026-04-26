Туапсе утопает в мазуте, россиянам не дают кредиты, а в школах хотят отменить «домашку»: главное за 26 апреля
В Белгородской области после атаки дронов погиб мирный житель
Днем 26 апреля украинские беспилотники совершили налет на Белгородскую область. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Вознесеновка Шебекинского округа БПЛА ударил по частному дому — житель села получил множественные осколочные ранения и скончался по пути в больницу. Женщину из этого же села доставили в больницу с осколочным ранением шеи.
В поселке Разумное Белгородского округа беспилотники атаковали два коммерческих объекта: одна женщина получила баротравму, а вторая была ранена осколками в живот.
В городе Шебекино от удара БПЛА две женщины получили баротравмы. При атаке у дома повредило забор и фасад, выбило стекла.
Из Туапсе вывозят кубометры грязного грунта, а волонтеры круглосуточно отмывают обессиленных кошек и птиц
С последствиями украинских атак дронами до сих пор справляются в Туапсе — по словам главы Туапсинского округа Сергея Бойко, за прошедшие дни с побережья вывезли более 2500 кубометров загрязненного мазутом грунта. На месте работают 132 человека и 26 единиц техники, но этого не хватает.
16 и 20 апреля Туапсе подвергся двум атакам украинских дронов. В результате этих налетов были повреждены нефтеперерабатывающий завод, расположенный прямо на побережье, и морской терминал, где происходит перевалка нефти и нефтепродуктов.
Из-за ударов случился крупный пожар, который не могли потушить несколько дней. В атмосферу попали сажа, бензол и ксилол — содержание вредных веществ в воздухе превысило норму в 2–3 раза.
Сажа и токсичные соединения смешались с атмосферной влагой, и 22 апреля на город обрушился настоящий «черный дождь» — маслянистые, липкие осадки, которые покрыли все вокруг: машины, дома, дороги и в том числе птиц и бездомных животных.
Из-за проливных дождей часть нефтепродуктов попала в Черное море, а оттуда — на пляжи и вглубь побережья.
Работы идут круглосуточно, но рук не хватает
Волонтеры бьют тревогу: людей, готовых помогать на пляжах и отлавливать отравленных животных, катастрофически мало.
Люди удивляются, почему о нас ничего не пишут, они узнали о бедственном положении животных по сарафанному радио. Сейчас нам помогают волонтеры из Агоя, Джубги, Геленджика, но этого все равно недостаточно.
Люди задыхаются, а животные погибают от яда
Черный дождь поразил многих животных, которые не смогли найти укрытие. После пожара и токсичных осадков местные жители жалуются на недомогание, першение в горле и химический запах. Все вокруг покрыто маслянистой темной пленкой, которая, по словам людей, оттирается только кока-колой.
В городе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Местные жители вывозят детей, а сами остаются — чтобы лопатами собирать мазут с пляжей, отпаивать обессиленных кошек и вылавливать из черной воды умирающих птиц.
Волонтеры рассказывают страшные подробности: у животных, покрытых пленкой, краснеют глаза, а дыхание становится тяжелым — это признаки сильнейшего отравления. Нефтепродукты разъедают кожу и оперение, а когда птицы пытаются почистить себя клювом, они заглатывают яд и погибают.
Собаки и кошки бродят сейчас по улицам в черных крапинках от мазута. <...> Это животные-сироты. И их много. Мы сейчас их отмываем, отпаиваем сорбентами, но наших сил не хватает. Нужно больше пунктов для отмывки животных, нужно решить вопрос, куда вывозить эту мазутную воду.
Процесс очистки — долгий, мучительный и дорогостоящий. Добровольцы, которые сутками отмывают животных, сами получают интоксикацию: одному из волонтеров после работы пришлось вызвать скорую.
Школьные новости: «домашка» теряет смысл из-за ИИ, а наши старшеклассники победили в международной олимпиаде
В России могут пересмотреть систему домашних заданий в школах. Сейчас она постепенно теряет смысл, потому что все задачи можно быстро решить благодаря нейросетям, объяснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Поэтому власти активно обсуждают целесообразность «домашки» и думают, как можно исправить ситуацию.
Три ученика московской школы выиграли международную олимпиаду по биологии имени Авиценны. Их зовут Владислав Владыко, Роман Ермак и Степан Юнусов. На соревнованиях в Узбекистане им нужно было показать знания физиологии человека, строения растений, животных и продемонстрировать навыки в лабораторной работе. Владыко показал наилучшие баллы как за теорию, так и за практику. В олимпиаде участвовали школьники из 12 стран.
Что в мире: Россия и Северная Корея подпишут договор о военном сотрудничестве, а в Ормузском проливе застряли 600 кораблей
Россия и КНДР подпишут план о военном сотрудничестве. Эту тему на сегодняшней встрече обсуждали российский министр обороны Андрей Белоусов и северокорейский лидер Ким Чен Ын.
«Готовы подписать в этом году План российско-корейского военного взаимодействия на период 2027–2031 годов», — заявил на переговорах глава Минобороны РФ.
А еще Белоусов вручил ордена Мужества военным КНДР, которые помогали освобождать Курскую область от украинской армии.
В Ормузском проливе из-за войны США и Израиля против Ирана застряло более 600 торговых кораблей, сообщает издание Times. По данным журналистов, у экипажей судов уже заканчиваются еда и вода.
При этом некоторые корабли иранские власти пропускают через воды. Речь идет о судах под флагами стран, не связанных дружбой с Вашингтоном или Тель-Авивом.
Более того, более 20 кораблей Ирана спокойно курсируют по проливу, хотя США развернули в нем морскую блокаду.
В конце февраля Иран закрыл проход через пролив из-за ударов США и Израиля. После неудачных переговоров с Тегераном Вашингтон с 12 апреля решил заблокировать порты и проход иранских кораблей через воды.
Обстановка в проливе остается напряженной.
Что еще важно: повальные отказы в кредитах, детские пособия для новых граждан РФ и обновленные правила поведения на стадионах
Россиянам стали намного реже выдавать кредиты — количество отказов превысило 80%. С 1 апреля вступило в силу указание, которое запретило банкам использовать лазейки для учета «левых» доходов при оценке платежеспособности заемщиков.
Теперь выписку по счету можно использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, соцвыплат или аренды, а поступления от подработок, процентов по вкладам или переводов от родственников придется подкреплять отдельными документами. Это сильно ударит по россиянам с серыми и неофициальными заработками.
К тому же ЦБ перестал использовать банковские модели, которые завышали предполагаемый доход зарплатных клиентов на основе их трат, а индивидуальным предпринимателям теперь нельзя подтверждать доход бумагами, выписанными самим себе.
Для новых граждан России введут «ценз оседлости» для получения единого пособия на детей. Иностранцы, которые получили гражданство, смогут претендовать на выплату только после пяти лет постоянного проживания на территории РФ в статусе гражданина.
Новые требования не распространяются:
- на граждан по рождению или в результате признания гражданином (например, жителей Донбасса и Новороссии);
- участников программы добровольного переселения соотечественников;
- бойцов СВО и членов их семей.
Как пояснил депутат Алексей Говырин, нововведение исключит случаи, когда пособие назначается сразу после получения паспорта, и сможет поддержать семьи, у которых есть длительная связь с государством.
Людей раздражают истории, когда социальные выплаты воспринимаются как легкий способ заработать при отсутствии реальной укорененности в стране. Новые условия ориентированы на то, чтобы единое пособие не оформлялось подряд всем приезжим, получившим статус совсем недавно, и чтобы у граждан было ощущение порядка в системе поддержки.
Требования вступят в силу с 1 апреля 2027 года.
В России обновили правила поведения болельщиков на стадионах. К базовым правилам, которые действуют с 2014 года, добавили уточнения и детали.
Что запрещалось раньше:
- алкоголь;
- опасные и громоздкие предметы (кроме согласованных с организаторами);
- пропаганда насилия и нетерпимости;
- спекуляция билетами;
- напитки в стеклянной и жестяной таре;
- пластиковая тара объемом более 0,5 л.
Что добавили нового:
- обязанность предоставлять для осмотра транспортное средство;
- запрет на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (исключения — маломобильные граждане);
- запрет на беспилотники (без согласования с организаторами);
- запрет забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции, деревья;
- ограничение общего объема напитков на одного человека — не более 1 л;
- ограничение размера древка для баннера;
- запрет на «единые средства поддержки», которые состоят из нескольких флагов/баннеров.
Что еще интересно: пожизненное за фемицид в Румынии, снежный Первомай и смерть актрисы из «Ералаша»
В Румынии ввели пожизненный срок за убийство женщин. Президент страны Никушор Дан подписал закон, который вводит понятие «фемицид».
Умышленное убийство женщин, совершенное на почве ненависти к ним, гендерной дискриминации или патриархальных стереотипов.
Понятие «фемицид» есть в законодательстве и некоторых других европейских стран — Италии, Хорватии, Кипра, Мальты и Бельгии.
Более мягкое наказание по этой статье — от 15 до 25 лет тюрьмы. Закон приняли из-за обострившейся проблемы домашнего насилия в Румынии, жертвами которого почти в 70% случаев становятся женщины.
В Адыгее россиянка самостоятельно отремонтировала свою больничную палату. Девушка должна была лечиться в республиканской клинике, но обстановка в помещении ей не понравилась. В итоге она:
- починила шкаф;
- покрасила часть стен, кровать, стол и батарею;
- обклеила раковину и тумбочку;
- соорудила столешницу;
- повесила занавеску и жалюзи.
Все это ей обошлось в 2 тыс. рублей, потому что многие материалы нашлись у россиянки дома.
Медики пациентке не мешали, потому что капитального ремонта в больнице еще нет даже в планах.
Первомай в Москве пройдет с дождем и снегом. Воздух прогреется всего до +6 градусов, рассказал синоптик Евгений Тишковец. При этом уже 2 мая потеплеет до +12, а 3-го числа — до +15.
Трамп после стрельбы в отеле внезапно вспомнил про бальный зал в Белом доме. По его словам, создания такого большого и безопасного помещения военные и спецагенты требуют уже 150 лет.
Этого [стрельбы] никогда бы не произошло в сверхсекретном с военной точки зрения танцевальном зале, который сейчас строится в Белом доме.
Вечером 25 апреля во время ужина с участием Трампа в калифорнийском отеле Washington Hilton раздались выстрелы. Президента США эвакуировали.
Охрана задержала 31-летнего подозреваемого — учителя Коула Томаса Аллена. Сегодня над ним пройдет суд.
Известно, что одна из пуль стрелка угодила в охранника, но его спас бронежилет.
Заслуженная артистка России Елена Михеева умерла в 74 года. Причиной смерти оказался рак. Актриса играла в Московском областном драматическом театре им. А. Н. Островского и Московском областном камерном театре. А еще преподавала актерское мастерство.
Михеева снималась в тележурнале «Ералаш», фильме «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» и телесериале «Следствие ведут знатоки». Всего в ее фильмографии 11 ролей.