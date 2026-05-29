Первая ракетная опасность на всем Урале, книга жалоб на «Госуслугах» и отмена рабства во Франции. Главное за 29 мая

Что советуют жителям

В Свердловской области губернатор Денис Паслер подтвердил введение режима и призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность. Он предупредил, что связь и мобильный интернет могут работать с перебоями из-за дополнительных мер безопасности.

В Удмуртии (не входит в УрФО, но находится рядом) также объявили ракетную опасность и включили сирены. Глава региона Александр Бречалов посоветовал находящимся на улице уйти из зоны прямой видимости и спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Тем, кто в транспорте, необходимо выйти или хотя бы отойти от окон. В здании следует спуститься как можно ниже, желательно в подвал.

В Курганской, Челябинской и других областях власти также напомнили общие меры безопасности: сохранять спокойствие, действовать по инструкциям экстренных служб.