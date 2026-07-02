Главные способы сэкономить бензин

Ездить плавно

Самый простой и эффективный способ — изменить манеру вождения. Резкие разгоны и торможения увеличивают расход топлива на 15–30%, говорит технический специалист дистрибьютора автозапчастей ROSSKO Константин Ершов.

Плавный набор скорости, движение в стабильном темпе и заблаговременное сбрасывание газа перед светофорами — и путь до следующей заправки будет длинее.

Директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков советует почаще использовать движение накатом: когда впереди светофор или поворот, лучше заранее отпустить газ и дать машине катиться самой, чем жать до последнего, а потом резко тормозить.

Держать оптимальную скорость

На трассе оптимально ехать в диапазоне 80–100 км/ч: в этой зоне большинство автомобилей работают наиболее экономично.

Стоит разогнаться до 120–130 км/ч, и расход вырастет примерно на 20%: воздух начинает оказывать заметное сопротивление кузову, и двигателю приходится работать интенсивнее.

По словам Серебрякова, на загородных трассах оптимально придерживаться скорости около 95 км/ч.

Следить за давлением в шинах

Это одна из самых недооцененных мер экономии. Снижение давления всего на 0,2–0,3 бара увеличивает расход топлива до 5%, говорит Ершов.

Все потому, что колеса начинают сильнее сопротивляться качению и двигатель тратит больше энергии.

Проверять давление стоит хотя бы раз в две недели — и обязательно при смене температуры.

Вовремя делать ТО

Загрязненный воздушный фильтр, изношенные свечи зажигания, старое моторное масло — все это плавно, но ощутимо увеличивает расход, считает Ершов. Двигатель работает менее эффективно, сжигает больше топлива при той же нагрузке.

Не возить лишнего

Каждые лишние 50–100 кг в багажнике дают ощутимую прибавку к потреблению топлива. Серебряков советует убрать из машины все, без чего можно обойтись: инструменты, которые годами лежат в багажнике, запасные вещи, строительный мусор после ремонта.