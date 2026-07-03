Главное за 3 июля. Дело о хищении 800 млн в Домодедово, «премии» школьникам и Прометей в Дагестане
Хищения на 800 млн в Домодедово. Главное о деле задержанного экс-главы Росавиации
Бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о хищении 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедово. Он лично курировал проект.
Стройка началась в 2014 году. Контракт был почти на 13 миллиардов рублей, работы планировали завершить через два года. Но подрядчик обанкротился, сроки сорвались, а контракт так и не расторгли.
Руководство Росавиации и аэропорта не раз просило деньги на достройку. В 2019 году выделили 620 миллионов, позже запросили еще 11,4 миллиарда. Всего за 10 лет на полосу потратили больше 13 миллиардов, но она до сих пор не работает.
Тем временем следователь МВД добился ареста недостроенной полосы в рамках дела Нерадько.
Нерадько задержали в подмосковном доме в Одинцовском районе после обысков. На его участке находятся два коттеджа и гараж, купленные в 2020 году. Их стоимость эксперты оценивают в сумму до 500 млн рублей. Общая стоимость недвижимости семьи Нерадько, включая квартиру площадью 250 «квадратов» и два участка, может достигать 1 млрд рублей.
Сообщается, что Александр Нерадько также мог участвовать в продаже самолетов за рубеж в 2020–2021 годах. Часть из них позже, предположительно, оказалась на Украине.
Обыски в Росавиации проходили несколько лет назад. Тогда речь шла о выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов. Именно эта история и могла привести к отставке Нерадько.
Вместе с бывшим главой ведомства задержали и его заместителя Константина Махова. Он курировал финансы и аэродромное хозяйство.
В Запорожской области после налета дронов погибли люди. МИД России уже отреагировал
Украинские беспилотники утром 3 июня атаковали рынок в городе Токмаке в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Погибли 5 жителей. Еще 18 человек получили ранения — разной степени тяжести. Пострадавшие продолжают поступать», — рассказал глава области.
Четверых раненых отвезли в в Мелитопольскую областную больницу, еще 14 — в Токмакскую районную. Во второй клинике развернули дополнительные операционные. Состояние пяти пострадавших оценивают как тяжелое, 13 — как среднетяжелое.
Для атаки на Токмак ВСУ использовали беспилотники типа Baton, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Это беспилотники, которые украинская армия использует для ударов по российскому тылу. Есть несколько подвидов:
- Baton Optik — квадрокоптер, которым управляют по оптоволокну. Дальность — примерно 30 км.
- D-4 Baton — дрон-камикадзе самолетного типа, способный переносить до 4 кг взрывчатки.
- Baton Wing Interceptor — дрон самолетного типа, который может перехватывать другие беспилотники.
Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать честную оценку этому варварскому нападению ВСУ на гражданских лиц.
В свою очередь посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что преступления Киева спонсируют Великобритания и страны Евросоюза. Он напомнил, что один только Лондон сообщал о передаче 150 тысяч беспилотников украинской армии.
Новые правила ухода за пенсионерами и «бабушкина зарплата». Что произошло в соцсфере
С 2027 года в России изменятся правила учета ухода за пенсионерами и инвалидами в трудовом стаже. Сейчас стаж засчитывают по заявлению, которое можно подавать уже после того, как человек начал ухаживать за своим подопечным. С нового года о присмотре нужно будет сообщать заранее — до того, как начнете ухаживать. Если уход долгий, то заявление придется продлевать раз в год.
До конца 2026 года можно зафиксировать уже пройденные периоды ухода, их тоже зачтут при назначении пенсии. Плюс теперь потребуется согласие человека, за которым ухаживаете. Сейчас это требуется только в том случае, если вы живете раздельно.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов готовит законопроект о ежемесячной выплате для бабушек и дедушек, которые сидят с внуками до трех лет. Идею уже назвали «бабушкиной зарплатой».
Размер выплаты предлагают привязать к региональному МРОТ. Получить ее смогут те, чьи родители не находятся в декретном отпуске, а сам ребенок не на полном гособеспечении. Также в проекте есть предложение платить МРОТ и безработным родителям — тоже до наступления трехлетнего возраста ребенка.
Что еще важно: госуслуги за границей, «премии» школьникам и сроки за покушение на Симоньян
Россияне смогут получать госуслуги за границей по принципу одного окна. Эксперимент стартовал 1 июля и продлится до конца 2027 года. Он охватит 12 стран:
- Армению;
- Вьетнам;
- Индию;
- Индонезию;
- Казахстан;
- Киргизию;
- Китай;
- Малайзию;
- ОАЭ;
- Сербию;
- Турцию;
- Узбекистан.
Принимать посетителей будут в инфоцентрах «Консул Прайм» (в Турции, ОАЭ, Армении и Киргизии) или в представительствах Россотрудничества (в других странах).
Через «одно окно» (то есть в рамках обращения в одну организацию) можно будет подтвердить личность, оформить электронную подпись, СНИЛС и получить некоторые другие госуслуги. Если эксперимент удастся, то появятся и другие возможности: открытие банковских счетов, регистрация юрлиц и т.д.
Российским школьникам могут начать платить за хорошие оценки. Инициативу предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Речь идет об учениках, которые показали прогресс в учебе за определенный период времени. Поощрять их можно не только выплатами, но и грантами или образовательными сертификатами, уточнил депутат.
Участников заговора о покушении на журналистку Маргариту Симоньян отправили в колонию. Лидера группировки Михаила Балашова суд приговорил к 25 годам заключения, а еще 11 человек — к 17. Всех их признали членами террористической организации.
Следствие считает, что конкретно в подготовке покушения на Симоньян участвовали Балашов и еще один фигурант, Егор Савельев. Они якобы купили огнестрельное оружие и активно готовились к нападению. Им обещали заплатить $50 тысяч. Кто заказчики — следствие пока не установило. К моменту задержания преступники успели выяснить распорядок дня Симоньян и адрес ее проживания.
Что еще интересно: цепи Прометея, черепахи в коробке и приговор за кальян на куличе
Москвичку, забившую кальян на куличе, отпустили на свободу. В мае Ксению Белоусову осудили за оскорбление чувств верующих и приговорили к трем годам колонии. Срок дали реальный во многом из-за того, что у девушки уже была судимость за наркотики. После приговора ее сразу взяли под стражу.
Однако за москвичку заступился священник Александр Микушин. Он сказал, что наказание слишком жестокое, и предложил заменить тюрьму на общественные работы. По его словам, «тюрьма не исцеляет душу и не воспитывает веру». Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты и заменил реальный срок на 200 часов обязательных работ.
В горах Дагестана строители нашли «цепи Прометея». Некоторые исследователи уже связали находку с древнегреческим мифом о Прометее. Якобы именно ею титан был прикован к скале. Металлическая 60-килограммовая цепь уходит в скалу на несколько метров. Ее возраст оценили примерно в три тысячи лет. После реставрации артефакт передали в музей Адыгеи.
В аэропорту Домодедово таможенники нашли 476 среднеазиатских черепах. Мужчина пытался контрабандой провезти их из Таджикистана в обычной коробке. Стоимость партии оценили больше чем в 3 млн рублей. На допросе контрабандист рассказал, что хотел продать черепах через интернет. Этот вид пресмыкающихся занесен в Красную книгу и охраняется международной конвенцией. Их передали в Центр воспроизводства редких видов Московского зоопарка.
В Крыму спасли ежика на пожаре. В Симферопольском районе спасатели тушили сухую траву. Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Во время работы пожарные заметили ежа и вынесли его из огня.