«В Москве слишком много русских». На Первый канал подали в суд из-за шутки игроков КВН. О чем она была и кого рассердила?

Оперный певец Москальков подал иск к Первому каналу из-за шутки в КВН

Российский оперный певец Сергей Москальков подал иск к Первому каналу. Поводом стала шутка про русских, прозвучавшая в Высшей лиге КВН. Он потребовал признать слова участника телеигры порочащими его честь и достоинство, а также взыскать с канала сотни тысяч рублей. Подробности — в материале «Ленты.ру».

В эфире КВН пошутили, что «много русских» — это минус

Шутка, возмутившая Москалькова, прозвучала в игре Высшей лиги КВН, которую показали на Первом канале 1 мая. Во время конкурса «Разминка» ведущий Дмитрий Хрусталев спросил у игроков, какие у Москвы есть минусы.

Участник нижегородской команды Error 404 ответил, что в столице «много русских». Присутствующие в зале зрители рассмеялись

Участник команды Error 404, пошутивший про русских Кадр: Аргументы недели / Дзен

Ответ игрока разместил в своем Telegram-канале Москальков. «Много русских в Москве? В этом зале, судя по всему, ни одного», — отреагировал на шутку артист.

Москальков отказался считать зазорным идти в суд из-за шутки

Вечером 4 мая Москальков сообщил, что вместе с адвокатом собирается подать иск о защите чести и достоинства к Первому каналу. Он также опубликовал текст заявления.

Присутствие русских в Москве было представлено как отрицательное обстоятельство, недостаток городской среды, что истец воспринимает как публичное умаление достоинства лиц, относящих себя к русской культурной, языковой и национальной общности фрагмент искового заявления Москалькова к Первому каналу

Москальков подчеркнул, что «не считает зазорным идти в суд из-за шутки». «Были времена, (...) когда из-за неудачной шутки стрелялись с шести шагов», — высказался он.

Оперный певец Сергей Москальков Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Певец потребовал от Первого канала компенсировать моральный вред

Вечером 5 мая Москальков опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен у здания суда. «Как и обещал, иск к Первому каналу за шуточку подан», — заявил певец.

300 000 рублей потребовал взыскать Москальков с Первого канала в качестве компенсации

Иск рассмотрит Останкинский районный суд Москвы. «Заявитель полагает, что данное высказывание содержит уничижительную оценку русских как национальной и культурной общности, формирует отрицательное отношение к русским людям, а также умаляет достоинство истца как русского человека и жителя Москвы. Москальков просит признать эти сведения не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию», — рассказали в инстанции.

Москальков уточнил, что пока суд не принял иск. «Риск отклонения пока остается», — добавил он.

За шутку про русских в 2021 году запретили въезд в страну стендап-комику Мирзализаде

В 2021 году в России разгорелся громкий скандал из-за шутки про русских. Тогда комик Идрак Мирзализаде в YouTube-шоу «Разгоны» заявил, что из-за неславянской внешности ему сложно снять жилье в Москве, и добавил, что в одной из квартир, которую раньше снимали русские, матрас был «весь в говне».

Идрак Мирзализаде Фото: Антон Денисов / РИА Новости

После выхода эфира программы юмориста с белорусским гражданством начали критиковать в СМИ. Мирзализаде упрекали в русофобских взглядах. Сам же он утверждал, что его слова были вырваны из контекста, поэтому зрители не так поняли его высказывание.

В итоге комика арестовали на десять суток за возбуждение межнациональной вражды. Кроме того, МВД признало нахождение Мирзализаде пожизненно нежелательным на территории России. У стендапера аннулировали вид на жительство в России, ему также пригрозили депортацией на родину и запретили въезд в страну.