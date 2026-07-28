Главное за 28 июля. Снижение числа абортов в России, реестр нянь на «Госуслугах» и гибель ученого РАН после избиения

В Екатеринбурге вскоре после нападения умер ученый РАН Никита Зезин. Его жестоко избили 13 июля. В этот день ученый вместе с заместителем работали на полях. Позже они наткнулись на детей, которые уничтожали посевы и там же застряли на квадроциклах.

Зезин, по словам депутата заксобрания Вячеслава Вегнера, связался с их родителями. Он договорился довезти детей до института, где их должны были забрать. Однако у здания ученых встретили несколько мужчин на джипах.

Отец одного из детей напал на Зезина, нанес ему удары по голове, а затем принялся избивать Шанина. 22 июля ученый умер в больнице в Екатеринбурге. Ему было 67 лет.

После гибели избитого Никиты Зезина возбудили уголовное дело. Следователи нашли всех, кто участвовал в конфликте с ученым. Одного из них уже доставили к следователю. С ним проводят необходимые следственные действия. В ближайшее время всей ситуации дадут правовую оценку.