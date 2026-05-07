Подготовка к Параду Победы, сроки за незаконный майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая
На Парад Победы приедут Лукашенко и Фицо, связь ограничат, а Киев могут атаковать за провокации. Главное о предстоящем праздновании
Парад Победы на Красной площади 9 мая пройдет почти без изменений, сообщил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.
Как известно, парад состоится, пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента. В общем-то, все как обычно, кроме демонстрации военной техники.
На время празднования Дня Победы в российской столице ради безопасности отключат мобильный интернет, включая сайты из «белого списка» и ограничат отправку/получение СМС, сообщило Минцифры. 8 мая ограничения действовать не будут.
Парад в честь 9 Мая посетят делегации из семи государств, добавил Ушаков. В Москву прилетят президент Белоруссии Александр Лукашенко, король Малайзии Ибрагим Исмаил и другие политические деятели. С некоторыми из них Путин проведет переговоры.
- президент Абхазии Бадра Гунба с супругой;
- президент Белоруссии Александр Лукашенко;
- президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит;
- верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;
- председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо;
- президент Южной Осетии Алан Гаглоев;
- президент Республики Сербской Синиша Каран;
- председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой;
- председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с женой.
Помимо прочего, помощник российского президента призвал другие государства и международные организации не игнорировать предупреждение Минобороны РФ. Ведомство ранее сообщило, что если Украина решит сорвать Парад Победы, то ВС России ударят по Киеву.
Параллельно МИД РФ призвал посольства и представительства стран в РФ эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы.
При этом президент Украины Владимир Зеленский сегодня допустил, что в период перемирия 8 и 9 мая, которое объявила Москва, ВСУ не будут атаковать российские объекты.
«В ответ на российские удары мы будем применять наши дальнобойные возможности, а в ответ на готовность России перейти к дипломатии мы пойдем по пути дипломатии», — заявил украинский лидер.
Украинские БПЛА атаковали Петербург и Пермь. Один из них прилетел из Латвии
Беспилотники ВСУ ночью попытались атаковать Санкт-Петербург, сообщило Минобороны РФ.
Около 03:20 мск российские военные обнаружили шесть дронов в небе Латвии. Рядом с ними находились два истребителя F-16 и два французских самолета Rafale.
Пять БПЛА пропали в районе латвийского города Резекне, а шестой дрон системы ПВО РФ сбили неподалеку от Пскова. Это оказался беспилотник модели Ан-196 «Лютый» украинского производства, указали в ведомстве.
В свою очередь, власти Латвии рассказали, что как минимум один дрон разбился на территории нефтебазы в Резекне и повредил четыре пустых резервуара. Министр обороны республики Андрис Спрудс допустил, что аппарат летел со стороны Украины в Россию. Но сразу же уточнил, что пока эту информацию не подтвердили.
Латвийская полиция завела уголовное дело.
Также днем украинские беспилотники атаковали Пермь. Один из дронов повредил крышу многоэтажки на Новосибирской улице.
Другой беспилотник атаковал промышленное предприятие, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
В обоих случаях никто не пострадал.
Третий БПЛА попал в административное здание. Пострадал мужчина, которого сразу увезли в больницу.
Кроме того, повреждения получил городской корпус нейрохирургии. В это время хирурги были на операции, которую решили не прерывать, и успешно ее завершили, рассказал Махонин.
Что еще важно: тюрьма за незаконный майнинг, срок давности для постов в интернете и новые планы на российские самолеты
Комитет Госдумы одобрил проект об уголовных сроках за незаконный майнинг. Их рискуют получить майнеры, которые причинят крупный ущерб гражданам, организациям или государству.
Какое наказание может их ждать:
- штраф от 500 000 до 2,5 млн рублей;
- принудительные работы на срок до пяти лет;
- до пяти лет лишения свободы со штрафом до 400 000 рублей или без него.
Впрочем, если виновник возместит ущерб, все это ему не грозит.
Думский комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении.
Cерийный выпуск импортозамещенных «Суперджетов» начнут в 2027 году. SSJ-100 должны пройти сертификацию в этом году. К 2030 году «Ростех» собирается выпустить таких 20 машин, сообщил глава корпорации Сергей Чемезов Владимиру Путину.
На следующий год запланирован старт серийного производства лайнеров МС-21. К 2023 году появится 36 таких самолетов.
В этом году сдадут первые самолеты Ил-114–300. За четыре года Ростех собирается выпустить 12 штук.
Россиян предложили не наказывать за старые посты в интернете. Срок давности для таких правонарушений нужно считать со дня, когда пост выложили, а не тогда, когда его обнаружили, считают депутаты от фракции «Новые люди».
Иначе возникают ситуации, когда граждан наказывают за сообщения, комментарии и т.п., про которые пользователь давно забыл или не может их удалить, потому что забросил страницу.
Депутаты уже подготовили законопроект. По нему, обновленный срок давности не будет распространяться на пропаганду запрещенки, включая нетрадиционные сексуальные отношения («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), педофилии, а также публичные призывы к террористической деятельности.
В Калуге застрелили чемпиона России по многоборью. 35-летний Дмитрий Исаев погиб в ночь на 7 мая. Предположительно, его убил бывший возлюбленный его девушки. Как пишут СМИ, мужчина ревновал девушку к спортсмену и преследовал его.
После убийства он попытался сбежать в Москву, но его задержали.
Что еще интересно: карта шашлычных мест на «Госуслугах» и оперный певец против КВН
В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» карту мест, где можно жарить шашлыки. Это сэкономит время россиянам, которые хотят отдохнуть на природе и не нарушить при этом закон. На карте должны быть отмечены зоны, где официально разрешено устраивать пикники и пользоваться мангалами, говорят авторы идеи.
Оперный певец решил судиться из-за шутки в КВН. Сергея Москалькова возмутило выступление команды Error 404 из Нижнего Новгорода. Во время конкурса «Разминка» ведущий спросил игроков, какие недостатки есть у Москвы.
Один из участников пошутил, что в российской столице «слишком много русских».
Москальков посчитал, что кавээнщики описали присутствие русских в Москве как «недостаток городской среды», а значит, умалили достоинство тех, кто относит себя к ним. И пошел с иском в суд.
требует Москальков от Первого канала
Артист пояснил, что не считает зазорным судиться по такому поводу. Когда-то «из-за неудачной шутки стрелялись с шести шагов», отметил он.
Роскомнадзор не нашел причин блокировать GTA. В конце апреля производителя игры компанию Take-Two Interactive Software оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Сегодня надзорное ведомство заявило, что оснований для блокировки игр этого разработчика нет.
Не собираются запрещать в России игры компании Electronic Arts. Она выпускает серии The Sims, Battlefield и FIFA. Ее оштрафовали по такой же причине, что и производителя GTA.
