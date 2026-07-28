Установлены участники конфликта с погибшим после избиения российским ученым

Следователи установили участников конфликта с ученым РАН Зезиным, умершим после избиения

Следователи установили всех участников конфликта с ученым Никитой Зезиным, который скончался после избиения в Екатеринбурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Одного из участников конфликта доставили к следователю для проведения следственных действий. После будет дана правовая оценка произошедшему.

28 июля стало известно об уходе Зезина из жизни. Он был доктором сельскохозяйственных наук, директором ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (РАН)». Известно, что он подвергся избиению 13 июля.

Вместе с депутатом заксобрания Вячеславом Вегнером Зезин обследовал поля и посевы, где встретил группу детей, которые катались на квадроциклах и застряли. Ученый связался с родителями несовершеннолетних и договорился, что довезет их на УАЗе до института. В тот же вечер к зданию приехали четыре джипа. Один из пассажиров ударил Зезина в голову. Потерпевший написал заявление в полицию и снял побои, а через девять дней у него случился инфаркт.

Возбуждено уголовное дело.