Антигравитация, НЛО и ядерка. Над чем работали ученые, таинственно пропавшие и погибшие в США

Антигравитация, НЛО и ядерка. Над чем работали ученые, таинственно пропавшие и погибшие в СШАИ что говорят о случившемся ФБР, НАСА и Трамп
Хронология исчезновений, смертей и убийств
Имена и фамилии пропавших за последние четыре года ученых опубликовало издание Newsweek. У всех из списка был доступ к конфиденциальной информации о космических миссиях, ядерных технологиях или системах обороны.
- 30 июля 2023 — Майкл Хикс, специалист НАСА, умер в 59 лет, причину смерти не выявили.
- 4 июля 2024 — Фрэнк Майвальд, специалист НАСА, умер в 61 год, причина смерти неизвестна.
- 4 мая 2025 — Энтони Чавес, сотрудник национальной лаборатории Лос-Аламос (занимается секретными разработками ядерного оружия), пропал без вести.
- 22 июня 2025 — Моника Реза, сотрудница НАСА, пропала во время похода, тело не нашли.
- 26 июня 2025 — Мелисса Касиас, сотрудница Лос-Аламосской лаборатории, занимавшаяся разработкой ядерного оружия, пропала, выйдя из своего дома.
- 12 декабря 2025 — Джейсон Томас, исследователь компании Novartis (одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний), пропал без вести, его останки обнаружили рядом с домом в 2026 году.
- 15 декабря 2025 — Нуно Лурейро, директор Массачусетского института, его убили в своем доме.
- 16 февраля 2026 — Карл Гриллмэйр, астрофизик, его застрелили рядом с домом.
- 27 февраля 2026 — Уильям Нил Маккасланд — бывший глава Исследовательской лаборатории ВВС и сотрудник Лос-Аламоса. Вышел из дома в Альбукерке и исчез. Телефон остался дома, а его толстовку позже нашли в полутора километрах от жилья.
Все совпадения не случайны?
Странную тенденцию американские политики и СМИ заметили после того, как в конце февраля 2026 года исчез отставной генерал ВВС Уильям Нил Маккасланд. Он занимался разработкой материалов для оружия и многоразовых космических аппаратов.
В последний раз мужчину видели утром 27 февраля в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Он вышел из дома, после чего словно испарился. И вот когда следователи начали копать глубже, они нашли пугающую закономерность.
Подозрительная трагедия Эми
Как выяснилось, исчезновение генерала — далеко не первое таинственное исчезновение с 2022 года. Цепочка началась с гибели молодой специалистки.
Четыре года назад при очень странных обстоятельствах не стало 34-летней Эми Эскридж. Она занималась исследованием антигравитации, космических программ и изучением НЛО. Ее нашли мертвой с огнестрельным ранением.
Случившееся официально признали самоубийством. Но известно, что за несколько месяцев до гибели в одном из интервью Эскридж заявляла, что на нее оказывают давление с целью «вывести ее работу из публичного поля».
Хикс и его «команда»
Позже, летом 2023 года, список погибших и пропавших без вести пополнил ученый, который был связан с космической программой США. Речь о Майкле Дэвиде Хиксе — научном сотруднике лаборатории реактивного движения НАСА.
Он проработал там почти четверть века — с 1998 по 2022 год. За это время Хикс успел опубликовать больше 80 научных работ. Его не стало 30 июля, но причину смерти до сих пор никто не знает. Более того, найти данные о вскрытии так и не удалось.
Через некоторое время выяснилось, что трое из вышеупомянутого списка были тесно связаны Майклом Хиксом. Например, Моника Реза. Она получила должность директора группы по обработке материалов в лаборатории НАСА. И буквально через несколько месяцев после начала работы, в июне 2025 года, бесследно исчезла.
Недавно не стало еще двоих, и оба тоже работали в лаборатории реактивного движения, где трудился Хикс. Один из них — Фрэнк Майвальд. Он был давним коллегой Хикса. Фрэнк умер в июле 2024 года в возрасте 61 года. Его смерть прошла почти незамеченной.
Убийство в собственном доме
А история гибели астрофизика Карла Гриллмэйра оказалась особенно страшной. Его застрелили прямо на крыльце своего дома. Это случилось 16 февраля 2026 года.
Работу Гриллмэйра поддерживала та же лаборатория НАСА, и он лично участвовал в создании крупных космических телескопов. И вот человека с таким уровнем доступа к секретной информации и опытом убили возле своего дома, а никаких громких разбирательств из-за этого не было.
Конгресс и спецслужбы США встревожены
Эта мрачная череда смертей и пропаж привлекла внимание Конгресса и американских спецслужб. Бывший заместитель директора ФБР Крис Стекер считаетт, что «все эти случаи выглядят очень подозрительно»:
Можно сказать, что все случаи вызывают подозрения, а ведь это ученые, работавшие над критически важными технологиями.
По словам Стекера, охота за американскими секретными разработками идет уже много лет. Иностранные разведки десятилетиями пытаются добраться до тех, кто посвящен в эти тайны.
Конгрессмен от Миссури Эрик Берлисон прямо заявил, что пропавший генерал Маккасланд якобы владел информацией об НЛО.
И не только он. Некоторые другие ученые и специалисты из того самого списка тоже могли иметь доступ к этой теме. Поэтому Берлисон обратился в ФБР с просьбой взять под особый контроль все эти происшествия.
Трамп — о таинственных исчезновениях исследователей НЛО
ФБР начало официальное расследование. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что ведомству поручили проверить все случаи пропаж и гибели исследователей за последние годы.
По словам Левитт, вопросы о судьбе этих ученых абсолютно обоснованны, и каждый случай будет разобран до мельчайших подробностей. Также ситуацию прокомментировал президент Дональд Трамп:
Надеюсь, это все случайности. Правду мы узнаем в течение ближайших полутора недель.
К расследованию подключилось НАСА
На днях также выяснилось, что к расследованию присоединилось Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА). Об этом написал Fox News.
Пресс-секретарь НАСА Бетани Стивенс подтвердила, что управление будет помогать властям, чем сможет.
НАСА координирует свои действия и сотрудничает с соответствующими ведомствами в связи с исчезновениями ученых. В данный момент ничто внутри агентства не указывает на существование угрозы национальной безопасности. Мы привержены принципам открытости и обнародуем дополнительную информацию по мере ее поступления.
Многие из пропавших ученых так или иначе имели отношение к исследованиям космоса и феномену НЛО. Но вопрос о том, связаны ли загадочные смерти и исчезновения этих исследователей между собой, пока остается открытым.