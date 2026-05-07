Подготовка к Параду Победы, сроки за незаконный майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая

В свою очередь, власти Латвии рассказали, что как минимум один дрон разбился на территории нефтебазы в Резекне и повредил четыре пустых резервуара. Министр обороны республики Андрис Спрудс допустил, что аппарат летел со стороны Украины в Россию. Но сразу же уточнил, что пока эту информацию не подтвердили.

Латвийская полиция завела уголовное дело.

Также днем украинские беспилотники атаковали Пермь. Один из дронов повредил крышу многоэтажки на Новосибирской улице.

Другой беспилотник атаковал промышленное предприятие, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В обоих случаях никто не пострадал.

Третий БПЛА попал в административное здание. Пострадал мужчина, которого сразу увезли в больницу.

Кроме того, повреждения получил городской корпус нейрохирургии. В это время хирурги были на операции, которую решили не прерывать, и успешно ее завершили, рассказал Махонин.