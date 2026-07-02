Деньги
01 июля 2026, 21:01

5 способов снизить расход топлива и сэкономить на бензине. Советуют автоэксперты

Летом 2026 года актуальна экономия топлива: чем реже будете заезжать на АЗС, тем меньше шансов столкнуться с очередью или неработающими колонками. У каждой машины свой расход топлива, но очень многое зависит от водителя. Разобрались с автоэкспертами, как без ущерба для комфорта тратить на 10–20% меньше бензина — и, соответственно, денег.
5 способов снизить расход топлива и сэкономить на бензине. Советуют автоэксперты

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Главные способы сэкономить бензин

Ездить плавно

Самый простой и эффективный способ — изменить манеру вождения. Резкие разгоны и торможения увеличивают расход топлива на 15–30%, говорит технический специалист дистрибьютора автозапчастей ROSSKO Константин Ершов.

Плавный набор скорости, движение в стабильном темпе и заблаговременное сбрасывание газа перед светофорами — и путь до следующей заправки будет длинее.

Директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков советует почаще использовать движение накатом: когда впереди светофор или поворот, лучше заранее отпустить газ и дать машине катиться самой, чем жать до последнего, а потом резко тормозить.

Держать оптимальную скорость

На трассе оптимально ехать в диапазоне 80–100 км/ч: в этой зоне большинство автомобилей работают наиболее экономично.

Стоит разогнаться до 120–130 км/ч, и расход вырастет примерно на 20%: воздух начинает оказывать заметное сопротивление кузову, и двигателю приходится работать интенсивнее.

По словам Серебрякова, на загородных трассах оптимально придерживаться скорости около 95 км/ч.

Следить за давлением в шинах

Это одна из самых недооцененных мер экономии. Снижение давления всего на 0,2–0,3 бара увеличивает расход топлива до 5%, говорит Ершов.

Все потому, что колеса начинают сильнее сопротивляться качению и двигатель тратит больше энергии.

Проверять давление стоит хотя бы раз в две недели — и обязательно при смене температуры.

Вовремя делать ТО

Загрязненный воздушный фильтр, изношенные свечи зажигания, старое моторное масло — все это плавно, но ощутимо увеличивает расход, считает Ершов. Двигатель работает менее эффективно, сжигает больше топлива при той же нагрузке.

Не возить лишнего

Каждые лишние 50–100 кг в багажнике дают ощутимую прибавку к потреблению топлива. Серебряков советует убрать из машины все, без чего можно обойтись: инструменты, которые годами лежат в багажнике, запасные вещи, строительный мусор после ремонта.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Багажный бокс на крыше — отдельная история. Он ухудшает аэродинамику и увеличивает расход даже в пустом виде. Если не используете — снимите.

Что увеличивает расход топлива

Иногда машина «ест» больше не потому, что вы плохо едете, а потому, что что-то не так с самим автомобилем — или с привычками в его эксплуатации. Разбираемся, что именно гонит расход вверх.

Сбитые углы установки колес

Даже если шины накачаны правильно, но углы установки колес нарушены, расход вырастет примерно на 5%, говорит Ершов. Колеса начинают «грести» в разные стороны, машина хуже катится — и двигатель компенсирует это дополнительным топливом.

Проверить углы установки — схождение и развал — стоит хотя бы раз в год или после серьезного удара колесом о яму.

Короткие поездки с холодным двигателем

Частые короткие поездки — один из самых неэкономичных режимов эксплуатации, считает Ершов. Двигатель не успевает выйти на рабочую температуру, топливо сгорает неэффективно, расход резко растет.

Если большинство ваших поездок — это 5–10 минут до магазина или работы, расход будет заметно выше паспортного. Это нормально, но важно понимать причину.

Открытые окна на скорости

На высокой скорости открытые окна работают как парус — аэродинамика ухудшается, и двигателю приходится тратить больше.

На трассе лучше включить кондиционер на минимум, чем ехать с открытыми окнами: эффект для расхода будет примерно одинаковым, но с закрытыми окнами машина едет стабильнее.

Бесполезные способы сэкономить

Отдельная тема — устройства, которые обещают снизить расход, но не работают.

Магниты на топливопровод, генераторы водорода, ионизаторы, вихревые турбулизаторы — все это не только бесполезно, но и потенциально опасно. Они не дают никакой экономии, зато могут нарушить работу электроники и топливной системы.

Игорь Серебряков
эксперт по обслуживанию автомобилей

Производители таких устройств умело играют на желании водителей сэкономить. Но реальный эффект от них — ноль. Деньги лучше потратить на нормальное ТО.

Сколько топлива заправлять

Не ездить на почти пустом баке, предупреждает Серебряков. Так топливный насос перегревается и начинает затягивать осадок со дна. Это ведет к поломкам, которые обойдутся куда дороже, чем лишняя заправка.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Но и доливать топливо сверх нормы, после того как пистолет автоматически отключился, тоже не стоит. Эксперт предупреждает: это может привести к поломкам топливной системы.

Дополнительные «дожимания» пистолета создают избыточное давление и нагружают систему улавливания паров топлива.

Оптимальный уровень топлива в баке — около трех четвертей.

Полный бак бензина — это дополнительные 40–50 кг. Для экономичной езды по городу такой запас избыточен. Три четверти — разумный баланс между запасом хода и лишней нагрузкой на автомобиль.

Игорь Серебряков
эксперт по обслуживанию автомобилей
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