В Подмосковье мальчик съел домашнее задание и все равно смог его сдать

В Красногорске врачи достали из желудка школьника домашнее задание

В Подмосковье 16-летний школьник случайно съел домашнее задание по информатике, но благодаря помощи врачей смог сдать его учителю. Об этом сообщается на сайте регионального Министерства здравоохранения.

Как рассказывает подросток, выполнив работу по информатике, он загрузил ее на флешку. От скуки он решил поиграть и начал крутить флеш-накопитель перед лицом, как вдруг проглотил его. Школьник надеялся, что флешка выйдет естественным путем, но этого не произошло. Тогда родители отвезли его в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске.

В центре врачи провели подростку рентгенографию и обнаружили флешку в его желудке. Им удалось достать ее с помощью специальных эндоскопических щипцов без единого разреза. Операция длилась всего 15 минут, и на следующий день пациента отправили домой. Как отметили медики, флешка не только не навредила организму школьника, так еще и осталась цела. Домашняя работа подростка была спасена, и он успешно сдал ее.

Ранее сообщалось, что в Индии 14-летний мальчик Адитья Шарма попал в больницу с 65 инородными предметами в желудке. Среди них были батарейки, звенья цепей, куски бритвенных лезвий и винты.