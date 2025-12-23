Реклама

Россия
10:56, 23 декабря 2025

Российские врачи извлекли из пациента баранью кость

В Татарстане врачи извлекли из бронха пациента баранью кость
Майя Назарова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Татарстане врачи извлекли из бронха пациента баранью кость. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы.

Операцию россиянину провел торакальный хирург Виктор Напалков. Врачи сумели осторожно удалить баранью кость из бронха, не повредив дыхательных путей.

Затем мужчину в течение нескольких дней наблюдали в отделении стационара, а после этого выписали домой.

В конце ноября стало известно, что в Москве четырехлетний ребенок позавтракал сосиской и едва не умер. С помощью специального инструмента — корзины Дормиа — специалисты извлекли кусок продукта из пищевода мальчика. После этого его отпустили домой.

Еще раньше в Подмосковье 15-летняя девочка проглотила иглу, ее спасли в детском научно-клиническом центре имени Рошаля.

