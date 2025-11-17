Российская школьница из любопытства проглотила иглу

В Подмосковье 15-летняя девочка из любопытства проглотила иглу

В Подмосковье 15-летняя девочка проглотила иглу, ее спасли в детском научно-клиническом центре имени Рошаля. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Родители несовершеннолетней оперативно обратились в больницу. Подростку выполнили эндоскопическую операцию по удалению инородного тела: с помощью эндоскопических щипцов, клинка для прямой ларингоскопии и хирургического зажима аккуратно захватили иголку и извлекли из гортаноглотки.

Заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев пояснил, что операцию учащейся выполнили без единого разреза.

