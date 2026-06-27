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27 июня 2026, 16:12

Главное за 27 июня. Повышение пенсий, массовое отравление котлетами и паспорт с лицом Трампа

Главное за 27 июня. Повышение пенсий, массовое отравление котлетами и паспорт с лицом Трампа
Украинский дрон атаковал музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области, когда там должен был проходить фестиваль. Есть пострадавшие. В Астрахани 14 человек попали в больницу с отравлением, после того как съели рыбные котлеты из местного супермаркета, а в Подмосковье двое спортсменов не выжили после вечеринки на природе. Какими еще событиями запомнится суббота, 27 июня, узнайте из вечернего дайджеста.

ВСУ атаковали музей «Самбекские высоты». Там должен был пройти фестиваль

Украинский беспилотник атаковал музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Удар пришелся по основному комплексу зданий военно-исторического музея — там находится информационно-выставочный центр.

12 человек

пострадали при атаке дрона на «Самбекские высоты»

В больницах находятся 10 человек. Экспозиция музея не пострадала.

Что за музей «Самбекские высоты»

Комплекс расположен в Неклиновском районе Ростовской области, недалеко от села Самбек. В этом месте в 1943 году находилась линия Миус-фронта и шли ожесточенные бои.

7 мая 1980 года на самой высокой точке открыли Мемориал Славы: две бетонные стены с барельефами солдат, которые символизируют стрелковые дивизии, освобождавшие эти земли. Между стенами горит Вечный огонь. Этот мемориал стал ядром будущего музейного комплекса.

Сам комплекс начали возводить в 2015 году, а закончили — в 2020-м. Его построили на народные деньги.

Враг ударил по самому ценному — по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Это место особо значимо для сердца каждого жителя Ростовской области.

Юрий Слюсарь

В день атаки в музее планировался фестиваль и мероприятия для детей

В субботу в музее должны были пройти фестиваль «Крылья славы» в честь дня рождения советского авиаконструктора Владимира Петлякова, акция «Высота победы» и мастер-классы от творческой лаборатории музея.

Программа фестиваля включала в том числе мероприятия для детей — мастер-класс по изготовлению бумажных самолетиков и акция «От винта!».

Атаку начал расследовать СК

СК возбудил уголовное дело о теракте. В ведомстве заявили, что в рамках уголовного дела дадут правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые направили беспилотник на гражданский объект. Военные следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

С 1 июля у двух категорий россиян вырастет пенсия. Кому полагается прибавка

С июля пенсии пересчитают россиянам, которым в июне исполнилось 80 лет, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Им автоматически удвоят фиксированную выплату.

19 168 рублей

сумма фиксированной выплаты пенсионерам старше 80 лет

Индексация ждет также людей, получивших I группу инвалидности. Если 80-летний пенсионер получал обычную страховую пенсию по старости, а потом получил инвалидность, ему начнут платить страховую пенсию по инвалидности.

Формула расчета страховой пенсии по инвалидности: количество пенсионных баллов × стоимость 1 балла (в 2026 году — 156,76 рубля) + фиксированная выплата.

Для инвалидов I группы фиксированная выплата удваивается по сравнению с обычной пенсией по старости.

Что еще важно: массовое отравление в Астрахани и возвращение похищенных курян

В Астрахани 14 человек отравились рыбными котлетами. Одна женщина скончалась. Среди пострадавших четверо детей, включая годовалую девочку. У всех заболевших выявили сальмонеллез, после того как они съели готовую еду из местного гастронома. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Рыбный цех, где готовили котлеты, временно закрыли.

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Россия вернула всех похищенных Украиной жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. «Мы закрыли вопрос по Курской области», — сказала она после обмена пленными с Киевом.

Украинская сторона передала семь человек, включая пятерых жителей Курской области и двоих из других регионов. Москва вернула Киеву столько же.

171 человек

столько жителей курского приграничья вернули с территории Украины за все время

Что еще интересно: смертельная вечеринка в Подмосковье и паспорта с портретом Трампа

Двое спортсменов погибли во время вечеринки в частном доме в Подмосковье. Еще четверо человек находятся в больнице в тяжелом состоянии, двое отказались от госпитализации.

По предварительным данным, компания друзей праздновала день рождения. Один из гостей предложил другим попробовать запрещенные вещества. После употребления все потеряли сознание. Первой пришла в себя 20-летняя девушка. Она вызвала скорую.

Как пишут СМИ, неизвестным веществом насмерть отравились 26-летний футболист из клуба «Динамо Брянск» и его ровесник — боксер.

Трамп представил лимитированный дизайн паспорта США со своим портретом. Серию выпустят в честь 250-летия Америки, которое будут праздновать в июле. Портрет нынешнего американского лидера будет на первой странице, окруженный текстом Декларации независимости Штатов. Сам Трамп заявил, что новый паспорт как бы говорит: «Добро пожаловать, но будь хорошим».

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