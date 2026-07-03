Главное за 3 июля. Дело о хищении 800 млн в Домодедово, «премии» школьникам и Прометей в Дагестане

Бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о хищении 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедово. Он лично курировал проект.

Стройка началась в 2014 году. Контракт был почти на 13 миллиардов рублей, работы планировали завершить через два года. Но подрядчик обанкротился, сроки сорвались, а контракт так и не расторгли.

Руководство Росавиации и аэропорта не раз просило деньги на достройку. В 2019 году выделили 620 миллионов, позже запросили еще 11,4 миллиарда. Всего за 10 лет на полосу потратили больше 13 миллиардов, но она до сих пор не работает.

Тем временем следователь МВД добился ареста недостроенной полосы в рамках дела Нерадько.