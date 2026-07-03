Размытое описание предмета договора

Одна из самых распространенных ошибок — неточно описать имущество, которое продается. В договоре на квартиру часто пишут только «трехкомнатная квартира по адресу...» — без кадастрового номера, площади, этажа и сведений о перепланировках. В ДКП на автомобиль указывают лишь марку и год выпуска, без VIN-номера. В договоре на оборудование — общее название без серийных номеров и технических характеристик.

Из-за этого и возникают споры. Например, продавец считает, что встроенная кухня в стоимость квартиры не входила. Или покупатель получает автомобиль с другим пробегом либо оборудование другой модификации.

Чем подробнее описано имущество, тем лучше. Если характеристики неточные, доказать в суде, о чем именно договаривались стороны, будет сложнее.