Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
В каких регионах лимиты на продажу бензина и другие ограничения по топливу
Продажа бензина ограничена как минимум в 41 регионе. Среди них:
|Регион
|Бензин
|Дизель
|Особенности
|Адыгея
|20–30 л (легковые)
|60 л
|С 24 июня, временно до стабилизации ситуации
|Архангельская область
|20–50 л
|Не указан
|Со 2 июля; на М8 — полный бак, для спецтранспорта выделены окна
|Башкортостан
|30 л
|—
|С 27 июня; исключение для бюджетных организаций
|Белгородская область
|До 30 л
|До 60 л
|На отдельных АЗС; местами приостановлена продажа АИ-95
|Брянская область
|До 20 л
|—
|С 23 июня
|Владимирская область
|20–30 л
|До 40 л
|С 18 июня действует режим экономии для служебного транспорта
|Вологодская область
|30 л
|60 л (до 200 л на трассе)
|Зависит от сети
|Воронежская область
|20–30 л (до 60 л на трассе)
|До 60 л (до 200 л на трассе)
|Зависит от города и АЗС
|Дагестан
|20 л
|50 л
|С 25 июня
|Забайкальский край
|15 л
|—
|Только в бак; с 4 июля в Чите — заправка по QR-кодам
|Ивановская область
|30 л
|60 л
|Со 2 июля
|Иркутская область
|До 50 л (30 л в Нижнеилимском округе)
|—
|В Нижнеилимском округе — только 2 дня в неделю по 30 л
|Калининградская область
|30 л
|60 л
|С 25 июня
|Карелия
|20–60 л
|—
|Зависит от АЗС
|Кемеровская область
|40 л
|80 л (200 л на трассе)
|С 23 июня
|Кировская область
|30–100 л
|До 100 л
|Зависит от АЗС
|Краснодарский край
|20–30 л (Сочи — 30 л)
|Сочи — 60 л
|Зависит от города
|Красноярский край
|До 40 л
|—
|На отдельных АЗС
|Крым
|АИ-92 — до 20 л
|—
|АИ-95 — только для экстренных и соцслужб
|Курганская область
|40 л
|80 л (200 л на трассе)
|Со 2 июля разрешены канистры до 10 л
|Курская область
|20–30 л
|—
|Только в бак; исключения в приграничье
|Ленинградская область
|20–30 л
|—
|Зависит от АЗС
|Липецкая область
|30 л
|Без ограничений
|С 24 июня
|Москва
|20–30 л
|До 60 л (до 200 л на трассе)
|Лимиты зависят от сети
|Приморский край
|Без ограничений для легковых
|До 100 л в городе / 200 л на трассе (для большегрузов)
|Ограничения в основном для грузового транспорта
|Республика Алтай
|30–50 л
|50–100 л
|С 1 июля по минимум 1 сентября; зависит от района
|Санкт-Петербург
|20–30 л
|До 60 л
|Зависит от АЗС
|Саратовская область
|30 л
|—
|До 15 июля
|Севастополь
|Ограниченная продажа
|Ограниченная продажа
|С 3 июля открыты 8 АЗС; ограничения до конца июля
|Смоленская область
|30 л
|60 л
|—
|Тамбовская область
|30 л
|—
|С 26 июня
|Татарстан
|АИ-95 — 30 л
|—
|По топливным картам ограничений нет
|Тверская область
|Зависит от АЗС
|Зависит от АЗС
|Для спецтранспорта — отдельное время заправки
|Тюменская область
|40 л
|80 л (200 л на трассе)
|Только в бак
|Ульяновская область
|40 л
|100 л (300 л для грузовиков и автобусов)
|Рекомендация региональных властей
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|40 л
|80 л
|С конца июня
|Чувашия
|20–30 л АИ-95
|—
|АИ-92 и дизопливо отпускают без ограничений
|Якутия
|30 л
|200 л
|Только на АЗС «Саханефтегазсбыта»
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|40–70 л
|—
|Зависит от АЗС
Ситуация с бензином в России по регионам: ограничения и лимиты
Дисклеймер
Ограничения быстро меняются, в памятке приведена актуальная информация на 3 июля 2026 года. Также стоит учесть, что в одних регионах лимиты ввели власти, в других — отдельные сети АЗС. Перед поездкой лучше проверять правила конкретной заправки в день поездки, особенно если маршрут проходит через несколько регионов.
Адыгея
С 24 июня в Адыгее ввели временное ограничение на объем заправки легковых автомобилей, чтобы сбить ажиотажный спрос. Точный лимит в литрах власти не уточнял.
По данным региональных СМИ, ограничения должны действовать до стабилизации ситуации.
Республика Алтай
В Республике Алтай ограничения действуют с 1 июля, они продлятся как минимум до 1 сентября. В Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах можно купить не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки на одну машину.
В остальных районах — до 50 литров бензина и 100 литров дизеля. Отпуск топлива в канистры ограничен 10 литрами в сутки. Ограничения не касаются оперативных служб, социальных учреждений, предприятий жизнеобеспечения и сельхозпроизводителей.
Башкортостан
В Башкортостане с 27 июня действует лимит на отпуск бензина — до 30 литров на автомобиль за одну заправку. Для бюджетных организаций сделали исключение. По данным региональных СМИ, решение приняли по согласованию с нефтяными компаниями.
Дагестан
В Дагестане с 25 июня ограничили продажу топлива физическим лицам: не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки. Местное Минэнерго объяснило, что это нужно исключительно ради равномерного распределения запасов между всеми водителями.
Карелия
В Карелии с конца июня на части АЗС ввели лимиты от 20 до 60 литров на человека. Также ограничили или запретили отпуск топлива в канистры. Власти объясняли ситуацию сезонным спросом и просили не создавать запасы. Точные лимиты зависят от конкретной станции и сети.
Крым и Севастополь
В Крыму действуют одни из самых жестких ограничений в стране. По состоянию на 3 июля АИ-92 отпускают только в бак и не более 20 литров на машину, АИ-95 — только для экстренных и соцслужб.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что в ближайшее время в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.
В Севастополе с 21 июня действовало почти полное ограничение свободной продажи топлива. С 3 июля свободную продажу возобновили на восьми АЗС. Каждого вида топлива на этих заправках хватит только на 100 машин.
По словам губернатора Михаила Развозжаева, ограничения продлятся как минимум до конца июля.
Якутия
В Якутии с 29 июня ограничения действуют на АЗС «Саханефтегазсбыта». На одно транспортное средство отпускают до 30 литров бензина и до 200 литров дизеля. Продажа в переносную тару запрещена. Ограничения касаются физлиц на заправках госпредприятия.
Татарстан
В Татарстане ограничения действуют на отдельных сетях АЗС. На заправках «Татнефти» лимит для АИ-95 составляет 30 литров бензина и 60 литров дизтоплива в одни руки, при этом по топливным картам ограничений нет.
Чувашия
В Чувашии ограничили отпуск топлива в канистры. По данным федеральных СМИ, мера действует с конца июня и касается только физических лиц.
На заправках разных сетей условия различаются. В местном Минпромэнерго сообщали, что ЛУКОЙЛ отпускает не более 20 литров бензина на одно авто. На «Татнефти» сохраняется лимит на АИ-95 — 30 литров в руки. АИ-92 и дизельное топливо на заправках этой сети отпускаются без ограничений
Забайкальский край
В Забайкальском крае с 25 июня населению отпускают не более 15 литров бензина на один бак. Топливо продают только в бак автомобиля.
С 4 июля на заправках Читы и Читинского округа также должны внедрять систему заправки по QR-кодам.
Краснодарский край
В Краснодарском крае временные ограничения различаются по городам и сетям АЗС. В Краснодаре топливо отпускают только в бензобак автомобиля. Введены лимиты в 20–30 литров на одну машину. В Сочи можно налить до 30 литров бензина и 60 литров дизеля.
В Новороссийске утром, как писали местные СМИ, бензина на заправках закончился. Но днем продажу возобновили.
Красноярский край
В Красноярском крае ограничения были на АЗС некоторых компаний: не более 40 литров в бак, продажа в канистры запрещена. Региональные лимиты власти пообещали не вводить.
Приморский край
В Приморье ограничения касаются прежде всего большегрузов на АЗС ННК. В черте города можно заправить до 100 литров, на трассе — до 200 литров на большегруз. Продажа в канистры запрещена. Для физлиц без грузового транспорта лимитов по объему в бак нет, кроме запрета на тару.
Архангельская область
В Архангельской области со 2 июля ввели лимиты от 20 до 50 литров на одну заправку. На трассе М8 допускается полный бак для дальних поездок. Для спецтранспорта ввели временные окна заправки. Областные власти заявили, что контролируют ситуацию вместе с поставщиками.
Белгородская область
В Белгородской области ограничения различаются по сетям. 23 июня сообщалось, что на некоторых АЗС можно залить до 30 литров бензина и 60 литров дизеля. Отдельные компании приостановили продажи АИ-95.
Брянская область
В Брянской области с 23 июня запретили продажу топлива в канистры и другие емкости. На некоторых АЗС также действует лимит до 20 литров на машину.
Владимирская область
Во Владимирской области на большинстве АЗС действуют лимиты для физлиц: 20–30 литров бензина и до 40 литров дизеля. Отпуск в канистры ограничен. С 18 июня власти также ввели режим экономии топлива для служебного транспорта.
Вологодская область
В Вологодской области лимиты зависят от сети. Можно залить 30 литров бензина и 60 литров дизеля в бак, на трассовых АЗС — 30 литров бензина и до 200 литров дизеля. Некоторые сети разрешают до 10 литров в канистру.
Воронежская область
В Воронежской области ограничения различаются в зависимости от города и расположения АЗС. В населенных пунктах отпускают от 20 до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива на автомобиль, на трассах лимит выше — до 60 литров бензина и до 200 литров дизеля. Продажа топлива в канистры ограничена.
Ивановская область
В Ивановской области со 2 июля действует лимит — до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива в одни руки. Продажу топлива в канистры временно запретили. Ограничения ввели после возобновления работы нефтебазы и увеличения поставок.
Иркутская область
В Иркутской области можно заправить не более 50 литров топлива на автомобиль, при этом отпуск в канистры запрещен. В Нижнеилимском округе ограничения строже: автомобили заправляют только два дня в неделю, не более 30 литров и только в бак. Экстренных и соцслужб это не касается.
Калининградская область
В Калининградской области с 25 июня населению наливают до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива на автомобиль. Продажа топлива в канистры ограничена.
Кемеровская область
В Кузбассе установили такие лимиты для населения: до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива. На трассах можно заправить до 200 литров дизеля. Ограничения ввели 23 июня.
Кировская область
В Кировской области на некоторых АЗС клиенту за раз отпускают не более 100 литров бензина. Другие отпускают не более 30 литров бензина и 100 литров дизеля в сутки Продажа топлива в канистры ограничена.
Курганская область
В Курганской области 2 июля смягчили ранее введенные ограничения, разрешив продажу в канистры, но не более 10 литров.
Сейчас в населенных пунктах можно заправить до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива, на трассах — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля.
Курская область
В Курской области на сетевых заправках действует лимит — не более 20–30 литров в одни руки. Заправлять автомобили можно только непосредственно в бак. Но на приграничных территориях заливают и в канистры, чтобы помочь местным жителям, использующим генераторы при отключениях света.
Ленинградская область
В Ленобласти действуют лимиты от 20 до 30 литров топлива на автомобиль. Кроме того, временно ограничили продажу в канистры. Конкретные правила зависят от отдельных АЗС.
Липецкая область
В Липецкой области с 24 июня отпускают лимит — не более 30 литров бензина на автомобиль. Продажа топлива в канистры запрещена, а дизельное топливо заливают без ограничений.
Саратовская область
В Саратовской области с 23 июня действует лимит — не более 30 литров топлива на один автомобиль. Ограничения продлили до 15 июля, они введены постановлением регионального оперативного штаба.
Смоленская область
В Смоленской области заливают до 30 литров бензина на автомобиль, а также дизельного топлива — до 60 литров. Продажа в канистры запрещена. Власти общеобластные ограничения не вводили.
Тамбовская область
В Тамбовской области с 26 июня действует лимит — не более 30 литров топлива на один автомобиль. Продажа в канистры запрещена. Срок отмены ограничений пока не называли.
Тверская область
В Тверской области ввели временные ограничения на отпуск топлива для физических лиц. Точные лимиты различаются в зависимости от заправки. Кроме того, со 2 июля на нескольких АЗС Твери выделили отдельное время для заправки спецтранспорта — с 05:30 до 07:30.
Тюменская область
В Тюменской области действуют ограничения на отпуск топлива. В населенных пунктах можно заправить до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива, на трассах — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Топливо отпускают только в бак.
Ульяновская область
В Ульяновской области региональные власти рекомендовали ограничить отпуск топлива. Для легковых автомобилей установлен лимит до 40 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива, для грузового транспорта и автобусов — до 300 литров дизеля. Продажа в канистры запрещена.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
В Югре действует лимит — до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива на автомобиль. Ограничения ввели в конце июня и распространяются на физических лиц.
Ямало-Ненецкий автономный округ
В Ямало-Ненецком автономном округе запретили отпуск топлива в канистры. На отдельных АЗС также действуют лимиты на заправку автомобиля — от 40 до 70 литров в зависимости от конкретной станции.
Москва
В Москве нет единых ограничений, сети вводят лимиты точечно.
Обычно отпускают от 20–30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива на автомобиль. На трассовых АЗС лимит по дизелю может достигать 200 литров. Продажа топлива в канистры запрещена.
Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге ограничения также различаются в зависимости от заправки.
Как правило, бензин отпускают по 20–30 литров на автомобиль, дизельное топливо — до 60 литров. На отдельных АЗС действуют более мягкие лимиты по дизелю. Продажа в канистры ограничена.
Что будет дальше
В июле производство основных видов топлива в стране должно превысить июньские показатели, сказал Владимир Путин 28 июня на совещании с членами правительства.
Президент предложил рассмотреть допмеры для стабилизации рынка. Среди них — наращивание предложения и поддержание экономически обоснованных цен.
Также ранее в Кремле подтвердили планы по импорту бензина из других стран.
Путин отметил, что сейчас «очереди, к сожалению, тоже на заправках есть», и нужную марку бензина не всегда удается найти.
Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он некритичен.
По словам главы государства, удары Украины по российской энергетике хоть и создают проблемы, но поврежденные объекты быстро восстанавливаются.
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