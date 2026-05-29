Первая ракетная опасность на всем Урале, книга жалоб на «Госуслугах» и отмена рабства во Франции. Главное за 29 мая
Конфликт на Украине близится к завершению, но переговоров пока нет: о чем заявил Путин в Астане
На пресс-конференции по итогам визита в Казахстан президент РФ Владимир Путин cделал несколько важных заявлений о ситуации в России и Украине. В том числе президент рассказал о скором окончании спецоперации.
Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению. <...> Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ: называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно.
Контакты определенные, не буду скрывать, они сохраняются. Но переговоров как таковых нет.
Позор и кошмар. (Зарубежные медиа) просто обманывают своих граждан.
В регионах Уральского федерального округа впервые объявили ракетную опасность. Что происходит
Где и когда объявили опасность
Режим ракетной опасности ввели на территории всех шести регионов Уральского федерального округа, который находится в 2000 км от Украины. По словам полномочного представителя президента в УрФО Артема Жоги, такое происходит впервые. Ответственные службы перевели в режим повышенной готовности.
Первыми 29 мая ракетную опасность объявили в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Позже этот режим ввели в Ямало-Ненецком автономном округе — также впервые для этого региона.
Внимание: на Ямале и в соседних регионах объявлена ракетная опасность. Призываем всех сохранять спокойствие, оставаться в помещениях, держаться подальше от окон.
Что советуют жителям
В Свердловской области губернатор Денис Паслер подтвердил введение режима и призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность. Он предупредил, что связь и мобильный интернет могут работать с перебоями из-за дополнительных мер безопасности.
В Удмуртии (не входит в УрФО, но находится рядом) также объявили ракетную опасность и включили сирены. Глава региона Александр Бречалов посоветовал находящимся на улице уйти из зоны прямой видимости и спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Тем, кто в транспорте, необходимо выйти или хотя бы отойти от окон. В здании следует спуститься как можно ниже, желательно в подвал.
В Курганской, Челябинской и других областях власти также напомнили общие меры безопасности: сохранять спокойствие, действовать по инструкциям экстренных служб.
5 мая 2026 года ВСУ отправили ракеты и беспилотники на Чебоксары — столицу Чувашии, расположенную более чем в 1500 км от границы с Украиной. В результате атаки погибли два мирных жителя, 34 человека получили ранения, в том числе дети.
Из-за нападения повредило 28 многоквартирных домов, где проживают 8500 человек, а также гражданское предприятие. В республике ввели режим ЧС регионального масштаба, а в пункты временного размещения обратились почти 700 человек.
ФСБ предотвратила теракт в Новороссийске: СБУ планировала взорвать поезд с пассажирами. Подробности
29 мая ФСБ задержала 32-летнего мужчину, который планировал совершить теракт на железной дороге в Новороссийске. Его задержали, когда он по заданию украинских спецслужб осматривал участок пути. Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о подготовке теракта.
Мужчина приехал в Новороссийск из Амурской области в апреле 2025 года и устроился на работу в РЖД. В 2026 году он искал подработку, и в мессенджере на него вышли сотрудники СБУ. Они и дали ему задание — взорвать ж/д-пути, когда по ним будет идти пассажирский поезд.
Россиянин получил от куратора подробные инструкции, приобрел необходимые для взрывчатки компоненты и самостоятельно собрал бомбу дома. Хранил он ее в холодильнике.
На жилой дом в Румынии упал дрон, в этом обвинили Россию. Что известно
Что произошло
В румынском городе Галац беспилотник врезался в крышу многоквартирного жилого дома и вызвал пожар. По данным МИД Румынии, пострадали два человека, еще нескольким жильцам потребовалась медицинская помощь, людей пришлось эвакуировать.
Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу заявила, что дрон был «российским, с взрывчаткой, и участвовал в атаке на украинскую инфраструктуру». Румынские военные подняли в небо два самолета F-16 и вертолет, но сбивать беспилотник не стали из-за риска для гражданских.
Как отреагировали в Европе
Президент Румынии Никушор Дан назвал инцидент «самым серьезным с начала конфликта».
Я созвал сегодня заседание Высшего совета национальной обороны, чтобы обсудить последствия самого серьезного инцидента, затронувшего территорию страны с начала конфликта России и Украины. Мы примем соразмерные меры в отношении Российской Федерации.
Генерального консула России в Констанце уже объявили персоной нон грата, а российское консульство решили закрыть.
Бухарест проинформировал НАТО об инциденте и теперь планирует обратиться в Совет Безопасности ООН. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс «готов защищать каждый дюйм своей территории». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила солидарность и напомнила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций.
Что сказали в России
Реакция Евросоюза больше похожа на «брюссельские верещания», цель которых — отвлечь внимание от «террористических преступлений Владимира Зеленского», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также добавила, что Москва ответит на закрытие генконсульства в Румынии.
Спецзнак для парковки и снижение первоначального взноса по ипотеке: что предложили многодетным семьям
Нужно ввести специальный дорожный знак, который позволит многодетным семьям пользоваться льготными парковочными местами, заявили в Минтрансе России. Помимо этого, в ведомстве планируют провести эксперимент и предоставить многодетным семьям скидки на такси.
В Совфеде предложили упростить семейную ипотеку для многодетных семей. Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко призвала и снизить первоначальный взнос, и увеличить лимиты льготных кредитов.
Матвиенко отметила, что семейная ипотека пока является таковой только по названию, но не по сути.
На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе «больше детей — меньше ставка». <…> Мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот принцип будет все-таки реализован.
У школьников появится третий обязательный экзамен, а мигрантам хотят урезать число пересдач. Подробности
С 2028 года ученики девятых классов будут сдавать обязательный устный экзамен по истории, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Экзамен будет проходить в феврале или марте, по его результатам будут допускать к ОГЭ.
Все задания будут составлять по материалу школьной программы. Они помогут определить, понимает ли ученик исторические процессы, может ли аргументировать свою точку зрения или опровергать чужие тезисы.
Музаев пояснил, что сделать экзамен устным, а не письменным решили из-за того, что детей нужно учить разговаривать.
Много говорят о том, что ребята разучились излагать свои мысли и так далее. У нас есть много письменных экзаменов. У нас есть экзамен с устной частью по иностранному языку, у нас есть устный русский язык в девятом классе. Но история — это гуманитарный предмет, и мы как раз идем по модели устного экзамена, чтобы каждый выпускник мог аргументировать в том числе свою позицию, опираясь на исторический опыт своей Родины.
Попытки мигрантов сдать экзамен на знание русского языка, истории России и основ законодательства нужно сократить до трех раз, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Никаких ограничений сегодня нет. Сдавай сколько хочешь, авось повезет, что принижает саму суть государственного экзамена. Именно по этой причине многие мигранты воспринимают его как формальность, хотя он должен быть полноценным инструментом проверки знаний, необходимых для интеграции в российское правовое и языковое пространство.
К тому же сокращение попыток поможет избавиться от незаконной выдачи сертификатов, считает Миронов.
Что еще важно: запуск 5G, заброшки для ветеранов СВО и новая мера против абортов
Крупным мобильным операторам в ближайший месяц планируют выделить частоты для запуска сетей 5G. В Минцифры сообщили, что запустить связь пятого поколения в крупных городах могут уже этим летом.
Но пользователи пока не заметят разницы в скорости, потому что у операторов нет оборудования для работы в этом диапазоне. Полностью перейти на отечественные базовые станции компании обязаны к концу 2031 года.
В Совфеде предложили бесплатно отдавать заброшенные деревенские дома и участки ветеранам СВО. Сейчас такое имущество без наследников изымают в пользу государства и продают на торгах. По мнению сенатора, новая мера поможет заселить заброшенные деревни.
К слову, закон уже разрешает некоторым категориям участников боевых действий бесплатно получать землю под строительство.
Валентина Матвиенко планирует попросить IT-компании изменить поисковую выдачу при запросах об абортах.. Если пользователь ищет клинику для аборта, первыми в поиске должны всплывать адреса кризисных центров для женщин и статьи о вреде операции, считает спикер Совфеда.
По ее словам, сенаторы уже пишут соответствующие правила, чтобы интернет помогал защищать семейные ценности.
РЖД с 21 июня запустит прямой поезд между Москвой и Душанбе. Поезд будет ходить раз в две недели, дорога займет около четырех суток. Прямой маршрут отменили еще в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Поезд идет через Россию, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.
Что еще интересно: где живут самые красивые женщины, как подорожала свадьба и другое
Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами в мире. Портал World Population Review опубликовал рейтинг, в котором россиянки заняли четвертое место. При составлении списка исследователи учитывали результаты международных конкурсов красоты, количество знаменитостей из разных стран, а также мнения пользователей форума Reddit.
Первое место заняла Колумбия. Самыми непривлекательными признали жительниц Испании, Албании и, внезапно, Венесуэлы, которая соседствует с Колумбией.
Свадебные торжества в России за последний год подорожали в среднем на 25%. Сильнее всего выросли цены на декор — оформление площадок цветами и текстилем подорожало сразу на 75%.
Свадьба на выезде в Московском регионе теперь обойдется примерно в 700 тыс. рублей. Одни фотографы просят за день работы до 300 тысяч рублей.
Французский парламент единогласно отменил законы о рабстве двухвековой давности. Нижняя палата проголосовала за аннулирование «Черного кодекса» 1685 года, который определял рабов как движимое имущество и разрешал отрезать беглецам уши.
Текст давно потерял юридическую силу, но министр Наима Мучу, которая сама из семьи марокканских мигрантов, где-то его нашла и призвала официально убрать этот позорный документ из правовой системы.
Решение поддержал президент Эммануэль Макрон.