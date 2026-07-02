Стоит ли переходить на электрокар, гибрид или газ? Что выгоднее в 2026 году и поможет ли это избежать очередей

Это не учебная тревога: очень скоро на улицах российских городов может стать гораздо больше бесшумных электромобилей, которые незаметно подкрадываются к вам на дорогах и с обидным хохотом обгоняют очереди на АЗС. Но только затем, чтобы встать в свою очередь, которая может оказаться ничуть не меньшей.

Плюсы и минусы электромобилей

Когда электромобили только появились, их позиционировали как машину из более разумного, светлого и экологичного будущего. Без рева мотора, сжигаемого бензина, выхлопа, масла, свечей, сложной коробки передач и привычного набора деталей, которые могут внезапно сломаться. Нажал на педаль — машина поехала.

Концепция электрокаров очень популярна и на Западе, и в Китае, где массовый переход на электромобили отчасти помог решить проблему смога в больших городах.