Российским медикам пришлось везти пациентку на садовой тележке по одной причине

Новосибирским медикам пришлось везти пациентку на тележке из-за ледяной каши

В Карасукском районе Новосибирской области медикам пришлось везти пожилую пациентку с сердечной недостаточностью на садовой тележке по одной причине. Как разъяснили в Минздраве российского региона, на дорогах образовалась ледяная каша, машина скорой помощи не могла подъехать к дому пенсионерки.

Специалисты были вынуждены практически полкилометра добираться до сибирячки с оборудованием в руках. Состояние бабушки удалось стабилизировать.

После врачи решили перевезти пациентку на садовой тележке. Позднее ее доставили в реанимацию кардиологии Карасукской центральной районной больницы. По данным докторов, сибирячке ничего не угрожает.

