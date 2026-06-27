Главное за 27 июня. Повышение пенсий, массовое отравление котлетами и паспорт с лицом Трампа

Комплекс расположен в Неклиновском районе Ростовской области, недалеко от села Самбек. В этом месте в 1943 году находилась линия Миус-фронта и шли ожесточенные бои.

7 мая 1980 года на самой высокой точке открыли Мемориал Славы: две бетонные стены с барельефами солдат, которые символизируют стрелковые дивизии, освобождавшие эти земли. Между стенами горит Вечный огонь. Этот мемориал стал ядром будущего музейного комплекса.

Сам комплекс начали возводить в 2015 году, а закончили — в 2020-м. Его построили на народные деньги.