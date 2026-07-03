Архангельская область

В Архангельской области со 2 июля ввели лимиты от 20 до 50 литров на одну заправку. На трассе М8 допускается полный бак для дальних поездок. Для спецтранспорта ввели временные окна заправки. Областные власти заявили, что контролируют ситуацию вместе с поставщиками.

Белгородская область

В Белгородской области ограничения различаются по сетям. 23 июня сообщалось, что на некоторых АЗС можно залить до 30 литров бензина и 60 литров дизеля. Отдельные компании приостановили продажи АИ-95.

Брянская область

В Брянской области с 23 июня запретили продажу топлива в канистры и другие емкости. На некоторых АЗС также действует лимит до 20 литров на машину.

Владимирская область

Во Владимирской области на большинстве АЗС действуют лимиты для физлиц: 20–30 литров бензина и до 40 литров дизеля. Отпуск в канистры ограничен. С 18 июня власти также ввели режим экономии топлива для служебного транспорта.

Вологодская область

В Вологодской области лимиты зависят от сети. Можно залить 30 литров бензина и 60 литров дизеля в бак, на трассовых АЗС — 30 литров бензина и до 200 литров дизеля. Некоторые сети разрешают до 10 литров в канистру.

Воронежская область

В Воронежской области ограничения различаются в зависимости от города и расположения АЗС. В населенных пунктах отпускают от 20 до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива на автомобиль, на трассах лимит выше — до 60 литров бензина и до 200 литров дизеля. Продажа топлива в канистры ограничена.

Ивановская область

В Ивановской области со 2 июля действует лимит — до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива в одни руки. Продажу топлива в канистры временно запретили. Ограничения ввели после возобновления работы нефтебазы и увеличения поставок.

Иркутская область

В Иркутской области можно заправить не более 50 литров топлива на автомобиль, при этом отпуск в канистры запрещен. В Нижнеилимском округе ограничения строже: автомобили заправляют только два дня в неделю, не более 30 литров и только в бак. Экстренных и соцслужб это не касается.

Калининградская область

В Калининградской области с 25 июня населению наливают до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива на автомобиль. Продажа топлива в канистры ограничена.

Кемеровская область

В Кузбассе установили такие лимиты для населения: до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива. На трассах можно заправить до 200 литров дизеля. Ограничения ввели 23 июня.

Кировская область

В Кировской области на некоторых АЗС клиенту за раз отпускают не более 100 литров бензина. Другие отпускают не более 30 литров бензина и 100 литров дизеля в сутки Продажа топлива в канистры ограничена.

Курганская область

В Курганской области 2 июля смягчили ранее введенные ограничения, разрешив продажу в канистры, но не более 10 литров.

Сейчас в населенных пунктах можно заправить до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива, на трассах — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля.

Курская область

В Курской области на сетевых заправках действует лимит — не более 20–30 литров в одни руки. Заправлять автомобили можно только непосредственно в бак. Но на приграничных территориях заливают и в канистры, чтобы помочь местным жителям, использующим генераторы при отключениях света.

Ленинградская область

В Ленобласти действуют лимиты от 20 до 30 литров топлива на автомобиль. Кроме того, временно ограничили продажу в канистры. Конкретные правила зависят от отдельных АЗС.

Липецкая область

В Липецкой области с 24 июня отпускают лимит — не более 30 литров бензина на автомобиль. Продажа топлива в канистры запрещена, а дизельное топливо заливают без ограничений.

Саратовская область

В Саратовской области с 23 июня действует лимит — не более 30 литров топлива на один автомобиль. Ограничения продлили до 15 июля, они введены постановлением регионального оперативного штаба.

Смоленская область

В Смоленской области заливают до 30 литров бензина на автомобиль, а также дизельного топлива — до 60 литров. Продажа в канистры запрещена. Власти общеобластные ограничения не вводили.

Тамбовская область

В Тамбовской области с 26 июня действует лимит — не более 30 литров топлива на один автомобиль. Продажа в канистры запрещена. Срок отмены ограничений пока не называли.

Тверская область

В Тверской области ввели временные ограничения на отпуск топлива для физических лиц. Точные лимиты различаются в зависимости от заправки. Кроме того, со 2 июля на нескольких АЗС Твери выделили отдельное время для заправки спецтранспорта — с 05:30 до 07:30.

Тюменская область

В Тюменской области действуют ограничения на отпуск топлива. В населенных пунктах можно заправить до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива, на трассах — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Топливо отпускают только в бак.

Ульяновская область

В Ульяновской области региональные власти рекомендовали ограничить отпуск топлива. Для легковых автомобилей установлен лимит до 40 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива, для грузового транспорта и автобусов — до 300 литров дизеля. Продажа в канистры запрещена.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

В Югре действует лимит — до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива на автомобиль. Ограничения ввели в конце июня и распространяются на физических лиц.

Ямало-Ненецкий автономный округ

В Ямало-Ненецком автономном округе запретили отпуск топлива в канистры. На отдельных АЗС также действуют лимиты на заправку автомобиля — от 40 до 70 литров в зависимости от конкретной станции.