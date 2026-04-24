Антигравитация, НЛО и ядерка. Над чем работали ученые, таинственно пропавшие и погибшие в США

Хронология исчезновений, смертей и убийств

Имена и фамилии пропавших за последние четыре года ученых опубликовало издание Newsweek. У всех из списка был доступ к конфиденциальной информации о космических миссиях, ядерных технологиях или системах обороны.

30 июля 2023 — Майкл Хикс , специалист НАСА, умер в 59 лет, причину смерти не выявили.

Все совпадения не случайны?

Странную тенденцию американские политики и СМИ заметили после того, как в конце февраля 2026 года исчез отставной генерал ВВС Уильям Нил Маккасланд. Он занимался разработкой материалов для оружия и многоразовых космических аппаратов.

В последний раз мужчину видели утром 27 февраля в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Он вышел из дома, после чего словно испарился. И вот когда следователи начали копать глубже, они нашли пугающую закономерность.

Подозрительная трагедия Эми

Как выяснилось, исчезновение генерала — далеко не первое таинственное исчезновение с 2022 года. Цепочка началась с гибели молодой специалистки.

Четыре года назад при очень странных обстоятельствах не стало 34-летней Эми Эскридж . Она занималась исследованием антигравитации, космических программ и изучением НЛО. Ее нашли мертвой с огнестрельным ранением.

Случившееся официально признали самоубийством. Но известно, что за несколько месяцев до гибели в одном из интервью Эскридж заявляла, что на нее оказывают давление с целью «вывести ее работу из публичного поля».

Хикс и его «команда»

Позже, летом 2023 года, список погибших и пропавших без вести пополнил ученый, который был связан с космической программой США. Речь о Майкле Дэвиде Хиксе — научном сотруднике лаборатории реактивного движения НАСА.

Он проработал там почти четверть века — с 1998 по 2022 год. За это время Хикс успел опубликовать больше 80 научных работ. Его не стало 30 июля, но причину смерти до сих пор никто не знает. Более того, найти данные о вскрытии так и не удалось.

Через некоторое время выяснилось, что трое из вышеупомянутого списка были тесно связаны Майклом Хиксом. Например, Моника Реза. Она получила должность директора группы по обработке материалов в лаборатории НАСА. И буквально через несколько месяцев после начала работы, в июне 2025 года, бесследно исчезла.

Недавно не стало еще двоих, и оба тоже работали в лаборатории реактивного движения, где трудился Хикс. Один из них — Фрэнк Майвальд. Он был давним коллегой Хикса. Фрэнк умер в июле 2024 года в возрасте 61 года. Его смерть прошла почти незамеченной.

Убийство в собственном доме

А история гибели астрофизика Карла Гриллмэйра оказалась особенно страшной. Его застрелили прямо на крыльце своего дома. Это случилось 16 февраля 2026 года.

Работу Гриллмэйра поддерживала та же лаборатория НАСА, и он лично участвовал в создании крупных космических телескопов. И вот человека с таким уровнем доступа к секретной информации и опытом убили возле своего дома, а никаких громких разбирательств из-за этого не было.

Конгресс и спецслужбы США встревожены

Эта мрачная череда смертей и пропаж привлекла внимание Конгресса и американских спецслужб. Бывший заместитель директора ФБР Крис Стекер считаетт, что «все эти случаи выглядят очень подозрительно»: