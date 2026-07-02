Стоит ли переходить на электрокар, гибрид или газ? Что выгоднее в 2026 году и поможет ли это избежать очередей

Стоит ли переходить на электрокар, гибрид или газ? Что выгоднее в 2026 году и поможет ли это избежать очередейСпойлер: не факт, не факт
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Это не учебная тревога: очень скоро на улицах российских городов может стать гораздо больше бесшумных электромобилей, которые незаметно подкрадываются к вам на дорогах и с обидным хохотом обгоняют очереди на АЗС. Но только затем, чтобы встать в свою очередь, которая может оказаться ничуть не меньшей.
Плюсы и минусы электромобилей
Когда электромобили только появились, их позиционировали как машину из более разумного, светлого и экологичного будущего. Без рева мотора, сжигаемого бензина, выхлопа, масла, свечей, сложной коробки передач и привычного набора деталей, которые могут внезапно сломаться. Нажал на педаль — машина поехала.
Концепция электрокаров очень популярна и на Западе, и в Китае, где массовый переход на электромобили отчасти помог решить проблему смога в больших городах.
По данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2025 году в мире продали более 20 млн электромобилей и подключаемых гибридов — на 20% больше, чем годом ранее, а их доля достигла 25% рынка новых машин. Китай при этом остался главным драйвером: там в 2025 году на электромобили пришлось почти 60% мировых продаж.
Электрокары на российских дорогах массовыми так и не стали, но уже не выглядят пришельцами, особенно в Москве и Петербурге. За четыре месяца 2026 года в России продали 3178 новых электромобилей — на 20% больше, чем годом ранее. Подержанные электрокары продаются активнее: за январь-май 2026 года россияне купили около 6000 таких машин с пробегом — на 34% больше, чем за аналогичный период 2025-го.
Эксперт по автомобилям и законодательству в сфере ПДД Дмитрий Попов раскрыл основные плюсы и минусы электромобилей.
- Простота в производстве. Нету никакой трансмиссии, коробки передач, сцепления, только электронная начинка, электромотор и привод.
- Почти вечная эксплуатация. В электрокаре нету износа поршневой группы, в нем нету никаких нагаров, накипей, масла, которое надо заменять, фильтров — ничего. Единственное, что сдерживает его бесконечное использование — это количество циклов заряда-разряда литий-ионных батарей.
- Меньше деталей — меньше поломок. Владельцы электрокаров действительно реже заезжают на СТО. Нет турбин, сцепления, катализатора и сложной масляной системы, которые могут подвести в самый неподходящий момент.
- Экологичность. Но не без нюансов (о них ниже). Скажем так: в процессе эксплуатации выбросов и правда меньше, но пресловутый углеродный след — это далеко не только эксплуатация.
А вот дальше начинаются «но».
- Первое — цена. После изменения правил утильсбора цена на импортные машины стала чувствительнее к мощности. С 1 января 2026 года утильсбор на новые электромобили и гибридные автомобили вырос на 11% и составляет 667,4 тыс. рублей. На практике это особенно больно ударило по популярным китайским моделям. Когда цена на самый доступный и простой электрокар подскакивает с 6 до почти 10 млн рублей, за эти деньги желающих спасать планету личным примером практически не находится.
С повышенным утильсбором все современные китайские электрокары, которые к нам возят, стали для населения в большинстве своем неподъемными по деньгам. Поэтому сейчас вся эта история в целом не очень доступна.
- Второе — батарея. Вспомните аккумуляторы на смартфонах: новый держит заряд бодро, но через несколько лет (а то и месяцев) начинает сдавать. У электромобиля все куда сложнее и дороже. Батарея — один из самых дорогих узлов машины, который может составлять до половины ее стоимости, а ее реальный ресурс зависит от климата, пробега, стиля зарядки, частоты быстрых зарядок и качества самой батареи.
Каждый, кто покупает электромобиль, должен понимать и отдавать себе отчет, что через четыре-пять лет ему придется вложить бабла. Все почему-то думают: купил электромобиль и все, это на века. Ничего подобного. Мы с вами даже в смартфоне замечаем, что через какое-то время он перестает держать заряд. Литиевый аккумулятор устаревает так же, как и все. А он составляет почти половину стоимости электромобиля.
А что там с льготами?
Тут можно рассматривать вопрос и как плюс, и как минус. Плюс — льготы есть. Минус — они не очень-то работают.
Государство честно пытается подталкивать рынок. С 1 марта 2026 года при строительстве новых АЗС в полосах отвода автодорог надо предусматривать возможность быстрой зарядки электромобилей. Есть и льготы: например, в Москве нулевой транспортный налог до 2029 года, бесплатный проезд по платным трассам, кое-где бесплатные стоянки. Но пользуются ими единицы.
Про льготы, честно говоря, особо даже и не слышно. Где-то говорили про возможность там бесплатной парковки в каких-то городах, проезд по магистралям бесплатный, но по факту: где-то это есть, где-то нету, где-то очень ограниченно, например, только в центре города. Массово про льготы водители не знают, а при покупке вряд ли кто-то вообще о них задумывается.
Поможет ли электромобиль справиться с очередями на заправках
На фоне топливных перебоев и ограничений на продажу бензина, затронувших уже больше десятка регионов России, мысль пересесть на машину, которой не нужен бензин, выглядит особенно заманчиво.
Уставшие от охоты за дефицитным бензином и гигантских очередей на заправках россияне уже активно начали скупать электромобили и гибриды: за месяц их продажи подскочили на 50%. Причем даже клиенты, которые уже находились в процессе покупки бензиновой машины, нередко передумывали в пользу электрички, подсчитав стоимость и риски эксплуатации в нынешних непредсказуемых условиях.
На личном уровне электромобиль действительно может избавить от одной конкретной проблемы: вам не нужно ловить бензин на АЗС. Но это работает только если ваш обычный маршрут не выбивается из длины пробега на одной зарядке и есть возможность зарядить автомобиль на домашней стоянке. В остальном же электромобиль не отменяет ожидание — он меняет тип очереди.
Несомненные преимущества пока перебиваются с лихвой тем, что пробег на одном заряде гораздо меньше, чем на одной заправке. И все бы и ничего, можно было бы сделать инфраструктуру и быстро подзаряжаться, да? Но процесс зарядки достаточно длительный. Дело в том, что эксплуатация аккумулятора тем дольше, чем дольше мы его заряжаем. Быстрая зарядка даже за 40–50 минут убивает аккумулятор. Причем это накапливающийся эффект, который не сразу видно.
То есть стоять почти час и ждать подзарядки — это для электрокаров быстро. Можете себе представить, какая очередь столпится на редких пока еще зарядных станциях за это время, если пользователей электрокаров станет еще больше.
А ведь зарядная инфраструктура растет намного медленнее, чем продажи таких машин. По состоянию на апрель 2026 года в стране насчитывается почти 10 тысяч публичных зарядных станций.
Но распределение по регионам — крайне неравномерное. Около половины (46%) всех станций сосредоточено всего в пяти регионах. 16% — в Москве, 15% — в Московской области, 6% — в Санкт-Петербурге, 5% — в Краснодарском крае, 4% — в Татарстане.
Нагрузка на станции тоже разная. В целом по России на одну зарядную станцию в среднем приходится 10 электромобилей и 15 гибридов. В Москве — 18 электрокаров и 27 гибридов на одну станцию. В Татарстане, для сравнения, — 6 и 10 соответственно.
Если мы говорим про инфраструктуру Москвы и Санкт-Петербурга, это одна история. Если мы говорим про инфраструктуру Пермского края или Забайкалья, это другая история. Если в общем про страну говорить, то, конечно, инфраструктура к электрокарам не готова. Даже в Санкт-Петербурге на практике станций зарядок очень мало. И это уже не говоря о том, что сейчас не всем типам автомобилей подходит одна и та же зарядка. А ведь это мегаполис, что уж говорить про страну?
С учетом того, что Россия — страна больших расстояний, использование электромобиля как основного просто невозможно, особенно в свете развития внутреннего туризма. И это не говоря уже о том, что большая часть моделей электрокаров — не внедорожники, а обычные «паркетники». И далеко вы на них уедете из города?
Как пример, можно взять платную скоростную трассу M-11, соединяющую Москву и Санкт-Петербург. Номинально электрокарам по ней ездить даже бонусно: можно сэкономить на платной дороге. Фактически же это будет экономия денег, но не времени, потому что еще нет в России таких машин, которые могли бы проехать из Москвы в Петербург или обратно на одном заряде. Придется подзависнуть где-то на середине пути, пока вас будут обгонять старые добрые бензиновые авто даже на загруженной пробками M-10 (Ленинградка).
Если говорить про ту же трассу М-11, в прошлом году мы ездили, несколько заправок встретили. И у этих заправок стояли электромобили в ожидании, пока все они заправятся. Это же не как автомобиль, где вы подъехали, пистолет вставили, за 5 минут заправились и уехали. Тут время идет на часы. Поэтому рассчитывать, что электрокары решат проблемы с очередями на заправке, мягко говоря, не стоит.
Экологичны ли электромобили?
Главная рекламная мысль про электромобили звучит просто: они экологичнее, потому что у них нет выхлопной трубы. И это правда, но… только если смотреть на воздух вокруг конкретной машины.
Если говорить о полном углеродном следе, картинка сложнее. Электричество надо где-то произвести, батарею — добыть, собрать, привезти, потом утилизировать или переработать. И вот тут-то начинаются неудобные вопросики к экологичности «самого экологичного транспорта».
Все говорят об экологичности электромобилей, но электричество-то он из чего взял? Это же мазут сожгли где-то за городом, правильно? Ну и мы, значит, не гадим там, где мы ездим, но зато при этом загрязняем область со страшной силой. Экологичная энергетика — это экологичное производство, а не экологичное потребление. Плюс сейчас в мире толковой системы утилизации литий-ионных батарей практически не существует. Самый популярный способ — утопить эти отходы в Марианской впадине.
Давайте будем относиться в целом хорошо к планете, а не только к тому месту, где лично вы живете. Вот если у нас 80% энергетики будет атомной, тогда и можно будет говорить: товарищи, все на электромобили, больше розеток, хороших и разных.
По данным «Системного оператора ЕЭС», в 2025 году основную нагрузку по выработке электроэнергии несли тепловые электростанции — 57,5%. На АЭС пришлось 18,7%, на ГЭС — 16,7%, на ветровые и солнечные станции вместе — меньше 1%.
При этом согласно исследованию, опубликованному в 2025 году, в течение первых двух лет эксплуатации электромобили производят на 30% больше выбросов CO₂, чем бензиновые автомобили, если учитывать все факторы жизненного цикла. Однако в долгосрочной перспективе они все же оказываются чище, но это история явно не про «купил электрокар и сразу молодец без углеродного следа».
Ключевой вопрос — утилизация. Количество литий-ионных батарей, которые будут доходить до конца срока службы, резко вырастет с середины 2030-х годов. А вот перерабатывать их без вреда для природы мировая индустрия пока умеет плохо.
То есть экологический вывод такой: электромобиль точно улучшает воздух там, где ездит. Но его реальная экологичность зависит от энергетики, производства батарей и системы переработки.
Это не аргумент «против» электрокаров вообще, но заставляет задуматься, точно ли мнимая экологичность стоит тех денег, которые за нее просят.
Электрокар, гибрид или газ?
Если задача — не обязательно спасти планету, а просто меньше зависеть от бензина, выбор шире, чем «бензин или электромобиль».
- Чистый электромобиль. Ездит только на электричестве, не требует бензина, тихий, приятный в городе, дешевле в регулярном обслуживании. Но зависит от зарядки и требует планирования.
- Обычный гибрид (HEV). Бензиновый двигатель работает вместе с электромотором, но машину не надо заряжать от розетки. Экономия особенно заметна в городе. Полностью от бензина не избавляет. В первом квартале 2026 года гибридные легковушки в целом заняли 8,1% рынка новых автомобилей.
- Подключаемый гибрид (PHEV). Можно заряжать от сети и ездить часть пути на электричестве, а на дальних поездках использовать бензиновый двигатель. В мае 2026 года продажи PHEV подскочили на 103% по сравнению с маем 2025-го. Доля сегмента на рынке подросла с 2,7 до 4,5%.
- Газ. Установка газобаллонного оборудования — отдельная российская народная забава, кстати, отчасти субсидируемая за счет государства. Она не делает машину электрической, зато позволяет быстрее и дешевле заправляться, а еще — экологичнее ездить.
Нам бы в нашем государстве надо не электромобили педалировать, а автомобили на газе. Кстати, сейчас в свете ситуации с бензином все резко подпрыгнули, начали узнавать, как машину под газ переделать. А стоимость установки газобалонного оборудования подпрыгнула в три раза, и очереди там на месяц вперед. Но зато заряжается он очень быстро, углеродный след за газовым автомобилем намного меньше, чем у электромобиля.
Я вообще владелец гибрида, у меня не электромобиль, у меня гибридный автомобиль. Мы пытались считать выгоду от обладания. Ну, нет там никакой выгоды, честно говоря. То есть, в принципе, соизмеримо с тратами на бензиновый автомобиль, тем более что стоимость киловатт электроэнергии постоянно повышается.
Так а за чем же будущее?
Итак, есть господдержка, есть отечественные электромобили, есть зарядки, есть льготы. Но есть и дорогой импорт, утильсбор, большие расстояния, слабая инфраструктура за пределами мегаполисов, сомнительная ценность для экологии и очень практичный вопрос «а сколько и где я буду заряжаться?».
При этом будущее в глобальном смысле почти наверняка за электротранспортом — но не обязательно за тем, который российский водитель может купить сегодня.
За электротранспортом определенно будущее. Мы видим, что практически весь парк общественного транспорта уже перешел на электричество, в такси появляются электрокары, так что в транспорте для личного пользования это тоже неизбежно. Рынок будет расти, а за ним будет подтягиваться инфраструктура. Но пока фокус в нашей стране вообще в другую сторону, не до развития инфраструктуры.
По словам эксперта Дмитрия Попова, электромобиль в России в 2026 году — не замена бензиновой машине. Это удобный вариант для очень ограниченного количества сценариев: город, короткие ежедневные маршруты, второй автомобиль в состоятельной семье и готовность в случае разряда батареи потратить не меньше часа на зарядку. А лучше, конечно, больше.
Покупать электромобиль в России в 2026 году имеет смысл, если вы живете в крупном городе, ездите предсказуемыми маршрутами, можете заряжаться дома или на работе, не планируете постоянно мотаться на дальняк и понимаете, что батарея — это не вечный двигатель, а дорогой расходный ресурс.
Не стоит торопиться, если машина у вас одна на все случаи жизни, вы часто ездите между регионами, живете в городе со слабой зарядной сетью, не можете поставить зарядку дома, грустнеете при мысли о несколько часах зарядки и думаете, что электрокар быстро «отобьется» на экономии топлива.
Для большинства российских водителей самый рациональный мостик между бензиновым настоящим и электрическим будущим пока выглядит не как чистый электромобиль, а как гибрид бензин/электричество или вообще бензин/газ. Он не такой модный, не такой тихий и не такой «зеленый» на вывеске, зато лучше вписывается в страну, где расстояния большие, инфраструктура неодинаковая, а дорожные планы и обстановка в любой момент могут резко измениться.
Но сложно прогнозировать, потому что те же китайцы завтра могут придумать совершенно новую технологию, которая порвет весь рынок. И будущее окажется, например, за летающими машинами, которые будут работать на энергии солнца, ветра, водорода или маленьких безопасных атомных реакторов.
Так что ответ на вопрос «стоит ли переходить на электромобиль» в 2026 году звучит скучнее, чем хотелось бы: сбежать от бензиновых очередей в электрические — план крайне сомнительный. Но решайте сами, стоит ли оно того. Посчитав предварительно цену самой машины, утильсбора, киловатта электричества и килограмма собственных нервов.