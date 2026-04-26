12:19, 26 апреля 2026Россия

Россиянка решила не лечиться в разрухе и отремонтировала себе палату в горбольнице

В Адыгее пациентка горбольницы самостоятельно отремонтировала палату
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Telegram-канал «Baza»

В Адыгейской республиканской клинической больнице пациентка, которой предстоит провести в стационаре еще несколько месяцев, самостоятельно отремонтировала палату. Об этом сообщает издание Baza.

Россиянка Алена, находящаяся на лечении в Адыгее с начала года, решила не лечиться в разрухе. Девушка сама отреставрировала шкаф, покрасила часть стен, подоконник, батарею, кровать и стол, обклеила умывальник и тумбочку, а также изготовила столешницу. Завершающим штрихом стали жалюзи, занавеска и декор. Все работы обошлись ей примерно в две тысячи рублей — многие материалы она взяла из дома.

Медики не препятствовали ее инициативе, тем более что капитальный ремонт в медучреждении не планируется. Сама пациентка считает, что не вправе требовать чего-либо от государства, которое и так лечит ее бесплатно, а ремонт стал для нее своего рода терапией, помогающей отвлечься от болезни.

Ранее в Карасукском районе Новосибирской области медикам пришлось везти пожилую пациентку с сердечной недостаточностью на садовой тележке. Как разъяснили в Минздраве российского региона, на дорогах образовалась ледяная каша, машина скорой помощи не могла подъехать к дому пенсионерки.

