Ограничение семейной ипотеки, тюрьма за поддельные медсправки и молитва при покупке квартиры от депутата. Главное за 27 мая

Минфин предлагает запретить выдавать вторую семейную ипотеку тем, у кого уже есть невыплаченный жилищный кредит. По информации СМИ, ведомство направило в правительство проект поправок.

Из программы хотят убрать всех, у кого остался незакрытый кредит, оформленный до 23 декабря 2023 года. Так власти планируют бороться с теми, кто скупает квартиры по льготной программе ради инвестиций.

Новая мера не коснется тех, кто уже оформил второй заем при наличии первого непогашенного.

Семьи по-прежнему смогут оформить льготный кредит при рождении еще одного ребенка и при погашении предыдущей ипотеки

По данным журналистов, под эти ограничения попадут от 1,5 млн до 1,6 млн человек.