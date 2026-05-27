Ограничение семейной ипотеки, тюрьма за поддельные медсправки и молитва при покупке квартиры от депутата. Главное за 27 мая
СМИ: в России хотят запретить вторую семейную ипотеку для заемщиков с жилищными долгами
Минфин предлагает запретить выдавать вторую семейную ипотеку тем, у кого уже есть невыплаченный жилищный кредит. По информации СМИ, ведомство направило в правительство проект поправок.
Из программы хотят убрать всех, у кого остался незакрытый кредит, оформленный до 23 декабря 2023 года. Так власти планируют бороться с теми, кто скупает квартиры по льготной программе ради инвестиций.
Новая мера не коснется тех, кто уже оформил второй заем при наличии первого непогашенного.
Семьи по-прежнему смогут оформить льготный кредит при рождении еще одного ребенка и при погашении предыдущей ипотеки
По данным журналистов, под эти ограничения попадут от 1,5 млн до 1,6 млн человек.
С 1 февраля 2026 года в России работает правило: одна семья может взять только один льготный кредит. Муж и жена должны быть созаемщиками по договору. Если оформить ипотеку только на одного из супругов, семья потеряет право на помощь государства.
Повторный кредит под 6% годовых банки оформят только при соблюдении двух условий:
- вы полностью выплатили первую льготную ипотеку;
- у вас родился еще один ребенок после 23 декабря 2023 года. Но если первый кредит вы взяли до этой даты, достаточно просто закрыть старый долг.
Как еще хотят ужесточить выдачу семейной ипотеки
Ранее Минфин предложил поднять ставку по семейной ипотеке для родителей, которые не расписаны официально.
Еще ставку хотят увеличивать, если второй родитель решит взять свою ипотеку, а также если заемщик прописан и живет отдельно от ребенка. Минстрой согласился с поправками, но потребовал не менять правила по уже выданным кредитам.
Новая выплата для семей с 1 июня
С 1 июня 2026 года Соцфонд начнет принимать заявления на новую ежегодную выплату для семей. Ее дадут работающим родителям с двумя и более детьми, если средний доход на члена семьи меньше 1,5 регионального прожиточного минимума.
Семьям фактически снизят уплаченный НДФЛ с 13% до 6%, вернув переплату за год. Самозанятые и ИП получить эту выплату не смогут.