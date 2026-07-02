5 способов снизить расход топлива и сэкономить на бензине. Советуют автоэксперты
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Главные способы сэкономить бензин
Ездить плавно
Самый простой и эффективный способ — изменить манеру вождения. Резкие разгоны и торможения увеличивают расход топлива на 15–30%, говорит технический специалист дистрибьютора автозапчастей ROSSKO Константин Ершов.
Плавный набор скорости, движение в стабильном темпе и заблаговременное сбрасывание газа перед светофорами — и путь до следующей заправки будет длинее.
Директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков советует почаще использовать движение накатом: когда впереди светофор или поворот, лучше заранее отпустить газ и дать машине катиться самой, чем жать до последнего, а потом резко тормозить.
Держать оптимальную скорость
На трассе оптимально ехать в диапазоне 80–100 км/ч: в этой зоне большинство автомобилей работают наиболее экономично.
Стоит разогнаться до 120–130 км/ч, и расход вырастет примерно на 20%: воздух начинает оказывать заметное сопротивление кузову, и двигателю приходится работать интенсивнее.
По словам Серебрякова, на загородных трассах оптимально придерживаться скорости около 95 км/ч.
Следить за давлением в шинах
Это одна из самых недооцененных мер экономии. Снижение давления всего на 0,2–0,3 бара увеличивает расход топлива до 5%, говорит Ершов.
Все потому, что колеса начинают сильнее сопротивляться качению и двигатель тратит больше энергии.
Проверять давление стоит хотя бы раз в две недели — и обязательно при смене температуры.
Вовремя делать ТО
Загрязненный воздушный фильтр, изношенные свечи зажигания, старое моторное масло — все это плавно, но ощутимо увеличивает расход, считает Ершов. Двигатель работает менее эффективно, сжигает больше топлива при той же нагрузке.
Не возить лишнего
Каждые лишние 50–100 кг в багажнике дают ощутимую прибавку к потреблению топлива. Серебряков советует убрать из машины все, без чего можно обойтись: инструменты, которые годами лежат в багажнике, запасные вещи, строительный мусор после ремонта.
Багажный бокс на крыше — отдельная история. Он ухудшает аэродинамику и увеличивает расход даже в пустом виде. Если не используете — снимите.
Что увеличивает расход топлива
Иногда машина «ест» больше не потому, что вы плохо едете, а потому, что что-то не так с самим автомобилем — или с привычками в его эксплуатации. Разбираемся, что именно гонит расход вверх.
Сбитые углы установки колес
Даже если шины накачаны правильно, но углы установки колес нарушены, расход вырастет примерно на 5%, говорит Ершов. Колеса начинают «грести» в разные стороны, машина хуже катится — и двигатель компенсирует это дополнительным топливом.
Проверить углы установки — схождение и развал — стоит хотя бы раз в год или после серьезного удара колесом о яму.
Короткие поездки с холодным двигателем
Частые короткие поездки — один из самых неэкономичных режимов эксплуатации, считает Ершов. Двигатель не успевает выйти на рабочую температуру, топливо сгорает неэффективно, расход резко растет.
Если большинство ваших поездок — это 5–10 минут до магазина или работы, расход будет заметно выше паспортного. Это нормально, но важно понимать причину.
Открытые окна на скорости
На высокой скорости открытые окна работают как парус — аэродинамика ухудшается, и двигателю приходится тратить больше.
На трассе лучше включить кондиционер на минимум, чем ехать с открытыми окнами: эффект для расхода будет примерно одинаковым, но с закрытыми окнами машина едет стабильнее.
Бесполезные способы сэкономить
Отдельная тема — устройства, которые обещают снизить расход, но не работают.
Магниты на топливопровод, генераторы водорода, ионизаторы, вихревые турбулизаторы — все это не только бесполезно, но и потенциально опасно. Они не дают никакой экономии, зато могут нарушить работу электроники и топливной системы.
Производители таких устройств умело играют на желании водителей сэкономить. Но реальный эффект от них — ноль. Деньги лучше потратить на нормальное ТО.
Сколько топлива заправлять
Не ездить на почти пустом баке, предупреждает Серебряков. Так топливный насос перегревается и начинает затягивать осадок со дна. Это ведет к поломкам, которые обойдутся куда дороже, чем лишняя заправка.
Но и доливать топливо сверх нормы, после того как пистолет автоматически отключился, тоже не стоит. Эксперт предупреждает: это может привести к поломкам топливной системы.
Дополнительные «дожимания» пистолета создают избыточное давление и нагружают систему улавливания паров топлива.
Оптимальный уровень топлива в баке — около трех четвертей.
Полный бак бензина — это дополнительные 40–50 кг. Для экономичной езды по городу такой запас избыточен. Три четверти — разумный баланс между запасом хода и лишней нагрузкой на автомобиль.