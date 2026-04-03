Российским медикам пришлось везти пациентку на садовой тележке по одной причине

08:24, 3 апреля 2026Россия

Новосибирским медикам пришлось везти пациентку на тележке из-за ледяной каши
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Карасукском районе Новосибирской области медикам пришлось везти пожилую пациентку с сердечной недостаточностью на садовой тележке по одной причине. Как разъяснили в Минздраве российского региона, на дорогах образовалась ледяная каша, машина скорой помощи не могла подъехать к дому пенсионерки.

Специалисты были вынуждены практически полкилометра добираться до сибирячки с оборудованием в руках. Состояние бабушки удалось стабилизировать.

После врачи решили перевезти пациентку на садовой тележке. Позднее ее доставили в реанимацию кардиологии Карасукской центральной районной больницы. По данным докторов, сибирячке ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Татарстане врачи извлекли из бронха пациента баранью кость. Мужчину в течение нескольких дней наблюдали в отделении стационара, а после этого выписали домой.

