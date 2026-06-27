Главное за 27 июня. Повышение пенсий, массовое отравление котлетами и паспорт с лицом Трампа
ВСУ атаковали музей «Самбекские высоты». Там должен был пройти фестиваль
пострадали при атаке дрона на «Самбекские высоты»
В больницах находятся 10 человек. Экспозиция музея не пострадала.
Комплекс расположен в Неклиновском районе Ростовской области, недалеко от села Самбек. В этом месте в 1943 году находилась линия Миус-фронта и шли ожесточенные бои.
7 мая 1980 года на самой высокой точке открыли Мемориал Славы: две бетонные стены с барельефами солдат, которые символизируют стрелковые дивизии, освобождавшие эти земли. Между стенами горит Вечный огонь. Этот мемориал стал ядром будущего музейного комплекса.
Сам комплекс начали возводить в 2015 году, а закончили — в 2020-м. Его построили на народные деньги.
Враг ударил по самому ценному — по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Это место особо значимо для сердца каждого жителя Ростовской области.
В день атаки в музее планировался фестиваль и мероприятия для детей
В субботу в музее должны были пройти фестиваль «Крылья славы» в честь дня рождения советского авиаконструктора Владимира Петлякова, акция «Высота победы» и мастер-классы от творческой лаборатории музея.
Программа фестиваля включала в том числе мероприятия для детей — мастер-класс по изготовлению бумажных самолетиков и акция «От винта!».
Атаку начал расследовать СК
СК возбудил уголовное дело о теракте. В ведомстве заявили, что в рамках уголовного дела дадут правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые направили беспилотник на гражданский объект. Военные следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
С 1 июля у двух категорий россиян вырастет пенсия. Кому полагается прибавка
С июля пенсии пересчитают россиянам, которым в июне исполнилось 80 лет, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Им автоматически удвоят фиксированную выплату.
сумма фиксированной выплаты пенсионерам старше 80 лет
Индексация ждет также людей, получивших I группу инвалидности. Если 80-летний пенсионер получал обычную страховую пенсию по старости, а потом получил инвалидность, ему начнут платить страховую пенсию по инвалидности.
Формула расчета страховой пенсии по инвалидности: количество пенсионных баллов × стоимость 1 балла (в 2026 году — 156,76 рубля) + фиксированная выплата.
Для инвалидов I группы фиксированная выплата удваивается по сравнению с обычной пенсией по старости.
Что еще важно: массовое отравление в Астрахани и возвращение похищенных курян
В Астрахани 14 человек отравились рыбными котлетами. Одна женщина скончалась. Среди пострадавших четверо детей, включая годовалую девочку. У всех заболевших выявили сальмонеллез, после того как они съели готовую еду из местного гастронома. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Рыбный цех, где готовили котлеты, временно закрыли.
Россия вернула всех похищенных Украиной жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. «Мы закрыли вопрос по Курской области», — сказала она после обмена пленными с Киевом.
Украинская сторона передала семь человек, включая пятерых жителей Курской области и двоих из других регионов. Москва вернула Киеву столько же.
столько жителей курского приграничья вернули с территории Украины за все время
Что еще интересно: смертельная вечеринка в Подмосковье и паспорта с портретом Трампа
Двое спортсменов погибли во время вечеринки в частном доме в Подмосковье. Еще четверо человек находятся в больнице в тяжелом состоянии, двое отказались от госпитализации.
По предварительным данным, компания друзей праздновала день рождения. Один из гостей предложил другим попробовать запрещенные вещества. После употребления все потеряли сознание. Первой пришла в себя 20-летняя девушка. Она вызвала скорую.
Как пишут СМИ, неизвестным веществом насмерть отравились 26-летний футболист из клуба «Динамо Брянск» и его ровесник — боксер.
Трамп представил лимитированный дизайн паспорта США со своим портретом. Серию выпустят в честь 250-летия Америки, которое будут праздновать в июле. Портрет нынешнего американского лидера будет на первой странице, окруженный текстом Декларации независимости Штатов. Сам Трамп заявил, что новый паспорт как бы говорит: «Добро пожаловать, но будь хорошим».