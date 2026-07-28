Главное за 28 июля. Снижение числа абортов в России, реестр нянь на «Госуслугах» и гибель ученого РАН после избиения
Путину доложили о снижении числа абортов в России. Что еще он обсудил с Матвиенко
За последние два года число абортов в России сократилось почти на 12%., сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом России.
Лучший результат показала Вологодская область, где число прерываний беременности снизилось на 45%, отметила Матвиенко.
Также председатель Совета Федерации доложила главе государства о демографических успехах.
Демография и семейные ценности
- В 18 российских регионах по итогам прошлого года выросла рождаемость.
- Число многодетных семей в стране постепенно увеличивается.
- Отношение общества к традиционным ценностям меняется в лучшую сторону.
- Вузы и Минобрнауки разработали меры поддержки студенческих семей с детьми.
Во время встречи Путин отдельно проговорил ключевые задачи государства и обозначил подход России к отношениям с другими странами.
Поддержка участников СВО
Эта тема стала второй по важности в беседе президента РФ и спикера Совфеда.
- Власти должны обеспечить военнослужащих на передовой всем необходимым, заявил Путин.
- Семьи участников спецоперации должны постоянно чувствовать поддержку государства.
- Чиновники вместе с фондом «Защитники Отечества» должны реагировать на любые случаи несправедливости в отношении военных.
Международные контакты
-
Россия не отгораживалась от других стран и не намерена делать этого впредь, подчеркнул президент.
-
Контакты с дружественными государствами на уровне органов власти остаются крайне важными.
В России использование ИИ и VPN хотят признать отягчающим обстоятельством
Следственный комитет предложил ужесточить наказание, если преступник использовал ИИ, VPN или прокси. Законопроект уже разработали, рассказал глава СК Александр Бастрыкин.
Российское законодательство регулирует использование VPN и прокси для доступа к заблокированным ресурсам. Однако в Уголовном кодексе нет общей нормы, которая позволила бы судить строже за любые преступления, где замешаны такие технологии.
Бастрыкин уточнил, что отягчающим признаком станет ситуация, когда технологии выступают главным инструментом преступления. Или же когда они многократно усиливают масштаб вреда, например, при кибермошенничестве.
В ответ на это депутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил: если следовать такой логике, то телефон во время преступления тоже может стать отягчающим обстоятельством. Потому что в современных смартфонах уже есть встроенный ИИ.
Технологии искусственного интеллекта в ближайшие два года будут интегрированы практически во все IT-решения «...». То есть использование любого IT-решения фактически будет являться отягчающим обстоятельством.
Он добавил, что важно понять, как именно следствие будет применять эту норму. Ведь к некоторым преступлениям наличие ИИ в телефоне не имеет никакого отношения.
Закон могут принять уже осенью, но это не значит, что VPN и ИИ запретят совсем. Ими по-прежнему можно будет пользоваться в законных целях, добавил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев.
Само по себе использование этих технологий — не преступление, ими пользуются миллионы людей каждый день, и абсолютно законно. Речь только о случаях, когда эти инструменты применяют для противоправных действий.
Ученый РАН, которого наградил Путин, умер после избиения в Екатеринбурге
В Екатеринбурге вскоре после нападения умер ученый РАН Никита Зезин. Его жестоко избили 13 июля. В этот день ученый вместе с заместителем работали на полях. Позже они наткнулись на детей, которые уничтожали посевы и там же застряли на квадроциклах.
Зезин, по словам депутата заксобрания Вячеслава Вегнера, связался с их родителями. Он договорился довезти детей до института, где их должны были забрать. Однако у здания ученых встретили несколько мужчин на джипах.
Отец одного из детей напал на Зезина, нанес ему удары по голове, а затем принялся избивать Шанина. 22 июля ученый умер в больнице в Екатеринбурге. Ему было 67 лет.
После гибели избитого Никиты Зезина возбудили уголовное дело. Следователи нашли всех, кто участвовал в конфликте с ученым. Одного из них уже доставили к следователю. С ним проводят необходимые следственные действия. В ближайшее время всей ситуации дадут правовую оценку.
В Шебекино и Керчи от ударов ВСУ по автобусу и дому пострадали люди. Что известно
В Шебекино под Белгородом украинский дрон ударил по рейсовому автобусу. Пострадали 19 человек, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Восемнадцать из них оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Пятнадцать граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы. По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Из-за атаки также получили повреждения автобус, грузовик и легковой автомобиль, посеченный осколками. Следователи возбудили уголовное дело о теракте.
В Керчи при ударе беспилотника по частному дому пострадала целая семья. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализировали в больницы Керчи. Врачи оказывают им помощь.
Пострадавшему ребенку девять лет, уточнила помощница главы Крыма Ольга Курлаева. Состояние мальчика медики оценивают как крайне тяжелое.
Что еще важно: проверка нянь через Госуслуги, отмена лимитов на бензин и единый стандарт тишины
В Мосгордуме предложили создать на портале «Госуслуги» единый реестр для проверки нянь. Родители должны иметь возможность быстро проверять опыт работы, образование и судимость кандидатов, а также медицинские справки от психиатров, заявила автор инициативы Мария Воропаева.
По мнению депутата, реестр повысит безопасность детей и поможет матерям быстрее возвращаться к работе.
стоит в среднем час работы няни в России в 2026 году. Это на 13,5% больше, чем в 2025-м.
В Омской области полностью отменили ограничения на продажу топлива на заправках, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Ранее в регионе топливо отпускали только в бак автомобиля. На городских АЗС водители могли купить до 40 литров бензина или до 80 литров дизельного топлива, на трассовых — до 40 и 200 литров соответственно.
В Липецкой области с 31 июля также перестанет действовать временная система продажи топлива по автомобильным номерам «чет-нечет».
В Госдуму внесут законопроект о едином федеральном стандарте тишины по ночам. Шумные ремонтные, строительные и уборочные работы в жилых зонах предлагают запретить с 22.00 до 08.00 по местному времени, сообщили депутаты фракции «Новые люди».
Сейчас ограничения различаются в зависимости от региона, поэтому жителям сложно защищать право на отдых, пояснили парламентарии.
Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2027 года.
Что еще интересно: главная цель жизни россиян, штраф для TikTok и статья за купюру в воде
Большинство россиян считают покупку жилья для детей и внуков главной целью в жизни. Или же одной из главных. В исследовании OCTOBER GROUP говорится, что 85% опрошенных уверены: квартира — лучший стартовый капитал для ребенка. Остальные 15% уверены в обратном: дети должны пробиваться сами.
58% видят в унаследованной квартире родовое гнездо. Но 80% готовы продать ту самую квартиру, где выросли, лишь бы улучшить жилье для своих детей. А 33% заглядывают далеко вперед: они готовы инвестировать в квартиру на 40 лет и больше, чтобы передать ее как фамильное достояние.
Московский суд оштрафовал TikTok на 4 миллиона рублей. Сервис опять проигнорировал требование Роскомнадзора. В июле прошлого года компанию наказывали по той же статье (19.7.10-4. КоАП РФ), и даже на ту же сумму.
А всего за отказ передавать данные в Роскомнадзор в 2025-2026 годах TikTok получил уже два штрафа по 7 миллионов.
Блогеру, который швырнул 5000 рублей в воду на Мамаевом кургане грозит статья о реабилитации нацизма. Святослав Коваленко кинул купюру в водоем у скульптуры «Стоять насмерть» и снимал, как люди пытаются ее достать. Полиция уже начала проверку. А Александр Бастрыкин поручил главе волгоградского управления СК доложить, что выяснят следователи.