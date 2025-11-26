Россия
12:31, 26 ноября 2025Россия

В Москве ребенок позавтракал сосиской и едва не умер

Майя Назарова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве четырехлетний ребенок позавтракал сосиской и едва не умер. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что мальчика родители привезли в детскую больницу имени Башляевой. Мать рассказала, что сын ел за завтраком сосиску, а через несколько часов после этого не смог сделать ни одного глотка — и вода, и еда сразу выходили из ребенка.

Юного пациента медики отправили на обследование. С помощью специального инструмента — корзины Дормиа — специалисты извлекли кусок продукта из пищевода мальчика. После этого его отпустили домой.

До этого стало известно, что в Подмосковье 15-летняя девочка проглотила иглу, ее спасли в детском научно-клиническом центре имени Рошаля.

Врачи подчеркнули, что операцию российской учащейся выполнили без единого разреза.

